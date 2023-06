Feuerwehr Berlin: Notruf überlastet – Android-Handys schuld

Berlin. Die Berliner Feuerwehr klagt über einen überlasteten Notruf. Schuld daran sollen sogenannte "Hosentaschenanrufe" sein. Bereits seit einer Woche häuft sich das Phänomen bundesweit. In der Nacht auf Freitag erschwerten die unabsichtlichen Notrufe die Arbeit während des Unwetters zusätzlich. Als Ursache wurde ein Update von Smartphones mit dem Android-Betriebssystem ausgemacht.

Überlasteter Notruf: Android-Handys sollen Schuld sein

Statt eines Anrufes mit dringendem Notfall, bekommen die Einsatzkräfte in der Notrufleitzentrale immer öfter die Geräusche eines Handys in der Hosentasche zu hören, also Knacken und Rauschen. Wie der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr dem "RBB" am Freitagmorgen berichtete, war "jeder dritte Anruf in der Unwetternacht ein Taschenanruf". weiter erklärte er, dass es Anzeichen dafür gebe, dass ein Software-Update bei Android-Handys für die falschen Notrufe verantwortlich sein könnte. Eine Überwachung darüber, wer einen Notruf absetzt, gibt es allerdings nicht.

Blitz am Nachthimmel von Berlin während des Unwetters. Foto: Jörg Krauthöfer

Blitz leuchtet lila am Himmel von Berlin. Foto: Jörg Krauthöfer

Blitz erscheint wie ein hellleuchtendes Sternenbild. Foto: Jörg Krauthöfer

Himmel über Berlin wird vom Blitz hell erleuchtet. Foto: Jörg Krauthöfer

Ein Blitz fotografiert aus einem Fenster während des Unwetters in Berlin Foto: Jörg Krauthöfer



Blitz bringt Nachthimmel in Berlin zum leuchten. Foto: Jörg Krauthöfer

Auch aus Großbritannien kommen Medienberichte über überlastete Einsatzzentralen. Die "BBC" befragte im Zuge dessen Google. Der Kommunikations-Konzern verwies allerdings auf die Smartphone-Produzenten, die für die Notruf-Einstellungen verantwortlich seien. Menschen, deren Handys "Hosentaschenanrufe" produzieren, riet ein Sprecher von Google dazu, schnellstmöglich ein neues Update zu installieren.