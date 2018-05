Mehrere zehntausend Teilnehmer bei Gewerkschaftsdemos

Mehrere Zehntausend Menschen haben sich nach Angaben der Veranstalter in Berlin und Brandenburg an den traditionellen Mai-Demonstrationen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) beteiligt. Unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit" hatte der DGB zum Tag der Arbeit bundesweit zu Kundgebungen aufgerufen.

Bei gutem Wetter starteten in Berlin am Hackeschen Markt um 10 Uhr neben dem klassischen Demonstrationszug zu Fuß ein Motorrad- und ein Fahrradkorso. Prominente Politiker nahmen an der Gewerkschaftsdemo teil, darunter Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) sowie mehrere Senatoren. Die Polizei verzeichnete zunächst keine Zwischenfälle.