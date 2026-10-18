Ein genauer Blick ins eigene Portemonnaie könnte zum echten Volltreffer werden, denn: Bestimmte 2-Euro-Münzen sind bei Sammlern beliebt und bringen auf Plattformen wie eBay mitunter tausende Euro ein. Besonders wertvoll sind Gedenkmünzen und 2-Euro-Stücke, die seltene Fehlprägungen enthalten.

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So wurde auf der Versteigerungsplattform Anfang Oktober unter anderem eine Grace-Kelly-Münze aus Monaco von 2007 für rund 3.000 Euro verkauft, eine andere brachte dem Verkäufer 2.800 Euro ein. Die Gedenkmünze wurde 2007 anlässlich des 25. Todestages der US-Schauspielerin und Fürstin mit einer limitierten Auflage von nur 20.000 Stück vom Fürstentum Monaco herausgegeben und zählt unter Sammlern zu den begehrtesten Münzen.

Geringe Auflage bestimmt Preis: 2-Euro-Münze aus Zypern rund 1.000 Euro wert

Auch eine 2-Euro-Münze, die den monegassischen Bildhauer und Maler Francois Joseph Bosio zeigt, wurde im Oktober für mehr als 400 Euro auf der Online-Handelsplattform verkauft. Gerade einmal 7.000 2-Euro-Münzen anlässlich „20 Jahre EU-Beitritt“ Zyperns sind seit 2024 im Umlauf. Dementsprechend wertvoll ist die Münze, die bei Ebay unter anderem im Juli für rund 980 Euro den Besitzer wechselte.

Auffällig: Besonders die 2-Euro-Münzen aus Monaco, Zypern, San Marino und anderen Kleinstaaten erzielen bei Online-Auktionen teils hohe Preise, da ihre Auflage gering ist. Bei Sammlern hoch im Kurs stehen zudem immer auch Münzen mit Fehlprägungen, die durch Fehler bei der Herstellung passieren. Dazu zählen oft verdrehte Prägungen oder gar falsche Buchstaben oder Zahlen.

rk