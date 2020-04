Berliner Architektur: Der Mann, der das Brandenburger Tor erschuf

Berlin.

In Sachen Prominenz kann da wohl nicht einmal die Kanzlerin mithalten: Das Brandenburger Tor ist Berlins größte Berühmtheit, gefühlt jeder war schon einmal da und hat Fotos gemacht. Aber wer hat Deutschlands wichtigstes Wahrzeichen eigentlich entworfen?

Der preußische Architekt und Leiter des Oberhofbauamtes war es, Carl Gotthard Langhans (1732–1808), im Auftrag des Hohenzollern Herrschers Friedrich Wilhelm II. – und keineswegs zu dessen Zufriedenheit: Die angeblich lange Bauzeit (1788-1791) hat der König dem Architekten nicht verziehen – und ihn deshalb auch ausdrücklich von der Einweihung des Brandenburger Tores ausgeladen.

Porträtbüste des Architekten Carl Gotthard Langhans. Anonyme Skulptur aus Marmor.

Foto: picture alliance/akg-images

Besonders kreativ fand man den Entwurf des Tors seinerzeit auch nicht: Der Bildhauer Johann Gottfried Schadow, der die Quadriga-Skulptur entworfen hat, war ernüchtert davon, dass sich Langhans offenkundig von den Propyläen in Athen hat inspirieren lassen, dem altbekannten Torbau der Akropolis. Die Hinwendung zum Griechischen war dabei durchaus ungewöhnlich: Zuvor schielten architektonische Antike-Fans auch in deutschen Landen eher nach Rom als nach Athen. Auch die dorischen Säulen hat Langhans im Vergleich zum Vorbild deutlich schmaler gestaltet, damit der Blick freier in den Tiergarten dahinter schweifen kann.

Auch interessant: Volker Heller ist in Berlin der Herr der Bücher

Brandenburger Tor: Architekt ließ sich von Zeichnungen inspirieren

Erstaunlicherweise hat Carl Gotthard Langhans niemals Griechenland bereist, all sein Wissen diesbezüglich stammte aus Zeichnungen und Büchern. In England und Italien jedoch war er wirklich. Architektur studiert hatte er ursprünglich auch nicht, sondern Jura, Sprachen und Mathematik. Die Kenntnisse zur Architektur hatte sich der junge Mann aus dem schlesischen Landeshut (unweit der heutigen Grenze zwischen Tschechien und Polen) derweil nebenbei selbst angelesen.

Das Brandenburger Tor in der Corona-Krise: Der Pariser Platz ist fast menschenleer, das Brandenburger Tor wirft lange Schatten auf den Platz.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die Karriere begann 1766 mit der Gestaltung von Muschelhaus und Treppenhaus im brandenburgischen Schloss Rheinsberg, das heutzutage seine große Bekanntheit sicher auch dem Umstand verdankt, dass Fontane und Tucholsky es literarisch verklärten.

In Berlin findet man noch heute vielerorts Spuren des Langhans’schen Schaffens, so hat er den Tanzsaal im Schloss Bellevue ausgestaltet, aber auch Theater und Orangerie des Schloss Charlottenburg entworfen. Ein besonderes Kleinod ist aber das gleichermaßen idyllische wie vornehme Teehaus, auch genannt „Teeschlösschen“, im Park des Charlottenburger Schlosses. Hier hat sich Friedrich Wilhelm II. nicht bloß Tee gegönnt, sondern auch private Kammerkonzerte aufführen lassen.

Lesen Sie auch: Ende April fällt Entscheidung über Humboldt Forum

Freche und moderne Stil-Kombinationen

Die Vorwürfe, Langhans hätte ja gar nichts Neues erfunden, sondern bloß Altes wild zusammengewürfelt, werden seiner Baukunst freilich nicht gerecht: Tatsächlich kombinierte Langhans frech und durchaus modern Elemente aus Barock und Rokoko – und auch solche des seinerzeit gerade erst aufkeimenden Klassizismus. Langhans hatte auch gewisse Prioritäten, so war er verliebt in die venezianischen Fenster, wie man sie im Grassi-Palast findet, und seine architektonischen Entwürfe sind Liebesbriefe an diese schönen Formen.

Dass aber beim Mixen so disparater Bausteine am Ende doch eine große visuelle, mitnichten beliebige Balance in seinen Gebäuden zu spüren ist, das beweist dann eben doch ein ganz herausragendes Gespür für Harmonie und gekonnte Collage.

Ein weiterere Langhans-Bau: das Tieranatomische Theater. Früher wurden hier Pferde seziert, heute finden Lesungen und Ausstellungen statt.

Foto: imago images / Gerhard Leber

Eine besondere Bewandtnis hat es mit den von Langhans konstruierten Mohrenkolonnaden in der Mohrenstraße: Die standen ursprünglich auf einer Brücke und schmückten diese beidseitig, als Berlin noch eine Festung war und deshalb Brücken über den Festungsgraben führten. Später wurden die Gräben zugeschüttet, und die einstige Brückendekoration wurde mit den nun hinter ihnen errichteten Gebäuden verbunden. Die Kolonnaden waren jedoch weiterhin wunderbar geeignet, Krambuden in ihnen zu etablieren, wo Straßenhändler allerlei Waren anboten. In einem der Häuser an der Kolonnade wurde sogar der Lauf der Weltgeschichte radikal verändert: In der Mohrenstraße 36–37 im DDR-Pressezentrum hat Günter Schabowski am 9. November 1989, mehr oder weniger unfreiwillig, den Fall der Berliner Mauer eingeleitet.

Tieranatomisches Theater erstrahlt in altem Glanz

Einer der schönsten Langhans-Bauten in Berlin erstrahlt seit der Restaurierung 2012 wieder in alter Glorie: das Tieranatomisches Theater auf dem Charité-Campus. Theater wird und wurde da nie gespielt, sondern der wunderschöne Bau mit Glasfenster hoch oben in der prächtigen Kuppel diente dazu, Tierärzte auszubilden. Wohlausgebildete Rossärzte waren damals ein wichtiger Faktor der militärischen Streitkräfte Preußens.

Im Theater, wo das Tageslicht vortrefflich auf den höhenverstellbaren Seziertisch im Zentrum fällt, ließen sich die Mechanismen des Lebendigen lehren. Selbst komplette Pferde konnten auf dem großen Tisch seziert werden. Mittlerweile ist in dem Tieranatomischen Theater zeitgenössische Kunst zu sehen.

Die Architektur von Carl Gotthard Langhans ist nach wie vor lebendig. Nicht nur weil Touristen aus alle Welt „Selfies“ vor dem Brandenburger Tor machen, sondern weil die Kunst der kombinierenden Collage scheinbar gegensätzlicher Elemente wieder sehr aktuell ist.