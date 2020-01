An Obamas Rede wird nicht alles gefallen

Wer Barack Obama heute am Großen Stern hören will, der sollte frühzeitig da sein. Es wird strenge Sicherheitskontrollen geben. Außerdem müssen die Zuhörer sich darauf gefasst machen, auch Forderungen von Obama zu hören zu bekommen, die ihnen nicht so gut gefallen werden. Morgen reist der US-Senator dann wieder aus Berlin ab – bleibt aber vorerst in Deutschland.

Nicht alles, war der designierte US-Präsidentschaftskandidat der demokratischen Partei, Barack Obama heute Abend an der Siegessäule sagen wird, wird die Deutschen erfreuen. Schon im Vorfeld seiner Rede war deutlich geworden, dass er andere Vorstellungen für das weitere Vorgehen in Afghanistan hat als die deutsche Bundesregierung.

Aus Obamas Stab hieß es nun, er werde zu mehr Einsatz im Antiterror-Kampf drängen und Europa auffordern, einen größeren Anteil an diesen Bemühungen zu tragen. Der US-Senator hat bereits angekündigt, im Fall seiner Wahl zum Präsidenten mehr US-Soldaten nach Afghanistan zu schicken. Obama erwarte auch einen größeren Beitrag der Verbündeten dazu. Ohne Deutschland zu erwähnen, hatte seine Beraterin Susan Rice bereits gefordert, die Soldaten der Verbündeten dürften in ihrem Einsatz nicht eingeschränkt sein. Das Bundeswehr-Mandat ist auf den vergleichsweise ungefährlichen Norden Afghanistans beschränkt.

Die Bundesregierung hatte bereits in den vergangenen Tagen klar gemacht, dass sie solchen Forderungen Obamas distanziert gegenüber steht. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier wiesen auf das bestehende Engagement der Bundeswehr in Afghanistan und an anderen Krisenherden hin.

Experte rechnet mit historischer Rede

Gary Smith, Direktor der American Academy, erwartet trotz der Kontroverse eine Veranstaltung mit historischen Dimensionen. Er gehe von mindestens 100.000 Zuschauern aus. Schätzungen reichen von 10.000 bis zu einer Million Besuchern. „Es werden viele Amerikaner da sein, aber auch viele Deutsche, vor allem junge Deutsche“, sagte er. „Ein wichtiger US-Kandidat hält eine einzige wichtige Rede in Europa, und das tut er nicht in London oder Paris, sondern in Berlin. Mit seiner Rede erkennt er die neue Rolle an, die Bundeskanzlerin Merkel für Deutschland im internationalen Gefüge übernommen hat.“ Smith: „Ich glaube, es wird eine historische Rede.“

Vor dem Brandenburger Tor wird sie aber nicht stattfinden. Über den Auftrittsort Obamas hatte es im Vorfeld eine längere Debatte unter deutschen Politikern gegeben. So hatte die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem „gewissen Befremden“ auf die Absicht reagiert, dass Obama am symbolträchtigen Brandenburger Tor sprechen sollte. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) kritisierte diese Haltung und bezeichnete die Debatte als „kleinlich“.

Schließlich sprach sich Obamas Stab für die Siegessäule aus. Der US-Politiker wird zudem voraussichtlich auf einen Spaziergang zu geschichtsträchtigen Orten in Berlin verzichten, wie aus seinem Umfeld verlautete. Und auch Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) zog seinen Plan zurück, mit Obama durch das Brandenburger Tor zu gehen.

Zuschauer sollten nur ihren Fahrschein dabei haben

Nach seinen Treffen mit Merkel, Steinmeier und Wowereit bleiben Obama nicht einmal mehr zwei Stunden, um sich auf seine Rede an der Siegessäule vorzubereiten – seinen einzigen öffentlichen Auftritt auf seiner Europareise.

Einlass für die Zuschauer, die live dabei sein wollen, ist ab 16 Uhr, und wer Obama sehen will, sollte auch frühzeitig da sein, denn es wird aufwendige Sicherheitskontrollen geben – jegliche persönliche Gegenstände, die nicht unbedingt gebraucht werden, sollten zu Hause bleiben.

Am Abend sollen Metalldetektoren aufgestellt werden und vor allem die Zuschauer, die nah an der Bühne stehen, werden streng kontrolliert. In einem Radius von rund 250 Metern um die Siegessäule stehen zudem mannshohe Zäune und Videoschirme. Ansonsten sei der Zugang zum Tiergarten offen, für den Straßenverkehr ist er aber nahezu komplett gesperrt.

Verboten ist zudem das Mitbringen von Transparenten und Plakaten. Dies sei „ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit in Deutschland“, kritisierten die American Voices Abroad, eine Organisation in Deutschland lebender Amerikaner. Obamas Stab gehe es darum, Protest gegen den US-Einsatz in Afghanistan zu unterdrücken.

Würstchen und Bier wie auf einer richtigen Fanmeile

Für die Zuschauer, die weiter hinten stehen, wurden Großbildleinwände aufgebaut. Um die Wartezeit bis zu der Rede des Präsidentschaftskandidaten zu verkürzen wurde eine zweite Bühne aufgebaut, auf der das musikalische Rahmenprogramm stattfinden soll. Der deutsche Reggeasänger Patrice und die deutsche Pop-Rock-Band Reamonn treten dort ab 17.30 auf, davor und in den Pausen legt der britische DJ Mantu auf, der bekannt ist für seine Mischung aus traditionellen Ethno-Klängen und modernen Dance-Rhythmen. Für die Verpflegung sorgen entgegen ersten Ankündigungen nun doch zahlreiche Imbissbuden und Getränkestände, bei denen Softdrinks und Bier verkauft werden.

Die Berliner Polizei setzt zum Schutz des US-Senators während seines Aufenthalts rund 700 Beamte ein. Der Großteil davon wird rund um die Siegessäule zum Einsatz kommen. Der unmittelbare Personenschutz – auch im Hotel Adlon – wird wie bei amerikanischen Präsidenten vom Secret Service übernommen.

Die Johanniter Unfallhilfe rät Besuchern, ausreichend nicht-alkoholische Getränke zu sich nehmen, dafür zu sorgen, dass die Kleidung dem Wetter angepasst ist und dass großes Gedränge zu vermeiden.

Obama wird dann die Nacht im Adlon verbringen, wo er und sein Stab eine Reihe von Suiten gebucht haben. Gegen 10 Uhr am Freitag wird Obama seinen Berlin-Aufenthalt beenden und weiterreisen nach Rheinland-Pfalz. Hier fahre er allerdings direkt zum US- Luftwaffenstützpunkt Ramstein, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Anschließend fliege Obama nach Frankreich weiter. Für ein Treffen mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten und SPD-Vorsitzenden Kurt Beck sei der Zeitplan zu eng. Den Besuch des US-Militärkrankenhauses Landstuhl sagte er zudem kurz nach Bekanntwerden seiner Pläne am Donnerstag bereits wieder ab. Der Grund dafür sei unbekannt, sagte die Sprecherin des Krankenhauses, Marie Shaw. Obama hatte in der Klinik im Irak und in Afghanistan verwundete Soldaten besuchen wollen.

In Landstuhl befindet sich das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der USA. Seit Ende 2001 wurden dort rund 49.000 Patienten behandelt. Der US-Flugplatz Ramstein ist eine der wichtigsten logistischen Drehscheiben für internationale Transport- und Frachtflüge des US-Militärs und gilt zugleich als größter NATO- Flughafen in Europa. In der Pfalz leben insgesamt rund 45000 US-Amerikaner.

(mit rtr/ap/dpa)