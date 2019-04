1. Mai 2019 in Berlin: Polizei steht vor neuer Bewährungsprobe

Berlin. Die Berliner Polizei wird die diversen Demonstrationen und Veranstaltungen am 1. Mai mit rund 5500 Beamten begleiten und an der sogenannten „Doppelstrategie“ der vergangenen Jahre festhalten.

Dazu zähle „Kommunikation mit allen, die dazu bereit sind“, aber auch ein „schnelles und konsequentes Vorgehen gegen alle Gewalttäter“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin. „Die Linie der ausgestreckten Hand oder auch der Doppelstrategie wird fortgesetzt“, sagte auch Berlins Polizeipräsidenten Barbara Slowik.

Polizei holt sich Hilfe

Die Polizei holt sich für den 1. Mai auch Hilfe von außen. Das ist verständlich, denn die Herausforderungen sind vielfältig:

In Kreuzberg findet das Myfest statt

Durch Friedrichshain zieht die „Revolutionäre 1. Mai“-Demo

In Grunewald kommt es wie im vergangenen Jahr zum Aufzug einer Spaß-Guerilla

In Pankow findet ein AfD-Fest samt Gegenkundgebungen statt

Natürlich hat am „Tag der Arbeit“ auch der Deutsche Gewerkschaftsbund zu einer Demonstration aufgerufen.

„Da für Dich“, so lautet das Motto der Berliner Polizei. Am Mittwoch wird es einem harten Realitätscheck unterzogen. Nur mit Bordmitteln wären die Herausforderungen kaum zu meistern. Und so lässt sich die Hauptstadtpolizei nicht nur von Beamten aus anderen Bundesländern unterstützen. Zur Sicherung des Myfest in Kreuzberg reist sogar ein Berater von der Universität im englischen Manchester an. Der Mann soll sich um das „Crowd Management“ kümmern – also um die Steuerung der Besuchermassen.

Man sei eben „auf alle möglichen denkbaren Szenarien“ bestens vorbereitet, sagte Innensenator Andreas Geisel auf der am Montag einberufenen Pressekonferenz zur Erläuterung der Polizeitaktik für den 1. Mai. Das war sie wohl, die Kernbotschaft, die der SPD-Politiker und seine Polizeipräsidentin Barbara Slowik den Journalisten mitgeben wollte. Geisels zweite Botschaft: „Wir werden mit Augenmaß und Besonnenheit agieren.“

Gut gefüllt: Menschenmassen drängen sich über das Myfest. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine junge Frau mit Sonnenschirm beim Myfest in Kreuzberg. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

„Free healing“ (“Gratis-Heilung“) verspricht diese Frau - und umarmt einen Mann. Foto: Maurizio Gambarini

Und hier gibt es „Free Hugs“, also Gratis-Umarmungen. Foto: Maurizio Gambarini

Ein Parkbesucher tanzt mit nacktem Oberkörper. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut



Ein Fotograf ist auf eine Leiter gestiegen, um ein Überblicks-Foto vom Myfest zu machen. Foto: Maurizio Gambarini

Besucher tanzen... Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

... auf dem Myfest. Foto: Maurizio Gambarini

„Love Revolution“ fordert ein Teilnehmer mit dieser Fahne. Foto: Maurizio Gambarini

Die Oranienstraße hatte sich am Nachmittag bereits gut gefüllt. Foto: Maurizio Gambarini



Menschen tanzen beim Myfest auf der Oranienstraße. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Ein Mann fotografiert beim „Myfest“ ein Selfie von einer Leiter. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Auf der Oranienstraße führt ein Artist seine Künste vor. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Glasflaschen und Plastikbecher an einem Myfest-Stand. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hunderte Menschen beim Myfest in Kreuzberg. Auch Ballons sind hier zu kaufen. Zum Beispiel ein Einhorn. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Menschen tanzen auf der Straße in Kreuzberg. Foto: dpa Picture-Alliance / Kay Nietfeld / picture alliance / Kay Nietfeld/

Besucher tanzen beim Myfest auf der Straße, begleitet von Trommel-Klängen. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Polizisten sichern das Myfest. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Zahlreiche Besucher feiern beim Kreuzberger Maifest „MaiGörli“ im Görlitzer Park. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Der Görlitzer Park hatte sich bereits am früheren Nachmittag zu rund zwei Dritteln gefüllt. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Am Nachmittag war der Park bereits zu rund zwei Dritteln gefüllt. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Viele Menschen haben sich im Park einen Sitzplatz gesucht und genießen das milde Wetter. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Polizisten einer Einsatzhundertschaft gehen beim „MaiGörli“ durch den Görlitzer Park. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Bernd von Jut

Parkbesucher vor einer bunten Wand im Görlitzer Park. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hunderte Menschen sammelten sich in Grunewald. Sie wollten dort eine 1.-Mai-Demo abhalten. Einige der Teilnehmer haben Transparente dabei. Foto: Reto Klar



Polizisten durchsuchen die Demonstranten, ehe sich der Aufzug in Bewegung setzte. Foto: Reto Klar

Polizisten haben in Grunewald Stellung bezogen. Foto: Reto Klar

Ein Demo-Teilnehmer beim Aufzug in Grunewald. Foto: Reto Klar

Zahlreiche Besucher haben sich beim Mai-Fest der Gewerkschaften am Brandenburger Tor versammelt. Unter dem Motto „Solidarität. Vielfalt. Gerechtigkeit.“ demonstrieren der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Gewerkschaften zum Tag der Arbeit. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Der Demonstrationszug der Gewerkschaften kommt am Brandenburger Tor an. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Besucher beim Mai-Fest auf der Straße des 17. Juni. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Mehrere hundert Menschen haben sich in Grunewald zu einer 1.-Mai-Demo versammelt. Foto: Reto Klar

Feuerwehrleute protestieren bei der zentralen DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Irene Schulz, Mitglied des Hauptvorstands der IG Metall, spricht bei der zentralen DGB-Kundgebung am Brandenburger Tor. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Christian Hoßbach, Bezirksvorsitzender DGB Berlin-Brandenburg, bei der zentralen Kundgebung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist bei der DGB-Kundgebung dabei und spricht vom Pult aus zu den Teilnehmern. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



„Revolutionäre“ ziehen dieses Jahr durch Friedrichshain

Von besonderem Interesse ist auch in diesem Jahr die sogenannten „Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration“, die – anders als in den Vorjahren – nicht durch den Kiez an der Oranienstraße in Kreuzberg, sondern vom Wismarplatz in Friedrichshain zum Schlesischen Tor führen soll. Die Demonstration zieht an Szeneobjekten der „Rigaer 94“ und der „Liebig 34“ vorbei.

Vor allem die „Rigaer 94“ ist ein Symbol, gilt als Treffpunkt des „harten Kerns der autonomen Anarcho-Szene“ und als „Ausgangspunkt und Rückzugsort von militanten Aktionen“. So beschreibt es der Verfassungsschutz. Potenzielle Gewalttäter hätten es in diesem Jahr also nicht weit. Schon das bloße Auftreten von Polizisten dürfte zudem als Eindringen des verhassten Staates in linke „Freiräume“ inszeniert werden. In einem Internetaufruf für die Demonstration der „Revolutionären“ heißt es: „Den Bullenstaat zerschlagen“

Geisel und Slowik wollen die Demonstranten wie in den beiden Vorjahren erneut ziehen lassen, obwohl der Umzug nicht – wie im Versammlungsgesetz vorgeschrieben – angemeldet wurde. Geisel berief sich dabei erneut auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Demnach dürfte eine Nicht-Anmeldung nicht dazu führen, eine Demonstration zu verbieten.

Die Polizei sei angesichts der Aufrufe im Internet zudem über die Demonstration und die geplante Route informiert, so dass diese auch geschützt werden könne. „Wir werden dafür sorgen, dass die politischen Anliegen entsprechend vorgetragen werden können“, sagte Geisel.

An der Rigaer Straße könnte es eng werden

Slowik sagte, die Polizei werde in Friedrichshain rund 2000 Beamte einsetzen. Offen ist, ob die Demonstranten auf der von den Initiatoren im Internet veröffentlichten Route auf der Rigaer Straße entlang laufen können. Aufgrund einer Baustelle könne die Polizei dort möglicherweise nicht die ausreichende Sicherheit gewährleisten.

„Es kann dazu kommen, dass man da durchläuft, es kann dazu kommen, dass man nicht durchlaufen kann“, sagte Slowik. Dies hänge unter anderem von der Teilnehmerzahl ab. „Es ist eine Entscheidung des Polizeiführers“, sagte Slowik.

Die Baustelle wurde zudem für das Projekt des Unternehmers Christoph Gröner eingerichtet, der für die Szene als Projektionsfläche für den Hass auf Immobilienspekulanten dient. Die Polizei steht somit vor einem Dilemma. Lässt der Einsatzleiter die Demonstranten an der Baustelle vorbeiziehen, erscheinen Sachbeschädigungen oder ein Sturm auf die Baustelle vorprogrammiert. Wird der Zug umgeleitet, dürften Linksmilitante „Bullen schützen Spekulanten“ skandieren und die Maßnahme als Vorwand für die ohnehin angestrebte Eskalation nutzen.

Eine Prognose, ob auch der diesjährige 1. Mai friedlich bleibt, wagt angesichts der vielen Unbekannten kaum jemand. Klar scheint: Die Doppelstrategie der Polizei steht vor einer neuen Bewährungsprobe. Und wenn es brenzlig wird, wird auch der Berater für „Crowd Management“ nicht helfen können.