Das Wetter im Oktober verhält sich genauso dynamisch wie die Heizölpreise. Während die Temperaturen in der Hauptstadt immer weiter sinken und immer mehr Haushalte ihre Heizungen dauerhaft einschalten, stellt sich Verbraucherinnen und Verbrauchern die Frage: Jetzt die Tanks auffüllen oder lieber noch warten und auf günstigere Preise hoffen? Unsere aktuelle Übersicht zeigt, wie viel Heizöl am Freitag, 30. Oktober, kostet.

Auch interessant Heizöl jetzt kaufen oder warten? Experte gibt klare Empfehlung

Heizölpreise aktuell am 30. Oktober: So viel kostet der Liter heute

Je nach Anbieter können sich die Heizölpreise leicht unterscheiden. Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für das Premium-Öl muss etwa mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Allerdings gibt es Mittelwerte, die Verbraucherinnen und Verbraucher für einen Vergleich kennen sollten. Die Tabelle zeigt die Preise pro Liter verschiedener Anbieter und Vergleichsportale. Doch auch hier gilt: Die Heizölpreise ändern sich regelmäßig. Die Tabelle wird von uns täglich aktualisiert.

Tecson esyoil Heizölpreise vom 24. Oktober 1,79 Euro 1,73 Euro Heizölpreise vom 27. Oktober 1,80 Euro 1,74 Euro Heizölpreise vom 28. Oktober 1,78 Euro 1,73 Euro Heizölpreise vom 29. Oktober 1,78 Euro 1,73 Euro Heizölpreise vom 30. Oktober 1,78 Euro 1,71 Euro

Preis je Liter, Angaben ohne Gewähr

Im Rückblick: Das waren die Heizölpreise bis zum 23. Oktober

Auch am Freitag können sich Verbraucherinnen und Verbraucher freuen: Der Heizölpreis ist erneut um einige Cent gesunken. Aktuell zahlen deutsche Haushalte zwischen 1,71 Euro und 1,78 Euro den Liter. Zum Vergleich: Ende Oktober 2025 kostete der Liter rund 80 Cent weniger als heute.

Heizölpreise aktuell: Experte ordnet ein

„Nach dem Anstieg vom Mittwoch geben die Ölpreise heute etwas nach. Brent-Rohöl kostet am Morgen knapp 115 Dollar je Barrel. Eine spürbare Entspannung ist das jedoch nicht. Die Rohölpreise bleiben knapp unter dem Jahreshoch“, schrieb Heizöl-Experte Steffen Bukold in seinem Kommentar für „esyoil“. Sein Tipp für die Verbraucher in Deutschland: „Die weltweite Versorgung mit Rohöl läuft besser als erwartet, aber die Probleme im Dieselmarkt halten die Heizölpreise in der Nähe des Jahreshochs. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Ein neuer Militärschlag gegen den Iran liegt in der Luft. Wer jetzt Heizöl kaufen muss, kann sich nur damit trösten, dass die Krise (fast) alle trifft."

Produkt Preis US-Rohöl 103,82 Dollar je Barrel Nordseeöl 117,22 Dollar je Barrel Gasöl (Gasoil) 1.457,00 Dollar pro Tonne 1 Euro = 1,12 Dollar

Quelle: „HeizOel24“ (Stand: 30. Oktober, 9.40 Uhr).

Heizölpreise im Überblick: Prognose und Entwicklung – das sollten Sie jetzt beachten

Die Prognose der Heizölpreise ist schwierig – gerade, weil internationale Krisen und Preisfaktoren nur schwer kalkulierbar sind. Eine Orientierung bieten die Heizölpreise der vergangenen Monate und Jahre. Tendenziell ist Heizöl in den kalten Monaten am teuersten, weil dann die Nachfrage hoch ist. Günstige Angebote für Verbraucher mit einer Ölheizung gibt es im Frühjahr und Sommer. In der folgenden Tabelle haben wir die durchschnittlichen Heizölpreise der vergangenen zwölf Monate aufgelistet.

Datum Heizölpreise pro Liter 2025 15. Oktober 0,88 Euro 15. November 0,95 Euro 15. Dezember 0,90 Euro 2026 15. Januar 0,90 Euro 15. Februar 0,92 Euro 15. März 1,34 Euro 15. April 1,35 Euro 15. Mai 1,37 Euro 15. Juni 1,14 Euro 15. Juli 1,27 Euro 15. August 1,33 Euro 15. September 1,69 Euro 15. Oktober 1,73 Euro

Quelle: esyoil

Neben dem Zeitpunkt der Bestellung spielt auch der Anbieter eine wichtige Rolle. Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer bestellen bei ihrem Stammhändler – die Nähe zum Wohnort ist oft ein Grund. Doch gerade in Zeiten schwankender Energiepreise lohnt sich ein Vergleich. Vergleichsportale wie „esyoil“ können helfen. Anhand von Angaben wie der Postleitzahl und der nötigen Menge wird das günstigste Angebot ermittelt. Neben den Kosten für das Heizöl sollte man immer auch mögliche Zusatzkosten wie eine Kilometerpauschale im Blick haben.

FAQ zum Thema Heizölpreise

Welche Faktoren bestimmen den Preis für Heizöl?

Die Preise für Heizöl werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst – dazu zählen:

Internationale Rohölpreise

Wechselkurse

Nachfrage und Angebot

Wettersituationen wie Hitze

Politische Ereignisse wie der Nahost-Konflikt

Warum schwanken die Preise für Heizöl?

Die Preise für Heizöl können stark schwanken – auch, weil sie eng mit den Rohölpreisen auf den internationalen Märkten verknüpft sind. Diese wiederum können durch globale Ereignisse, wie politische Instabilität, Wetterbedingungen, Änderungen in der Förderpolitik und Nachfrageänderungen stark beeinflusst werden.

Wie kann ich die Heizkosten senken?

Es gibt mehrere Möglichkeiten – dazu zählen:

Die Verbesserung der Energieeffizienz des Hauses – etwa durch Dämmung

Der Einsatz von energiesparenden Geräten und Lampen

Die regelmäßige Wartung der Heizung

Der bewusste Umgang mit der Raumtemperatur

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Heizölbestellung?

Generell können die Preise für Heizöl im Sommer oft niedriger sein. In diesen Monaten ist die Nachfrage tendenziell geringer als im Winter. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass andere Faktoren, wie geopolitische Ereignisse oder Änderungen in der Rohölproduktion, diese allgemeine Tendenz beeinflussen können.

Wo kann der aktuelle Preis für Heizöl gefunden werden?

Die aktuellen Heizölpreise können über verschiedene Websites von Vergleichsportalen gefunden werden. Zudem können auch lokale Heizölhändler eine Auskunft erteilen. Zu beachten ist: Die Angaben sind immer tagesaktuell und können sich ändern.

Ist die Bestellung größerer Mengen Heizöl sinnvoll?

Der Kauf von Heizöl in großen Mengen kann oft zu niedrigeren Preisen führen. Denn viele Anbieter bieten einen Mengenrabatt an. Allerdings sollte man dabei auch die Lagerkapazitäten und den Verbrauch berücksichtigen.

Wie wirken sich Währungsschwankungen auf die Heizölpreise aus?

Weil Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt wird, können Wechselkursschwankungen einen Einfluss auf die Heizölpreise haben. Für die Heizölkunden bedeutet das: Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnt, kann dies dazu führen, dass Heizöl für Verbraucher in der Eurozone günstiger wird – und umgekehrt.

Wie kann ich mich vor steigenden Heizölpreisen schützen?

Einige Heizölhändler bieten Verträge an, bei denen die Verbraucher einen festen Preis für eine bestimmte Liefermenge über einen bestimmten Zeitraum vereinbaren können. Dies kann vor zukünftigen Preiserhöhungen schützen – birgt aber auch das Risiko, dass man mehr bezahlen muss, wenn die Preise für Heizöl wieder fallen. Zudem können effiziente Heizsysteme und gute Isolierung den Verbrauch und damit die Brennstoffkosten senken.

Wie sinnvoll sind Online-Preisvergleiche für Heizöl?

Online-Preisvergleiche für Heizöl können sehr nützlich sein, um einen Überblick über die aktuellen Preise der verschiedenen Anbieter zu bekommen. Sie ermöglichen es, das günstigste Angebot zu finden und zu prüfen, ob die Preise in der jeweiligen Region der allgemeinen Markttendenz entsprechen. Dennoch sollten neben dem Preis auch die Qualität des Heizöls und die Seriosität des Anbieters berücksichtigt werden. Manchmal können zudem Extra-Kosten wie die Liefergebühren anfallen, die nicht immer im ursprünglichen Preis enthalten sind.

Worauf ist bei der Bestellung von Heizöl zu achten?

Mehrere Punkte sollten Heizölkunden bei der Bestellung beachten – das sind:

Die aktuellen Heizölpreise und mögliche Preisänderungen Der zu erwartenden Verbrauch und die Lagerkapazität Die Heizölqualität Qualität des Heizöls – dieses sollte die Anforderungen der Heizung entsprechen Extra-Kosten wie eine zusätzliche Liefergebühr können anfallen. Der Lieferant sollte seriösen sein und der Lieferprozess sollte reibungslos verlaufen – eine gute Vorbereitung ist wichtig

Wie wirkt sich der CO2-Preis auf die Heizölpreise aus?

Der Preis für CO2-Zertifikate ist ein wichtiger Faktor für die Kosten fossiler Brennstoffe – einschließlich Heizöl. Wenn Unternehmen für ihren CO2-Ausstoß zahlen müssen, führt dies zu höheren Kosten für die Produktion und Lieferung von Heizöl. Diese Mehrkosten geben die Unternehmen die in der Regel an die Verbraucher weiter. Daher kann ein Anstieg des CO2-Preises dazu führen, dass auch die Heizölpreise für Hausbesitzer steigen. Sparsame Heizsysteme oder rein regenerative Anlagen wie eine Wärmepumpe können eine Alternative sein.