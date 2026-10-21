Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Auskunftspflichten der Schufa präzisiert. Verbraucher können erfahren, wie ihr Bonitätsscore zustande kommt – unter bestimmten Voraussetzungen.

Was ist die Schufa? Und wie arbeitet sie?

Die Schufa ist eine Wirtschaftsauskunftei, die Daten über die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern, etwa zu Kredit- und Mobilfunkverträgen sowie zum Zahlungsverhalten, sammelt. Daraus berechnet sie einen Score-Wert, der die Wahrscheinlichkeit einschätzen soll, mit der jemand seine finanziellen Verpflichtungen erfüllt. Banken, Händler, Vermieter und andere Unternehmen können diesen Wert abrufen. Ein schlechter Score kann beispielsweise dazu führen, dass ein Verbraucher keinen Kredit bekommt.

Worum ging es bei der Klage?

Vier Verbraucher wollten genauer wissen, wie die Schufa ihre Score-Werte berechnet. Über eine Datenkopie können Betroffene zwar erfahren, welche Daten die Schufa gespeichert und übermittelt hat. Die Kläger verlangten von der Schufa aber genauere Angaben zur Gewichtung einzelner Kriterien. Das Oberlandesgericht Dresden verpflichtete das Unternehmen zu weitergehenden Auskünften. Dagegen ging die Schufa vor.

Was hat der BGH entschieden?

Der BGH hob am Mittwoch vier Urteile des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden zulasten der Schufa auf. Die Verfahren gehen nun zurück an das OLG.

Was heißt das für Verbraucher?

Das Urteil bedeutet keine pauschale Verpflichtung der Schufa, sämtliche Berechnungsdetails offenzulegen. Es erleichtert Verbrauchern aber, weitergehende Informationen zu erhalten, wenn sie einen konkreten Nachteil durch ihren Score geltend machen können. Der rechtliche Knackpunkt ist, ob bereits die Berechnung des Schufa-Scores als automatisierte Entscheidung gilt. Das Recht auf Erklärung einer automatisierten Entscheidung soll Verbraucher grundsätzlich davor schützen, dass wichtige Entscheidungen über sie allein auf Grundlage von Algorithmen getroffen werden, ohne dass sie nachvollziehen können, warum.

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Der BGH stellte nun klar, dass allein die Berechnung eines Scores noch nicht genügt. Verbraucher müssen zunächst eine erhebliche Beeinträchtigung darlegen. Dafür kann es ausreichen, wenn die Schufa den Score an ein Unternehmen übermittelt hat und kurz darauf etwa ein Kredit abgelehnt wurde. Dann wird vermutet, dass der Score für die Ablehnung maßgeblich war.

Was sagen Datenschützer?

Martin Baumann, Datenschutzjurist bei der Organisation Noyb, kritisierte die Entscheidung. „Für Verbraucher ist das heutige Urteil kein Grund zur Freude“, sagte er dieser Redaktion. Baumann bemängelt, dass Betroffene zunächst eine erhebliche Beeinträchtigung darlegen müssten, bevor sie ihr Auskunftsrecht durchsetzen könnten. Damit werde dieses Recht schrittweise ausgehöhlt.

Der BGH bezog sich auf das alte Scoring-Verfahren der Schufa. Seit März nutzt das Unternehmen einen neuen Score, der transparenter und leichter nachvollziehbar sein soll. Bis Ende 2028 soll der alte Score vollständig abgeschafft werden. Weil die Richter nun präzisierten, unter welchen Voraussetzungen Verbraucher ihren Auskunftsanspruch durchsetzen können, ist die BGH-Auslegung dennoch relevant.