Berlin könnte 1,1 Milliarden Euro Schulden tilgen

Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) will mit 1,1 Milliarden Euro die Hälfte der zusätzlichen Einnahmen in die Schuldentilgung stecken

Berlin. In der Berliner Finanzverwaltung wird gefeiert: "Wir Finanzer sind happy und lassen die Sektkorken knallen", sagte Staatssekretär Klaus Feiler am Mittwoch. Denn Berlin hat das vergangene Jahr mit einem Rekordüberschuss von 2,16 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Steuereinnahmen waren höher als erwartet, außerdem macht sich die wachsende Bevölkerung beim Finanzausgleich bemerkbar. Zudem gab das Land weniger aus, etwa für sein Personal und die Flüchtlingsunterbringung. Der "Kater" kommt allerdings bald: Schon jetzt beginnt der Streit darüber, wofür das zusätzliche Geld verwendet werden soll.

"Natürlich weiß ich, dass bei den Linken eher eine Präferenz besteht, weniger zu tilgen", sagte der Finanzstaatssekretär. Er warnte: Deutlich niedrigere Summen zu tilgen, sei rechtlich nicht möglich, das Land laufe damit Gefahr, die Konsolidierungshilfen von 80 Millionen Euro im Jahr zu verlieren. Außerdem würde Berlin gegenüber dem Bund, den anderen Ländern und der Öffentlichkeit unglaubwürdig.

Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD), der derzeit im Urlaub ist, schlägt vor, mit 1,1 Milliarden Euro die Hälfte der zusätzlichen Einnahmen in die Schuldentilgung zu stecken – und die andere Hälfte in das Siwana genannte Sondervermögen "Infrastruktur der Wachsenden Stadt". Damit würden sich Berlins Schulden auf etwa 57,9 Milliarden Euro verringern. "Der rechnerische Überschuss eröffnet Berlin erneut großen Spielraum für Investitionen in die wachsende Stadt", teilte Kollatz-Ahnen mit, "gleichzeitig können wir einen wesentlichen Beitrag zur Schuldentilgung leisten." Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht die Möglichkeit, "zusätzliche Akzente zu setzen". Was mit dem Geld passieren soll, will der rot-rot-grüne Senat am 30. Januar bei einer Klausur beraten, die Vorschläge kommen danach in den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses.

Es liege schon jetzt eine lange Liste von Wünschen vor, so Feiler. 600 Millionen Euro könnten für bedeutende Investitionsvorhaben eingeplant werden. Etwa für den Kauf von Grundstücken für Schulen, Kitas und den Wohnungsbau. "Es gibt auch Ideen, neue Fahrzeuge für die S-Bahn anzukaufen oder das Gebäude am ehemaligen Flughafen Tempelhof verwertbar zu machen", sagte der Staatssekretär. Einen Teil des zusätzlichen Geldes für weitere Ausgaben am BER zu reservieren, sei haushaltsrechtlich zweifelhaft, da laut Gesellschaft kein Liquiditätsproblem bestehe.

Siwana-Fördergeld wird zögerlich abgerufen

Derzeit ist der Siwana-Topf mit rund 1,9 Milliarden Euro gefüllt. Das für Projekte der Bezirke und der Landesverwaltung reservierte Geld wird nur zögerlich abgerufen, weil zum Beispiel Planungsprozesse zu lange dauern. Die Finanzverwaltung werde vorschlagen, es jeweils freizugeben, wenn es nicht nach anderthalb oder zwei Jahren ausgegeben wird, kündigte Feiler an. Schon einmal hatte er damit gedroht, was zu heftigem Protest führte.

Mehr zum Thema:

Der Rekordüberschuss weckt gefährliche Begehrlichkeiten

Milliardenplus - Berlin schafft Rekordüberschuss bei Steuern

Finanzsenator will 900 Millionen Euro Schulden abbauen

Neuer Doppelhaushalt: Hier will Berlin ab 2018 investieren