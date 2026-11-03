Fast 400.000 Euro im Jahr: Die ARD-Spitzenverdiener kommen auf beachtliche Summen. An der Spitze steht SWR-Intendant Kai Gniffke. Er erhielt 2025 ein Grundgehalt von 392.530 Euro. Das geht aus einer neuen Gehaltsübersicht hervor, die der Senderverbund am Montag veröffentlicht hat.

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Darin sind die Grundvergütungen der neun Intendantinnen und Intendanten aufgeführt. Auf Platz zwei folgt WDR-Chefin Katrin Vernau mit 348.000 Euro – genau so viel wie 2024. Doch das Grundgehalt ist nicht alles: Hinzu kommen Sachbezüge und zusätzliche Leistungen für Tätigkeiten bei Tochterfirmen der Sender oder der ARD. Lesen Sie auch: ARD‑Moderatorin – Was Caren Miosga pro Sendung verdient

Kai Gniffke, SWR-Intendant. Wie die aktuelle Gehaltsliste zeigt, beträgt sein Gehalt fast 400.000 Euro im Jahr. © epd | Sebastian Willnow

ARD-Intendanten: Gehälter bleiben 2025 weitgehend konstant

Auf dem dritten Rang steht die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, mit 340.267 Euro Grundgehalt im Jahr 2025, genauso viel wie 2024. Yvette Gerner, Chefin von Radio Bremen, bekam 289.000 Euro (2024: 284.536 Euro). Auf Gerner folgt Ralf Ludwig, Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), der 2025 280.750 Euro erhielt, so viel wie 2024. Florian Hager, Intendant des Hessischen Rundfunks, bekam demnach 255.000 Euro Jahresbezüge, wie im Vorjahr.

Joachim Knuth, Intendant des Norddeutschen Rundfunks bis zum 31. August 2025, erhielt 248.636 Euro Grundgehalt, Hendrik Lünenborg, der das Amt am 1. September 2025 übernahm, 102.000 Euro. Der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück, hatte 245.000 Euro Grundgehalt im Jahr zur Verfügung, wie 2024. Ulrike Demmer, Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), bildete das Schlusslicht unter den ARD-Topverdienern mit 220.000 Euro Grundbezügen im Jahr.

Ebenfalls genannt wird in der Liste das Gehalt des Intendanten der Deutschen Welle (DW), Peter Limbourg, der Ende September 2025 ausgeschieden ist. Dieses belief sich 2025 auf 217.500 Euro (2024: 290.000 Euro). Seine Nachfolgerin, Barbara Massing, die seit dem 1. Oktober 2025 DW-Intendant ist, bekam ein Jahresgehalt von 63.750 Euro. Die DW ist Mitglied der ARD, wird aber aus Steuermitteln des Bundes finanziert.

pau/epd