Hanfparade in Berlin: „Kartoffeln sind viel giftiger als Cannabis“

Am Samstag zieht die Hanfparade durch Berlin. Was auffällt: Bei der Auftaktveranstaltung erschienen weniger Menschen als erwartet.

Berlin. Man riecht sie schon aus einigen Metern Entfernung: Die Hanfparade am Alexanderplatz ist von einem süßlichen Geruch umgeben, der – wie soll es anders sein – stark an Cannabis erinnert. Denn um die „Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel“ geht es bei der am Samstag stattfindenden Demonstration schließlich auch. Schon seit 27 Jahren würde die Parade damit jährlich für „das Ende des Krieges gegen Cannabis kämpfen“, wie der Versammlungsleiter der Hanfparade, Steffen Geyer, der Berliner Morgenpost erklärt.

Man wolle sich damit für eine Gleichstellung von Cannabis mit anderen legalen Rauschmitteln wie Alkohol oder Tabak einsetzen, so Geyer. „Die Regeln für Cannabis müssten genauso niedrig sein wie es bei anderen Substanzen auch der Fall ist. Es ist einfach wahnsinnig, dass man große Mengen an Tabak, aber nicht an Cannabis anbauen darf. Ich mein, selbst Kartoffeln sind giftiger als Cannabis“, meint der Versammlungsleiter.

Träger Beginn: Cannabis-Fans lassen zu Beginn auf sich warten

Die Anzahl an Menschen, die dessen Meinung teilen und sich der Parade daher am Samstag anschließen, hält sich kurz Beginn der Auftaktveranstaltung um 12 Uhr jedoch in Grenzen. Verschiedene Informationsstände sind zwar entlang der Spandauer Straße aufgebaut und in Grüppchen stehen Cannabis-Befürworter mit Schildern wie „Hanf sichert Einkommen“ herum, aber von den erwarteten 2500 bis 4000 Teilnehmenden fehlt bislang noch jede Spur. Geyer rechne aber damit, dass die mit Paradenbeginn um 15 Uhr noch auftauchen, wie er auf Nachfrage versichert.

Die Parade wird dann über die Straße „Unter den Linden", durch das Regierungsviertel, am Hauptbahnhof vorbei zum Gesundheitsministerium und Sitz des Drogenbeauftragten der Bundesregierung ziehen. Dann geht es weiter über die Oranienburger Straße zum Hackeschen Markt und wieder zum Alexanderplatz, wo ab 18 Uhr die Abschlusskundgebungen beginnen.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) warnt auf Twitter daher vor einer ganztägigen Sperrung der Spandauer Straße sowie einer Sperrung der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Dircksenstraße und der Straße Am Lustgarten von 14.30 Uhr bis 16 Uhr.