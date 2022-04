1. Mai 2022 in Berlin: Demos und Veranstaltungen auf einen Blick

Berlin. Randale, Klassenkampf und Straßenfeste: Der 1. Mai in Berlin hat viele Gesichter. Auch in diesem Jahr erwarten die Behörden Tausende Menschen auf den Straßen der Hauptstadt - vor allem in Kreuzberg und Neukölln. Weil die Demonstrationen zum Tag der Arbeit in der Vergangenheit immer wieder eskalierten, bereitet die Berliner Polizei Großeinsätze vor.

Das Myfest hingegen, das in den Kreuzberger Kiezen rund um Kottbusser Tor, Heinrichplatz und Oranienstraße gewaltsamen Ausschreitungen entgegenwirken soll, findet in diesem Jahr nicht statt. Für Aufmerksamkeit sorgten in den vergangenen Jahren außerdem die Demos zur Walpurgnisnacht am 30. April am Mauerpark und die sogenannte Grunewald-Demo.

Die Demonstrationen sorgen für erhebliche Verkehrseinschränkungen, nicht nur in den Innenstadtbezirken. Bei einer Fahrradsternfahrt dürfte es am Sonntag auch auf der Berliner Stadtautobahn A100 zu Problemen kommen. Autofahrer sollten die Hauptstadt am 1. Mai meiden.

An dieser Stelle finden Sie alle Informationen rund um den 1. Mai in Berlin - mit detaillierten Infos zu den geplanten Demonstrationen und weiteren Veranstaltungen, die am Wochenende stattfinden sollen. Die Seite wird laufend aktualisiert.

„Revolutionäre 1. Mai Demo“: Das ist die Route

An der Sonnenallee eskaliert die Situation bei der "Revolutionären 1. Mai-Demo", eine Mülltonne steht in Flammen, die Einsatzkräfte werden mit Steinen und Flaschen beworfen. Foto: Andreas Rabenstein/dpa

Die Flammen der brennenden Mülltonne schlagen meterhoch. Foto: Andreas Rabenstein/dpa

Teilnehmer und Polizei geraten beim bei der "Revolutionären 1. Mai-Demo" aneinander. Foto: Michael Kappeler/dpa

Eine Frau wird von Polizisten festgehalten. Foto: Michael Kappeler/dpa

Bei der Demonstration kam es zu Auseinandersetzungen. Foto: Carsten Koall/Getty Images



Polizisten nehmen einen Demonstranten fest. Foto: Michael Kappeler/dpa

Unübersichtliche Situation vor den Neukölln Arcaden. Die Polizei nahm einzelne Teilnehmer der "Revolutionären 1. Mai-Demo" fest. Foto: Michael Kappeler/dpa

Der Schwarze Block innerhalb der "Revolutionären 1. Mai-Demo". Foto: Michael Kappeler/dpa

Polizisten stehen Demonstranten bei der "Revolutionären 1. Mai-Demo" gegenüber. Foto: Carsten Koall/Getty Images

Ein Teilnehmer der "Revolutionären 1. Mai-Demo" Foto: Michael Kappeler/dpa



Auch Musikanten ziehen bei dem Demonstrationszug mit. Foto: Carsten Koall/Getty Images

Ein Teilnehmer des Demonstrationszuges hat einen sogenannten Rauchtopf gezündet. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Polizei ist mit mehr als 5000 Einsatzkräften in der Stadt vertreten. Foto: Maja Hitij/Getty Images

Der Demonstrationszug auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Foto: Reto Klar

Teilnehmer zünden Pyrotechnik beim Demonstrationszug linker und linksradikaler Gruppen unter dem Motto «Demonstration zum revolutionären 1. Mai» Foto: dpa



Im Demonstrationszug werden Feuerwerkskörper gezündet. Foto: dpa

Der Protestzug in Neukölln von oben. Foto: Getty

Immer wieder stockt der Demonstrationszug auf dem Weg durch Neukölln. Foto: Julian Würzer

Rund 5000 Menschen sammelten sich zur "Revolutionären 1. Mai-Demo" auf dem Hermannplatz. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Blick auf die Teilnehmer der "Revolutilonären 1 Mai-Demo" auf dem Hermannplatz. Foto: Kay Nietfeld/dpa



Tausende Menschen haben sich auf dem Hermannplatz in Neukölln zur "Revolutionären 1. Mai-Demo" versammelt. Foto: Maja Hitij/Getty Images

Vor dem Start der 18-Uhr-Demonstration am Hermannplatz. Foto: Getty

Polizisten beobachten den Demonstrationszug am Hermannplatz. Foto: Getty

Teilnehmer der Demonstration am Hermannplatz. Foto: dpa

Behelmte Polizisten auf der Karl-Marx-Straße. Foto: Thomas Peise



Tausende Demonstranten am frühen Samstagabend auf dem Hermannplatz in Neukölln. Foto: Thomas Peise

Teilnehmer der 18-Uhr-Demonstration in Neukölln halten ein Plakat mit der Aufschrift "Workers make the world run, workers should run the world".

Ein Transparent bei der "Revolutionären 1. Mai-Demo". Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ein Teilnehmer bei der "Revolutionären 1. Mai-Demo" trägt eine Jacke mit der Aufschrift "Bulle". Foto: Christoph Soeder/dpa

Bunt geht es bei der Demo der Kulturschaffenden in Kreuzberg zu. Foto: Reto Klar



Die Polizei war in Berlin mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: David Gannon / AFP

Tausende Teilnehmer radeln mit ihren Rädern durch Grunewald. Foto: Sergej Glanze / Sergeij Glanze

Demonstranten halten vielen Transparente und Symbole auf dem Hackeschen Markt. Über 20 Initiativen und Gruppen hatten gemeinsam zu einer klassenkämpferischen Demonstration unter dem Motto «Nicht auf unserem Rücken · Gewerkschaften und Lohnabhängige in die Offensive!» aufgerufen. Foto: Annette Riedl/dpa

Ein Mann hält bei einem Gegenprotest am Rande einer Demonstration unter dem Motto «Nein zum Kapital - Widerstand global! Linke gegen Corona-Willkür» in Berlin-Lichtenberg ein Schild mit der Aufschrift «Abstand zu Querdenkern». Foto: Christoph Soeder/dpa

Polizisten führen bei der "Querdenker"-Demo in Lichtenberg einen Mann ab. Foto: Christoph Söder/dpa



Es kam zu weiteren Festnahmen bei der "Querdenker"-Demo in Lichtenberg. Foto: Carsten Koall/Getty Images

«Maskenfaschismus» steht bei einer Demonstration unter dem Motto «Nein zum Kapital - Widerstand global! Linke gegen Corona-Willkür» in Berlin-Lichtenberg auf dem Mund-Nasen-Schutz einer Teilnehmerin. Foto: Christoph Soeder/dpa

"Es gibt so viel zu enteignen - fangen wir an" steht auf einem Transparent, das eine Demonstrantin hält. Foto: Anette Riedl / dpa

Demonstranten bei der "Querdenker"-Demo in Lichtenberg. Foto: Maja Hitij/Getty Images

Einsatzkräfte der Polizei bei der "Querdenker"-Demo. Foto: Maja Hitij/Getty Images



Kostümierte Demonstranten in Lichtenberg. Foto: Carsten Koall/Getty Images

Eine Frau mit einem Corona-Plüschtier bei der "Querdenker"-Demo. Foto: Christoph Soeder/dpa

Auch ein Fahrradkorso fuhr am 1. Mai durch die Stadt. Foto: David Gannon / AFP

Teilnehmer demonstrieren am 1. Mai «Für die Wiederbelebung der Kultur- und Clubszene, durch die kreative Nutzung des ffentlichen Raumes.» Foto: Kay Nietfeld/dpa

Teilnehmer der Fahrradsternfahrt des DGB und des ADFC passieren den Großen Stern. Paul Zinken/dpa-Zentralbild Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild



Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD, und Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, nehmen an der DGB-Kundgebung am 1.Mai mit Delegationen der Berliner Gewerkschaften auf dem Pariser Platz teil. Foto: Annette Riedl/dpa

Bereits am Vorabend, der Walpurgisnacht, zogen Demonstranten durch Wedding. Auf dem Dach und auf den Balkonen eines besetzten Hauses an der Max- Ecke Schererstraße zünden vermummte Personen Rauchfackeln. Foto: Reto Klar

Zwei Personen halten während einer Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel "Von der Krise zur Enteignung" durch Wedding zwei brennende Rauchfackeln auf einem Balkon. Diese traditionelle Demonstration in Berlin-Wedding findet am Vorabend des 1. Mai statt. Foto: Christophe Gateau / dpa

Zwei Personen halten während einer Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel "Von der Krise zur Enteignung" durch Wedding zwei qualmende Rauchfackeln auf einem Balkon. Diese traditionelle Demonstration in Berlin-Wedding findet am Vorabend des 1. Mai statt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Teilnehmer einer Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel «Von der Krise zur Enteignung» gehen durch Wedding. Diese traditionelle Demonstration in Berlin-Wedding findet am Vorabend des 1. Mai statt.



Teilnehmer einer Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel «Von der Krise zur Enteignung» gehen durch Wedding. Diese traditionelle Demonstration in Berlin-Wedding findet am Vorabend des 1. Mai statt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Demonstranten am Leopoldplatz in Wedding. Foto: Thomas Peise

Die Spitze des Demonstrationszugs in Wedding. Foto: Andreas Gandzior

Der Demonstrationszug in Wedding wird begleitet von einem Einsatzfahrzeug der Berliner Polizei, das auf die Abstandsregeln hinweist. Foto: Thomas Peise

Auf dem Dach und auf dem Balkonen eines besetzten Hauses an der Max- Ecke Schererstraße zünden vermummte Personen Rauchfackeln. Foto: Andreas Gandzior



Auf ihrer Route durch die Badstraße treffen die Demonstranten auf den Corona-Alltag in Wedding: Vor einem Supermarkt hat sich eine Schlange gebildet. Viele Berliner wollen noch kurz vor dem Feiertag ihre Einkäufe erledigen. Wegen der Zugangsbeschränkungen müssen die Kunden aber etwas Geduld mitbringen. Foto: Andreas Gandzior

Auf einem Balkon ist ein Banner mit der Aufschrift "Autonome Freiräume erkämpfen und verteidigen!" während einer Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel «Von der Krise zur Enteignung» durch Wedding angebracht. Diese traditionelle Demonstration in Berlin-Wedding findet am Vorabend des 1. Mai statt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Polizisten stehen an der Straße der Pariser Kommune im Vorfeld der Demonstration. "Take back the night - Wir nehmen uns die Nacht zurück" ist das Motto der Demonstration feministischer Gruppen, die in Kreuzberg stattfand. Foto: dpa

"Take back the night - Wir nehmen uns die Nacht zurück" ist das Motto der Demonstration feministischer Gruppen, die in Kreuzberg startete. Foto: dpa

"Take back the night - Wir nehmen uns die Nacht zurück" ist das Motto der Demonstration feministischer Gruppen, die in Kreuzberg startet. Foto: dpa



Bei der "Revolutionäre 1. Mai Demo", oft auch "18-Uhr-Demo" genannt, hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Ausschreitungen geben. Sicherheitspolitiker befürchten, dass sich auch in diesem Jahr die Gewalt am Kottbusser Tor entladen können - angesichts der dort geplanten Polizeiwache. Der Berliner Verfassungsschutz rechnet mit mit 5000 bis 20.000 Teilnehmern.

Die Initiatoren rufen die Teilnehmer auf, um 16.30 Uhr zum Hertzbergplatz in Neukölln zu kommen. Unter dem Motto „Yallah Klassenkampf - No war but classwar!“ soll die Demonstration ab 18 Uhr über Sonnenallee, Kottbusser Damm und Kottbusser Tor zum Oranienplatz ziehen.

Ob die 18-Uhr-Demo auf der geplanten Strecke durch Neukölln nach Kreuzberg ziehen kann, ist bislang noch unklar. Der Bezirk Neukölln plant recht kurzfristig drei Straßenfeste genau auf der Route, auf der Sonnenallee, am Rathaus und auf dem Hermannplatz. Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) sagte, möglicherweise werde noch vor Gericht über die Strecke gestritten.

Auch ob sich so viele Menschen an der Demonstration beteiligen werden wie in früheren Zeiten, ist fraglich. Denn die linke und linksradikale Szene ist zersplittert. Die „Radikale Linke“ etwa, die bei Organisation und Mobilisierung eine wichtige Rolle gespielt hatte, trat zuletzt kaum in Erscheinung.

Im vergangenen Jahr waren bei der "Revolutionären 1. Mai Demo" 93 Polizisten verletzt und 354 Demonstranten festgenommen worden.

Myfest in Kreuzberg fällt aus

Blick auf die rappelvolle Oranienstraße im Jahr 2019 (Archivbild).

Bereits im Januar hatte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg das Myfest wegen Corona abgesagt. Die Entscheidung fiel unter dem Eindruck der hohen Infektionszahlen zu Beginn des Jahres. Die Planungen müssten schon Monate vorher beginnen, die Ausbreitung des Virus sei nicht vorhersehbar, hieß es damals.

Die CDU kritisiert diese frühzeitige Festlegung. „Das Myfest wäre wichtig gewesen“, sagt der Kreuzberger CDU-Innenpolitiker Kurt Wansner. „Nun bleibt die Straße denjenigen überlassen, die Randale wollen“, befürchtet Wansner. Das (grün dominierte) Bezirksamt habe eine „Fehlentscheidung“ getroffen.

Demo zur Walpurgisnacht am 30. April 2022 am Mauerpark

"Take back the night" ist das Motto der Demonstration feministischer Gruppen (Archivbild).

Foto: dpa

Wie in den vergangenen Jahren soll auch zur Walpurgnisnacht am Samstagabend eine Demonstration feministischer Gruppen stattfinden. In diesem Jahr lautet das Motto "Take Back the night Demo FLINT*only". Der Veranstaltungszug soll am Mauerpark starten und bis zum Haus der Statistik am Alexanderplatz ziehen. Auch aus dieser Veranstaltung heraus war es in der Vergangenheit zu Gewalttaten gekommen. Das ist die Route:

Mauerpark - Oderberger Str. - Kastanienallee - Schwedter Str. - Rheinsberger Str. - Brunnenstr. - Linienstr. - Gormannstr. - Torstr. - Alte Schönhauser Str. - Münzstr. - Memhardtstr. - Alexanderstr. - Otto-Braun-Straße 70-72 (am Haus der Statistik)

Am Mauerpark soll am 30. April zugleich die „Friedvolle Walpurgisnachtfeier“ stattfinden. Geplant seien unter anderem ein Lagerfeuer, Artistik, Jonglieren, Musik und Tanz. Dazu würden auch Künstlerinnen und Künstler auftreten, die des Öfteren im Mauerpark gespielt haben.

Demo und Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am 1. Mai

Mai-Fest der Gewerkschaften am Brandenburger Tor (Archivbild).

Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Am Sonntag findet die traditionelle Mai-Demo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. 2022 steht die Veranstaltung unter dem Motto "GeMAInsam Zukunft gestalten". Dabei gibt es Bühnenprogramm und Live-Musik. Schon vorher kommt es zu Korsos von Motorrad- und Fahrradfahrern sowie Skatern. Die Kundgebung startet dann um 12 Uhr vor dem Brandenburger Tor.

Grunewald-Demo und Fahrradsternfahrt über die A100

Die Grunewald-Demo 2019 (Archivbild).

Foto: dpa

Unter dem Motto "Die Grunewalder:innen abholen - Die Umverteilung auf die Kette kriegen" findet am 1. Mai ab 10 Uhr eine Fahrradsternfahrt statt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich etwa 10.000 Radfahrer an der Aktion. Laut Polizei verlief die Veranstaltung störungsfrei und friedlich. In diesem Jahr starten die Fahrrad-Demos in Wedding, Friedrichshain und Neukölln und führen zunächst zum Roten Rathaus.

Zubringer-Strecke ab Wedding: Badstr. Richtung Badstraßenbrücke - Badstr. - Brunnenstr. - Rosenthaler Platz - Torstraße - Rosa-Luxemburg-Str. - Memhardstr. - Karl-Liebknecht-Str. - Spandauer Str. - Berliner Rathaus

Badstr. Richtung Badstraßenbrücke - Badstr. - Brunnenstr. - Rosenthaler Platz - Torstraße - Rosa-Luxemburg-Str. - Memhardstr. - Karl-Liebknecht-Str. - Spandauer Str. - Berliner Rathaus Zubringer-Strecke ab Friedrichshain: Laskerstr. Ecke Markgrafendamm - Markgrafendamm - Crinthstr. - Bossestr. - Persiusstr. - Corinthstr. - Modersohnstr. - Modersohnbrücke - Gärtnerstr. - Wühlischstr. - Kopernikusstr. - Warschauer Str. - Frankfurter Tor - Karl-Marx-Allee - Strausberger Platz - Karl-Marx Str. - Karl-Liebknecht-Str. - Spandauer Str. - Berliner Rathaus

Laskerstr. Ecke Markgrafendamm - Markgrafendamm - Crinthstr. - Bossestr. - Persiusstr. - Corinthstr. - Modersohnstr. - Modersohnbrücke - Gärtnerstr. - Wühlischstr. - Kopernikusstr. - Warschauer Str. - Frankfurter Tor - Karl-Marx-Allee - Strausberger Platz - Karl-Marx Str. - Karl-Liebknecht-Str. - Spandauer Str. - Berliner Rathaus Zubringer-Strecke ab Neukölln: Hohenstaufenplatz - Kottbusser Damm - Kottbusser Tor - Adalbertstr. - Oranienstr. - Moritzplatz - Heinrich-Heine-Str. - Brückenstr. - Alexanderstr. - Grunerstr. - Karl-Marx-Allee - Karl-Liebknecht-Str. - Spandauer Str. - Berliner Rathaus

Vor dem Rathaus kommt es in der Zeit von 12 bis 13 Uhr zu einer Zwischenkundgebung. Anschließend will sich der Tross Richtung Grunewald in Bewegung setzen, wo am Johannaplatz bis 16 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Anschließend führt die Route über die Berliner Stadtautobahn A100 nach Neukölln. Die Route des Fahrradkorsos im Überblick:

Platz am Neptunbrunnen - Spandauer Str. - Leipziger Str. - Leipziger Platz - Potsdamer Platz - Potsdamer Str. - Bülowstr. - Kleiststr. - Wittenbergplatz Tauentzienstr. - Kurfürstendamm - Rathenauplatz - Hubertusallee - Bismarckplatz - Bismrackallee - Johannaplatz (Kundgebung) - Ringstr. - Bismarckallee - Königsallee - Hagenplatz - Hagenstr. - Teplitzer Str. - Hohenzollerndamm - A 100 Auffahrt Hohenzollerndamm - A100 - A 100 Abfahrt Oberlandstr. - Oberlandstr. - Silbersteinstr. - Hermannstr. - Kreuzung Flughafenstr.