Unter dem Motto "#Alarmstufedunkelrot" fordern Kunst- und Kulturschaffende weitere finanzielle Hilfen durch die Politik. Für die Mahnwache bauten die Veranstalter am Mittwochmittag das Skelett eines Tyrannosaurus-Rex vor dem Brandenburger Tor auf.

Mit dem Dino-Skelett will die Initiative auf die verheerende Lage der Kultur- und Veranstaltungsbranche aufmerksam machen.

Demonstration Kulturbranche demonstriert mit Dino-Skelett in Berlin

Berlin. Die Initiative „Alarmstufe Dunkelrot“ hat vor dem Brandenburger Tor mit dem Skelett eines Tyrannosaurus-Rex auf die prekäre Lage in der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht. Die Veranstalter fordern am Mittwoch weitere finanzielle Hilfen durch die Politik während der Corona-Pandemie für Kultur- und Kunstschaffende. Das Dinosaurier-Skelett soll veranschaulichen, dass Theater, Museen, die Gastronomie und der Tourismus in der aktuellen Situation ausstürben.