Winterzauber 2023: Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee in Lichtenberg - Alle Infos

Wann öffnet der Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“ 2023 an der Landsberger Allee in Lichtenberg? Was sind die Öffnungszeiten?

Der „Berliner Winterzauber“ 2023 an der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg ist ein Weihnachtsmarkt mit Kirmes-Atmosphäre

Öffnungszeiten, Termin, Adresse – alle Infos zum Weihnachtsrummel

Berlin. Der Weihnachts-Rummel „Berliner Winterzauber“ findet 2023 wieder an der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg statt. Geboten wird ein Weihnachtsmarkt mit Kirmes-Atmosphäre. Damit dürfte der „Winterzauber“ definitiv zu den trubeligeren Weihnachtsmärkten in Berlin zählen.

Viele kennen den Weihnachts-Rummel von seinem ehemaligen Standort hinter der Shopping-Mall Alexa in Berlin-Mitte. Im vergangenen Jahr war er an der Frankfurter Allee/Magdalenenstraße zu finden. 2023 geht es zurück auf die Fläche in der Nähe von Ikea an der Landsberger Allee. Auch interessant: Berlins kleine Weihnachtsmärkte – Das sind unsere 10 Geheimtipps

Mit 118 Ständen gehört er zu den größeren Weihnachtsmärkten in Berlin. Neben Glühwein, gebrannten Mandeln und Schokofrüchten prägen vor allem zahlreiche Fahrgeschäfte das Bild: Geister- und Achterbahnen sowie Karussells sollen über die Weihnachtszeit zahlreiche Besucher anlocken.

Der Weihnachts-Rummel dürfte der erste Berliner Weihnachtsmarkt 2023 sein: Seine Pforten öffneten bereits am 3. November und damit zweieinhalb Wochen früher als die allermeisten Weihnachtsmärkte in Berlin.

Der „Berliner Winterzauber“ in Berlin-Lichtenberg.

Foto: dpa

„Berliner Winterzauber“ an der Landsberger Allee 2023 in Berlin: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 3. November bis 30. Dezember 2023

3. November bis 30. Dezember 2023 Öffnungszeiten: Mo.-Do. 14 bis 21.30 Uhr, Fr./Sa. 13 bis 23 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr (geschlossen am 26. November und am 24. Dezember)

Mo.-Do. 14 bis 21.30 Uhr, Fr./Sa. 13 bis 23 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr (geschlossen am 26. November und am 24. Dezember) Eintritt: frei

frei Adresse: Landsberger Allee 300

Landsberger Allee 300 Anfahrt: Bus 256/N56 bis Liebenwalder Straße/Landsberger Allee, Tram 16/M6 bis Arendsweg