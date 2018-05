Das zeigen Berlins Freiluftkinos 2018 - Programm & Tickets

In den Berliner Freiluftkinos laufen wieder Filme unter dem Sternenhimmel. Alle Infos zu den Spielstätten, Programm & Tickets.

Im Mai starten die Berliner Freiluftkinos in die Saison - perfekt für alle, die trotz Kinobesuch nicht auf das schöne Sommerwetter verzichten wollen. Die Open-Air-Kinos bieten gemütliche Liegestühle, kühle Getränke, aufregende Filme und das alles unter dem Berliner Nachthimmel.

Von wann bis wann öffnen die Freiluftkinos in Berlin?

Von Mai bis September ist in Berlin die Saison der Feiluftkinos. In dieser Zeit kommen Cineasten auch unter freien Himmel auf ihre Kosten und können sich auf ein abwechslungsreiches Filmprogramm von Kultfilmen bis zu den neuesten Hollywoodstreifen freuen.

Hier finden Sie eine Auswahl von Berlins schönsten Open-Air-Kinos für laue Nächte

Friedrichshain-Kreuzberg

Freiluftkino Kreuzberg: 1994 gab es die erste Spielzeit im Freiluftkino Kreuzberg. Seither werden jeden Sommer im Garten des Kunstquartiers Bethanien am Mariannenplatz Filme gezeigt. Den Auftakt macht am 4. Mai der Gangster-Epos "Pulp Ficton" (21.15 Uhr). Bis zum 2. September gibt es tägliche Vorstellungen. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro. Am Mariannenplatz 2; der Zugang ist über die Adalbertstraße erreichbar. Programm unter freiluftkino-kreuzberg.de.

Freiluftkino im Volkspark: 300 Plätze locken die Besucher direkt vor die Leinwand; eine Liegewiese lädt ab dem 16. Mai zum Chillen und Picknick ein. Dann wird "In den Gängen" gezeigt (21.30 Uhr). Eine Großmarktromanze zwischen Dosensuppen und Kühlregalen. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro. Im Volkspark Friedrichshain, Platz der Vereinten Nationen 1. Programm unter freiluftkino-berlin.de.

Freiluftkino Insel Cassiopeia: Die Freiluftsaison wird hier am 17. Mai eröffnet. Kino-Spieltage sind Montag, Dienstag Donnerstag und Sonntag. Den Start macht am Donnerstag Wim Wenders berührender Klassiker "Der Himmel über Berlin" (21.15 Uhr). Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Revaler Straße (Tor 2). Programm unter freiluftkino-insel.de.

Freiluftkino Ostkreuz: An lauen Sommerabenden bietet das Freiluftkino Pompeji mit Biergarten und Grill eine entspannte Atmosphäre inmitten von Ruinen am Ostkreuz. Jährlich ab dem 30. April werden hier täglich ab. 20:30 Uhr Klassiker, Filmkonzerte und Kinderfilme gezeigt. Der Eintritt kostet 6,50 Euro. Programm unter zukunft-ostkreuz.de.

Charlottenburg

Open-Air Sommerkino im Kranzler Eck: Im Kranzler Eck sind in der Saison jeden Abend ab 19 Uhr bekannte internationale und deutsche Filme der vergangenen Jahre zu sehen. Von Action, Drama, Romantik bis zu Kinder- und Jugendstoff ist alles an Genres vertreten. Und das beste: Der Eintritt ist frei. Kurfürstendamm 21.

Mitte

Kulturforum am Potsdamer Platz: Auf Liegestühlen inmitten der Metropole, mit dem Blick auf den Potsdamer Platz und das Sony Center: Mehr Berlin kann es beim Kinobesuch kaum geben. Die Yorck-Kinokette als Betreiber des Spektakels zeigt Publikumsrenner und Arthousefilme der Saison sowie Literaturverfilmungen. Die Saison läuft hier vom 4. Juli bis zum 2. September 2018. Eintritt: Donnerstag bis Samstag 8,50 Euro, sonst 7,50 Euro, mit Ermäßigung je 1 Euro weniger. Kulturforum Matthäikirchplatz 2–6. Das Programm erscheint Ende Mai 2018: www.yorck.de

Autokino Berlin: Nostalgisch geht es ab dem 26. April im Autokino in Wedding zu. Auf 80 Stellplätzen können die Besucher ihre Autos vor der aufblasbaren Leinwand parken. Wer das Autodach gegen den Sternenhimmel tauschen möchte, kann den Film auch unter freiem Himmel auf einem der vielen Sitzplätze verfolgen. Die Vorführungen beginnen nach Sonnenuntergang jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Kurt-Schumacher-Damm 27. Programm unter: berliner-autokino.de.

Freiluftkino Rehberge: Die alte Freiluftbühne im Volkspark Rehberge feiert 10 jähriges Open-Air Jubiläum. Ab dem 18. Mai laden 1500 Plätze zur Filmschau unter dem Sternenhimmel ein. Den Auftakt zur Freiluftsaison macht in diesem Jahr "The Florida Project". Die Filme starten hier jeweils um 21.30 Uhr. Tickets kosten 6,50 Euro. Im Volkspark Rehberge, Windhuker Straße 52a. Programm unter: freiluftkino-rehberge.de

"Windlicht" in der Kulturfabrik: Tolles Ambiente, das nichts kostet. 150 Besucher können an einem Kinoabend die Filmklassiker unter freiem Himmel genießen. Premiere ist in diesem Sommer wohl im Juni. Der Eintritt ist frei. Lehrter Straße 35.

Neukölln

Freiluftkino Hasenheide: Egal, ob Sonne oder Regen – ab dem 1. Juni läuft hier der Film. Das Freiluftkino ist wetterfest. Den Regenschirm können die Besucher also zu Hause lassen, nur Essen und Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Im Volkspark Hasenheide. Das Programm findet sich ab Mitte Mai unter freiluftkino-hasenheide.de

Köpenick

Naturtheater Friedrichshagen: Zusammen mit dem Kino Union werden hier täglich Filme gespielt, egal was das Wetter macht. Das Theater verfügt über ansteigende Sitzreihen unter Laubbäumen und rustikalen Charme. Seit letzter Saison sorgen viele neue Bänke mit Lehne und ein Regendach für die oberste Reihe für ein gemütliches Filmschauen. Den Auftakt macht hier am 24. Mai die Dokumentation "Silly - Frei von Angst" (21 Uhr) über die 1978 in Ost-Berlin gegründete Band Silly. Tickets gibt es ab 8 Euro. Hinter dem Kurpark 13. Programm unter: kino-union.de.

Hellersdorf

Balkonkino auf dem Cecilienplatz: Die Idee ist pfiffig. Die Anwohner verfolgen die Filme von ihrem eigenen Balkon aus – Besucher bringen sich einfach eine Sitzgelegenheit mit oder suchen sich einen Platz vor der Leinwand. Die Termine für 2018 stehen noch nicht bekannt. Cecilienplatz 5.

Spandau

Open-Air-Kino: Das Freiluftkino in Spandau lockt ab dem 9. Mai mit einer Decken- und Kissenvermietung für die 250 Sitzplätze – Windschutz inklusive. Denn das Kino befindet sich im Hof der Stadtbibliothek. Wer keine Lust hat, vorher einen Picknick-Korb zu packen, der kann sich auch vor Ort mit warmen und kalten Speisen eindecken. Den Auftakt in Spandau macht am 9. Mai das Filmdrama "Die Entdeckung der Unendlichkeit" von 2014 (21 Uhr). Die Filme starten zwischen 21 und 21.45 Uhr. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro. Carl-Schurz-Straße 13. Programm unter openairkino-spandau.de

Pankow

Freilichtbühne Weißensee: Das große Freilichtkino direkt am Ufer des Weißensees eröffnet am Sonnabend, 19. Mai, sein Programm 2018. Der Eintritt beträgt 6,50 Euro. Am Ufer des Weißensee. Programm unter freilichtbuehne-weissensee.de