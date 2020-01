Klaus Wowereit trifft Barack Obama im Adlon

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) ist am Donnerstagnachmittag zu einem Gespräch mit Barack Obama im Hotel Adlon eingetroffen. Geplant ist außerdem, dass sich der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten ins Gästebuch der Stadt einträgt. Wowereit will sich anschließend an dem Hotel zu dem Treffen äußern. Einen gemeinsamen Gang durch das Brandenburger Tor wie mit vielen anderen Gästen wird es mit Obama aber nicht geben. Nachdem es Streit unter deutschen Politikern darum gegeben hatte, ob Obama seine Rede vor dem Brandenburger Tor halten dürfe, hatte sich Obamas Stab für die Siegessäule als Auftrittsort entschieden und Wowereit den sybolträchtigen Gang schließlich abgesagt.

Steinmeier sieht Gemeinsamkeiten mit Obama

Zu den Befürwortern einer Rede am Tor hatte Wowereits Parteigenosse Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier gehört, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war dagegen. Mit beiden sprach Obama in Berlin ebenfalls. Direkt vor seinem Gespräch mit Wowereit traf der US-Senator mit Steinmeier zusammen. Der Außenminister hatte Obama bereits bei einem USA-Besuch im April getroffen. Nach dem Treffen verwies Steinmeier auf Gemeinsamkeiten mit Obama. Er sagte nach dem mehr als halbstündigen Gespräch im Auswärtigen Amt, es gebe Übereinstimmungen in der außenpolitischen Sicht auf die Krisenherde der Welt. „Ich habe auch bei diesem Gespräch noch mal festgestellt, das unsere Philosophie der Außenpolitik „Kooperation statt Konfrontation“ auch Ziel seiner außenpolitischen Vorstellungen ist.“ Insofern sei es ein gutes Gespräch gewesen.

Steinmeier sagte, es sei darum gegangen, wie in einer Welt, die nach einer neuen Ordnung suche, Europa und die USA gemeinsam handeln könnten und „aus meiner Sicht sogar handeln müssen“. Der US-Senator selbst äußerte sich nach dem Treffen nicht. Grundlegende Differenzen über den deutschen Einsatz in Krisengebieten wie Afghanistan sieht der deutsche Außenminister nicht. Steinmeiers Sprecher ergänzte, der Minister habe das deutsche Engagement in Afghanistan erläutert und den Zusammenhang zwischen zivilem Wiederaufbau und militärischer Absicherung betont.

Obama will nach Angaben aus seinem Stab in seiner Rede an der Siegessäule am Abend auch einen größeren Beitrag der Europäer im Anti-Terror-Kampf einfordern. Die Bundesregierung lehnt eine Entsendung deutscher Soldaten in den umkämpften Süden Afghanistans ab.

Vor seinem Besuch im Auswärtigen Amt hatte Obama Angela Merkel getroffen und war im Hotel Adlon am Pariser Platz eingecheckt. Während Obamas Kolonne vor dem Hintereingang vorfuhr, standen vor dem Luxushotel zahlreiche Menschen, nicht nur Journalisten, sondern auch viele Passanten, darunter vor allem Touristen. Viele von ihnen waren eher zufällig vorbei gekommen und aufgrund des Medienrummels stehen geblieben. Von einer Obama-Hysterie war am Pariser Platz noch wenig zu spüren.

Dann aber wurde ein verdächtiges Päckchen entdeckt. Das Hotel wurde gesperrt, sagte Polizeisprecher Bernhard Schodrowski. Spezialisten der Polizei untersuchten das Päckchen. Es stellte sich heraus: Ein Obama-Anhänger hatte ein Obama-Buch abgegeben, das sollte der US-Präsidentschaftsbewerber signieren. Der Alarm wurde wieder aufgehoben.

Ein anonymer Anrufer droht mit Bombe

Es war die zweite Bombenaufregung des Tages. Als Obama um kurz vor zehn Uhr auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel gelandet war, hatte es eine anonyme Bombendrohung gegeben, die sich aber als schlechter Scherz entpuppte.

Obama war in seinem gerade erst fertig gestellten Wahlkampfjet, einer Boeing 757, die in Anlehnung an die Präsidentenmaschine Airforce 1 „Obama One“ heißt, gelandet. Darauf steht in großen Buchstaben „Change we can believe in“, Obamas Wahlkampfslogan. Da Obama noch kein Staatschef ist, gab es für ihn keinen Empfang mit militärischen Ehren. Stattdessen fuhr seine Kolonne – den Personenschutz für Obama übernimmt der amerikanische Secret Service - direkt weiter zum Kanzleramt.

Buh-Rufe von den Fotografen

Dort wartete der außenpolitische Berater von Angela Merkel, Christoph Heusgen, auf den Gast, im Kanzleramt übernahm aber die Kanzlerin die Federführung und zeigte Obama ihr Reich: Zunächst ging es in ihr Büro, dann auf den Balkon, um einen Blick auf das Regierungsviertel zu werfen und dann in die Skylobby für ein paar Fotos – Fragen stellen durfte die Presse nicht. Die einzigen Worte, die fielen, waren Merkels offzielle Begrüßung: : „Welcome. Ich freue mich auf eine gute Diskussion.“

Der Präsidentschaftsbewerber legte der Kanzlerin zur Begrüßung die Hand auf die Schulter – und wollte dann ganz schnell wieder weg. Nach nur zehn Sekunden wandte er sich um und wollte wieder gehen. Doch dafür erntete er Buh-Rufe der Fotografen. Schließlich blieb Obama noch weitere 20 Sekunden neben Angela Merkel stehen, dann ging die Tour durch das Haus weiter, weil es dort besser aussehe, wie sie sagte: „It looks better here.“ Gemeint waren die etwa hundert Schaulustigen vor dem Bundeskanzleramt, auf die Obama und Merkel nun einen Blick warfen.

Abschließend ging dann Angela Merkel kurz auf Tuchfühlung, fasste Obama an der Schulter, und die beiden zogen sie sich zum Gespräch zurück. Merkel hatte Obama bisher nicht getroffen, dessen republikanischen Kontrahenten John McCain dafür schon mehrmals am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

Bei dem Treffen waren neben Dolmetschern auch Heusgen und Regierungssprecher Ulrich Wilhelm dabei. Es habe ein „sehr offenes und in die Tiefe gehendes Gespräch in sehr guter Atmosphäre“ gegeben, sagte Regierungssprecher Ulrich Wilhelm nach dem rund einstündigen Treffen. Im Mittelpunkt stand seinen Angaben nach die intensive Erörterung außenpolitischer Themen. Dabei kamen der Iran, Afghanistan, Pakistan, der Nahost-Friedensprozess und der NATO-Gipfel 2009 zur Sprache. Gesprochen worden sei auch über die Fortführung der transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft, Klima- und Energiefragen, die Weltwirtschaft und die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zur Lösung wichtiger globaler Fragen. Die Kanzlerin und Obama hoben laut Wilhelm ferner die große Bedeutung von engen und freundschaftlichen deutsch-amerikanischen Beziehungen hervor.

Eine Stunde später verließ der Präsidentschaftsbewerber das Kanzleramt in Richtung Hotel Adlon nahe dem Brandenburger Tor. Am Nachmittag traf Obama Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Berlins Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Am Abend wollte der US-Senator an der Siegessäule im Bezirk Tiergarten die einzige öffentliche Rede während seiner Europa-Visite halten.

Kein Stopp im US-Militärkrankenhaus

Wie jetzt bekannt wurde, plant Obama auf seiner Reise am Freitag noch einen weiteren Stopp in Deutschland: Auf der US-Militärbasis Ramstein (Rheinland-Pfalz), von wo aus er weiter nach Paris fliegen wird. Den Besuch des US-Militärkrankenhauses Landstuhl sagte er kurz nach Bekanntwerden seiner Pläne bereits wieder ab. Der Grund dafür sei unbekannt, sagte die Sprecherin des Krankenhauses, Marie Shaw. Obama hatte in der Klinik im Irak und in Afghanistan verwundete Soldaten besuchen wollen. In Landstuhl befindet sich das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der USA. Seit Ende 2001 wurden dort rund 49.000 Patienten behandelt.

(mit dpa/ddp/rtr)