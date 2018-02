Anlässlich der Berlinale laden am verkaufsoffenen Sonntag viele Kauf- und Möbelhäuser in Berlin zum Shopping ein.

Shopping Am Sonntag öffnen in Berlin wieder die Läden

Berlin. Am kommenden Sonntag können die Berliner wieder einkaufen gehen. Anlässlich der Berlinale (15. bis 25. Februar) findet der zweite verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres statt. Zwischen 13 und 20 Uhr sind viele Geschäfte offen. Nils Busch-Petersen, Chef des Handelsverbandes Berlin Brandenburg, sagte der Berliner Morgenpost, dass sich rund 4000 Geschäfte an diesem zweiten verkaufsoffenen Sonntag beteiligen werden. Das seien deutlich mehr als am ersten Einkaufssonntag dieses Jahres. Der fand am 28. Januar anlässlich der Grünen Woche statt. Über 1000 Einzelhändler hatten sich beteiligt.

Am kommenden Sonntag haben viele Einkaufszentren geöffnet. Dazu gehören etwa das Alexa Berlin, die Mall of Berlin, das Forum Köpenick, die Gropius Passagen, die Spandau Arcaden oder das Schloß und das Ring Center.

Auch verschiedene Möbelhäuser laden zum Shoppen ein. Darunter sind auch Möbel Hübner, Ikea, Rahaus. Auch Kaufhäuser wie Galeria Kaufhof, Galeries Lafayette oder Karstadt und das KaDeWe haben offen. Ebenso einige Baumärkte. Toom in Berlin gehört dazu, Bauhaus oder Holz Possling ebenfalls.

Nils Busch-Petersen äußerte sich erfreut darüber, dass sich wieder mehr Geschäfte an dem verkaufsoffenen Sonntag beteiligen. "Wir haben jetzt ja auch Rechtssicherheit", sagte er der Berliner Morgenpost. Laut Berliner Ladenöffnungsgesetz darf der Senat pro Jahr insgesamt acht verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage zulassen. Im vergangenen Jahr hatte allerdings die Gewerkschaft Verdi gegen die Sonntagsöffnungen geklagt.

Ladenöffnungen sind rechtmäßig

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte daraufhin am 28. Dezember 2017 eine Eilentscheidung veröffentlicht, wonach die Geschäfte an den geplanten Sonntagen geschlossen bleiben sollten. Die Senatsverwaltung für Arbeit legte dann gegen diesen Beschluss wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein. Das Gericht entschied am 23. Januar dieses Jahres, dass die Ladenöffnungen an den genannten Tagen rechtmäßig sind.

Als nächstes dürfen die Berliner Geschäfte am Sonntag, den 11. März, öffnen. Anlass ist die Internationale Tourismus-Börse (ITB). Zuständig für die Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage ist die Senatsarbeitsverwaltung. An welchen Sonntagen die Berliner im zweiten Halbjahr einkaufen können, wird laut Nils Busch-Petersen in wenigen Wochen entschieden werden. Für diesen Sonntag erwartet der Einzelhandelsverband einen guten Umsatz. Wegen der Berlinale sind auch viele Gäste in der Stadt, die am Sonntag shoppen gehen könnten.

Mehr zum Thema:

Busch-Petersen: "Sonntagsöffnung macht eine Stadt attraktiv"

Gericht stoppt Sonntagsöffnung, Senat reicht Beschwerde ein

Die Streichung verkaufsoffener Sonntage schadet Berlin

Gericht verbietet drei verkaufsoffene Sonntage in Berlin