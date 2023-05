Wegner: "Es kann nicht schlimmer kommen"

Berlin. Nur die Trommeln einer arabischen Hochzeitsfeier belebten die Ruhe in Neukölln, als der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die Innensenatorin Iris Spranger (SPD) die Feuerwache an der Kirchhofstraße besuchten. Die beiden verbringen das erste mal den 1. Mai gemeinsam.

Es war ihnen wichtig, auch den Feuerwehrleuten, von denen einige während der Silvesterkrawalle in Hinterhalte gelockt und verletzt wurden, ihre Wertschätzung auszusprechen. „Es ist gut, dass die Polizei die Feuerwehrleute schützt“, sagte Wegner beim kurzen Pressetermin vor der Wache, „aber es ist auch traurig, dass das nötig ist“.

Wegner macht sich Sorgen um Polizisten und Feuerwehrleute

Auf die Frage, ob er nervös sei, was den Verlauf des Abends betrifft, antwortete Wegner: „Ich bin selten nervös und nach Donnerstag noch weniger“, sagte der Regierende mit Blick auf seine verkorkste Wahl im dritten Versuch im Abgeordnetenhaus. „Es kann nicht schlimmer kommen.“

Dann bekannte er aber, dass er sich schon ein paar Sorgen mache um Polizisten und Feuerwehrleute, die in der Nacht womöglich schwierige Einsätze vor sich hätten. Auch Spranger bekannte, an ihrem zweiten 1. Mai im Amt ein bisschen nervös zu sein. Nach einem Zwischenstopp im Böcklerpark wollten beide in die Einsatzzentrale der Polizei in der Kruppstraße in Moabit fahren, um sich dort über die Lage auf dem Laufenden zu halten.

Ab dem Mittag zogen Tausende durch das Villenviertel Grunewald. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Die Demonstranten fuhren mit einem Schaufelrad durch die Straßen in Grunewald. Damit soll die "Kohle" abgebaggert werden. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Gefordert wurde unter anderem: "Grunewald enteignen". Foto: Omer Messinger/Getty Images

Dabei wurde auch Berlins neue Wirtschaftssenatorin und ehemalige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) aufs Korn genommen. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Eine Flagge bei der "MyGruni"-Demo. Foto: Norman Börner



Die Stimmung bei der Grunewald-Demo war meist gut. Foto: Norman Börner

Allerdings wurde bei der Grunewald-Demo auch eine Rauchfackel gezündet. Foto: Lukas Dubro/dpa

Am 1. Mai marschieren auch immer Tausende bei den Demonstrationen des DGB durch Berlin. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Teilnehmer der DGB-Demo vor dem Roten Rathaus. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Die DGB-Demo in Mitte. Foto: Sergej Glanze



Die unpolitische Seite des 1. Mai - Menschen genießen hier am Brandenburger Tor das schöne Wetter. Foto: Maurizio Gambarini

Auch diese Touristen aus der Nähe von Danzig freuen sich über die Wärme in Berlin. Foto: Maurizio Gambarini

Das Myfest fällt auch dieses Jahr aus - gefeiert wurde am Mariannenplatz trotzdem. Foto: Sergej Glanze

Politische Botschaften durften natürlich trotzdem nicht fehlen. Foto: Sergej Glanze

Man hatte Spaß und genoss die sonnige Wärme. Foto: Sergej Glanze

"Die Polizei braucht an einem solchen Abend keine Ablenkung"

Wegner sagte, als Oppositionspolitiker habe er früher auch mal die Demonstrationen beobachtet. Darauf verzichtet er nun als Senatschef. „Die Polizei braucht an einem solchen Abend keine Ablenkung“, so der CDU-Politiker. „Wir werden uns nicht ins aktuelle Geschehen einmischen“, ergänzte seine Innensenatorin.

Beide Politiker bekundeten bei ihrem Treffen demonstrativ Einigkeit. Man merkte, dass die beiden auf einer ähnlichen Wellenlänge funken. Wegner ist mit den Verabredungen zur Innenpolitik aus dem Koalitionsvertrag mit der SPD sehr zufrieden. Spranger wiederum deckt mit ihrer aktiven Solidarität mit den Einsatzkräften und ihrem entschlossenen Vorgehen gegen Gewalt diese Flanke für die SPD ab. „Wir stehen zu unseren Sicherheitskräften“, sagte Spranger und dankte Wegner ausdrücklich, dass er mit ihr gemeinsam den Tag verbringen werde.

Senatorin: "Berlin ist sicher"

„Berlin ist sicher“, betonte die Senatorin. Wegner sagte, er habe „großes Vertrauen in das Innenressort und die Polizeiführung. Berlins Polizei sei stark aufgestellt und sehr erfahren. Wegner und Spranger dankten aber auch den anderen Bundesländern und der Bundespolizei für die Unterstützung durch zusätzliche Kräfte.

Teilnehmerinnen der linken Demonstration "Take back the night" in Berlin-Kreuzberg verwenden Regenschirme als Sichtschutz. Bei der Demonstration von Frauen am Abend der Walpurgisnacht ist die Polizei mit Flaschenwürfen und Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Foto: Fabian Sommer/dpa

Teilnehmer*innen verbergen sich bei der "Take Back The Night"-Demo in Kreuzberg hinter Transparenten. Foto: Sergej Glanze

Polizisten und Demonstrierende bei der queerfeministischen Demo in Kreuzberg in der Walpurgisnacht. Foto: Fabian Sommer/dpa

Einsatzkräfte der Polizei gehen gegen Teilnehmer der linken Demonstration "Take back the night" in Berlin-Kreuzberg vor. Foto: Fabian Sommer/dpa

Einsatzkräfte der Polizei begleiten die linke Demonstration "Take back the night" in Berlin-Kreuzberg. Foto: Paul Zinken/dpa



Polizisten stehen vor der Demonstration "Take Back The Night" in Berlin-Kreuzberg. Foto: Fabian Sommer/dpa

Die Spitze der Demo "Take Back The Night" am Mariannenplatz in Belrlin-Kreuzberg. Foto: Sergej Glanze

Die linke Demo "Friede statt Kapital" zieht am Vorabend des 1. Mai durch Berlin-Wedding. Foto: Sergej Glanze

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei der linken Demo in Berlin-Wedding. Foto: Sergej Glanze

"No Nato" steht auf einem Plakat, das Teilnehmer der Wedding-Demo in die Höhe halten. Foto: Sergej Glanze



Transparente bei der Demo in Berlin-Wedding am Vorabend des 1. Mai. Foto: Sergej Glanze

Teilnehmer schwenken eine Fahne mit dem Logo der "Antifaschistischen Aktion" bei der Wedding-Demo am 30.4.2023.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Plakaten bei der linken Demo in Berlin-Wedding. Foto: Sergej Glanze

Ein Porsche wartet, bis die Demonstrationen zur Walpurgisnacht in Wedding vorbeizieht. Foto: Christoph Soeder/dpa

"Stoppt den Krieg gegen Russland" heißt es auf einem Plakat der Demonstrationsteilnehmer. Foto: Christoph Soeder/dpa



"Keine Profite mit der Miete" steht bei einer Demonstration zur Walpurgisnacht in Wedding auf einem Plakat. Foto: Christoph Soeder/dpa

"Putin und Co in den Zoo" steht auf dem Plakat einer Teilnehmerin der Wedding-Demo zur Walpurgisnacht in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Spranger berichtete von ihren Beobachtungen in der Walpurgisnacht im Mauerpark. So friedlich stelle sie sich den 1. Mai in Berlin vor, sagte die Sozialdemokratin. Die Menschen sollten gerne draußen in den Parks diesen Tag begehen.

Beide nahmen sich am Montag Zeit, um mit Feuerwehrleuten zu sprechen. Im Hof habe man sich zusammengesetzt, sagte Spranger. „Die Beamten wollten wissen, wie ihre Arbeit sicherer werden kann“, sagte Wegner. Man habe den Feuerwehrleuten neue Schutzausrüstung zugesagt und Bodycams für heikle Einsatze, wie sie auch die Polizei verstärkt einsetzen soll. Zudem will der schwarz-rote Senat viel Geld ausgeben, um Feuerwehr- und Polizeiwachen zu sanieren und so die Arbeit dort angenehmer zu machen.