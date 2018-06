Fürstliches Ambiente im Schloss Glienicke

Blitzblank putzt Regina Yeboah schon in der Früh die Fenster des Restaurants in der ehemaligen Remise

08:40

Kurz vor der Glienicker Brücke von Berlin kommend geht es zu den Gebäuden von Schloss Glienicke. Als Prinz Carl von Preußen, Sohn von König Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise, Bruder von König Friedrich Wilhelm IV., 1823 von einer Italienreise zurück nach Berlin kam, ließ er die Gebäude von Friedrich Karl Schinkel im italienischen Stil umbauen. Bereits der Vorbesitzer Fürst von Hardenberg hatte Landschaftsarchitekt Peter Josef Lenné mit der Landschaftsgestaltung beauftragt. Seit vielen Jahren beherbergt die ehemalige Remise ein Restaurant. Seit 2012 betreibt Josef Laggner es mit 100 Terrassen- und ebenso vielen Innenplätzen. Als eine der ersten kommt morgens Regina Yeboah und reinigt Fenster und Räume. Die 40-jährige Ghanaerin lebt seit 2008 in Berlin, seit drei Jahren arbeitet sie in der Remise. Zum Kreis ihrer Verwandtschaft zählt Anthony Yeboah, der in den 90er-Jahren bei Eintracht Frankfurt stürmte.

Betriebsleiter Selvin Jochens (l.) mit Philipp Funke

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

09:20

Auf den gepflasterten Hof dürfen keine Autos, Getränkelieferant Philipp Funke hat eine Ausnahmegenehmigung. Ein- bis zweimal in der Woche bringt er die flüssige Ware, mit einem batteriegetriebenen Hubwagen über das Pflaster zum Lager. Betriebsleiter Selvin Jochens kontrolliert die Anlieferung. Der 29-jährige Potsdamer ist Chef von neun Angestellten. Bei Hochzeiten und Events greife man auf bewährte Aushilfen zurück, so Jochens.

In der Orangerie versorgt Gärtner Dennis Weiß an die 300 Kübelpflanzen

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

10:10

In der Orangerie des Schlosses kümmert sich Zierpflanzengärtner Dennis Weiß um etwa 300 Kübelpflanzen, die jetzt wieder ins Freie kommen. Darunter Palmen, Lorbeer und Oleander, aber auch Pomeranzen und Strelizien. "Ein Teil wird bei uns in Glienicke aufgestellt, die meisten im Neuen Garten in Potsdam", sagt der 31-Jährige. Seine Gärtnerlehre absolvierte er bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.

Floristin Helena Schulze richtet die Tischdekoration für eine Hochzeitsgesellschaft her

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

11:30

Im Wintergarten des Restaurants Remise mit Blick in den idyllischen Gartenbereich der Schlossgebäude richtet Floristin Helena Schulze die Blumendekoration für eine Hochzeitgesellschaft aus. Das Brautpaar hatte bei der 52-Jährigen helle Tischsträuße bestellt. Weißen Flieder, rosa Pfingstrose, Schneeball und Champagnerrosen hat die Floristin ausgesucht.

In seinem Element: der Küchenchef der Remise Joseph Scholja

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

12:40

"Dreimal Wiener Schnitzel, zweimal Spargel, einmal Königsberger Klopse", ruft Küchenchef Joseph Scholja seinem Souschef zu. Sofort legt die Küchencrew los. Nach einer Viertelstunde können die sechs Gerichte serviert werden. Seit drei Jahren arbeitet der 28-jährige Scholja in der Remise, seit zwei Jahren als Küchenchef. Mit drei Köchen und Aushilfen werden Veranstaltungen für bis zu 160 Personen mit Mehrgang-Menüs versorgt. Dazu kommen Dienstag bis Sonntag Gerichte à la Carte wie Himmel und Erde, Bärlauch-Graupen-Risotto oder geschmorte Ochsenbacke.

13:30

Im Schloss beginnt Museumsführerin Luisa Richter mit Besuchern aus Westfalen eine Führung durch die Räume von Prinz Carl von Preußen. Der liebte mit seiner Gemahlin Marie von Sachsen Weimar-Eisenach kräftige Farben. Zuerst geht es in den Roten Saal, an den sich der Grüne Salon, das türkisfarbene Schlafzimmer, das Marmorzimmer und die tiefblaue Bibliothek anschließen. Einzelnes Mobiliar ist noch im Original erhalten. Zehn Führungen pro Tag absolviert die 32-jährige Potsdamerin mit einer Kollegin, sie sind im Eintrittspreis von sechs Euro enthalten.

14:10

Besonders stolz ist Kastellanin Anke Berkhoff auf das Hofgärtnermuseum im ersten Stock des rückwärtigen Schlossflügels. "Es ist das europaweit einzige", sagt sie. In fünf Räumen werden Gärtner des Preußischen Hofes vorgestellt, die an den 50 verschiedenen Gartenbereichen in ganz Preußen tätig waren. "Am berühmtesten ist Lenné, der hier in einzigartiger Weise mit Schinkel wirkte." Ihre Lieblingsorte? Der Löwenbrunnen vor dem Schloss, das Stibadium und das Lilienbeet.

15:30

Die Hochzeitsgesellschaft hat gegessen. An der Bar sind der stellvertretende Restaurantleiter Ivuh Benedict und eine Kellnerin beschäftigt, die Kaffee- und Digestif-Wünsche der Gäste schnell abzuarbeiten. "Ich liebe diesen Arbeitsplatz", sagt der aus Nigeria stammende Benedict, der seit 18 Jahren in Berlin lebt. "Ein sehr gutes Publikum, traumhaft."

Proben für ein Konzert: Violinist Michail Sekler und Matthew Rubenstein

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

16:05

Im Konzertsaal im Erdgeschoss des Schlosses proben Matthew Rubenstein am Flügel und Michail Sekler an der Violine für einen Auftritt am nächsten Wochenende. Die beiden üben für die Zugabe ein Scherzo der Frühlingssonate von Beethoven. In der Sowjetunion gehörte Michail Sekler zum Moskauer Streichquartett, 1990 bis 2014 war er Erster Konzertmeister des Berliner Konzerthausorchesters. Matthew Rubenstein zählt zu den besten klassischen Pianisten der Stadt. Ganzjährig finden sonnabends, sonntags und feiertags klassische Konzerte in Schloss Glienicke statt.

Christiane Weikert (r.) berät ein Brautpaar

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

17:30

In der Lounge des Restaurants bespricht Veranstaltungsmanagerin Christiane Weikert mit einem Brautpaar die Details einer Hochzeitsfeier. Franziska Kosinski und René Pfützenreuter wollen mit 80 Personen ihre Hochzeit feiern. "Der Ort gefällt uns sehr, aber wir müssen natürlich auch sehen, wie hoch die Kosten sind", sagen beide. Weikert hatte bereits drei weitere Termine an diesem Tag, in denen es um Informationen zu Hochzeitsfeiern und Geburtstagen ging.

18:45

Restaurantfachfrau Christine Schulze bereitet einen Raum in der sogenannten Weinhandlung für eine Konfirmationsfeier am nächsten Wochenende vor. 18 Personen werden in dem gemütlichen Raum feiern. "Wir werden ein Drei-Gang-Menü servieren und versorgen die Gäste im Vorraum mit Getränken", erklärt die 32-Jährige. Für sie ist der Arbeitsplatz ideal, "die Umgebung hilft sehr, wenn es mal stressig wird".

19:50

Security-Mann Dietmar Lüttich macht den ersten Rundgang im Schloss. Bis sechs Uhr dreht der Rentner aus Neuseddin seine Runden. Die schönste Zeit sei früh am Morgen, "wenn die Vögel ihr Konzert beginnen".

Restaurant Remise im Schloss Glienicke, Königsstraße 36, Wannsee, Tel. 805 40 00, Di.–So. 12–20.30 Uhr, www.schloss-glienicke.de, Schloss Tel. 80 58 67 50, bis Ende Oktober Di.–So. 10–17 Uhr, November bis März Sbd., So., Feiertage 10–15.30 Uhr, Eintritt 6, erm. 5 Euro, www.spsg.de