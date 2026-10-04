Wer ist aktuell der reichste Deutsche? Welche Familie hat derzeit das größte Vermögen? Auskunft über die Rangfolge der deutschen Milliardäre gibt regelmäßig das „Manager Magazin“. Im aktuellen Ranking der „500 reichsten Deutschen“ findet sich eine neue Nummer eins: Es handelt sich um die Gesellschafterfamilie des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Zu den umsatzstärksten verschreibungspflichtigen Medikamenten des Unternehmens zählen etwa Spiriva, Pradaxa und Micardis.
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Wirtschaft in Berlin
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Die Familie sei jahrelang nicht in dem Ranking aufgetaucht, „aufgrund einer Vereinbarung aus den Anfangsjahren der Liste“, wie es die Autoren schreiben. Mittlerweile sei die „Rechtmäßigkeit der Reichstenliste von deutschen Gerichten abgesegnet und auch international etabliert“, heißt es.
Deutlich bekannter dürften die weiteren Plätze sein: Auf Boehringer Ingelheim folgen der Lidl-Gründer Dieter Schwarz, das Pharmaunternehmen Merck, die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt oder die Aldi-Brüder.
Die Zeitschrift berechnet das Ranking anhand von Schätzungen. Zurate gezogen werden dabei laut eigenen Angaben Recherchen in Archiven und Registern, bei Vermögensverwaltern, Anwälten, Bankern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Rangliste selbst. Als Vermögen gelten dabei etwa Beteiligungen, Grund- und Immobilienbesitz, Aktien und Kunstobjekte. Hier finden Sie die Top 20:
Die reichsten Deutschen 2026: Das ist die Top 20
- Gesellschafterfamilie Boehringer Ingelheim
Vermögen 2026: 66,7 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Boehringer Ingelheim, Ingelheim
Branche: Pharma
- Dieter Schwarz
Vermögen 2026: 53,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +7,2 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Schwarz-Gruppe, Lidl, Kaufland, PreZero, Schwarz Digits, alle Neckarsulm
Branche: Einzelhandel, Entsorgung, IT, Immobilien
- Familie Merck
Vermögen 2026: 50,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +26,2 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Merck, Darmstadt
Branche: Pharma, Chemie
- Familien Susanne Klatten und Stefan Quandt
Vermögen 2026: 33,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,8 Mrd. Euro
Firmen, Orte: BMW, München; Altana, Wesel; SGL Carbon, Wiesbaden; Aqton, Delton, beide Bad Homburg
Branche: Auto, Beteiligungen
- Familien Albrecht und Heister
Vermögen 2026: 29,8 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +2,1 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Aldi Süd, Mülheim/Ruhr
Branche: Einzelhandel, Immobilien
- Andreas von Bechtolsheim
Vermögen 2026: 27,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +9,5 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Arista Networks, vorm. Sun Microsystems, beide USA
Branche: Netzwerktechnik, Beteiligungen
- Familie Reimann
Vermögen 2026: 21,5 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,5 Mrd. Euro
Firmen, Orte: JAB Holding, Luxemburg; Keurig Dr Pepper, Coty, beide USA
Branche: Getränke, Kosmetik, Haustierbedarf
- Familie Henkel
Vermögen 2026: 19,6 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,1 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Henkel, Düsseldorf
Branche: Konsumgüter
- Familien Theo Albrecht jr. und Babette Albrecht
Vermögen 2026: 17,8 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,2 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Aldi Nord, Essen; Trader Joe‘s, USA
Branche: Einzelhandel, Immobilien, Grundbesitz
- Familie Hasso Plattner
Vermögen 2026: 15,6 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,1 Mrd. Euro
Firmen, Orte: SAP, Walldorf
Branche: Software
- Familie Reinhold Würth
Vermögen 2026: 14,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,5 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Würth-Gruppe, Künzelsau; Liqui Moly, Ulm; Internationales Bankhaus Bodensee, Friedrichshafen
Branche: Werkzeughandel, Kunst, Chemie, Finanzdienstleistungen
- Familie Viessmann
Vermögen 2026: 14,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,2 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Viessmann Generations Group, Allendorf; Carrier Global, USA
Branche: Beteiligungen, Oldtimer
- Familie von Siemens
Vermögen 2026: 13,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,5 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Siemens, München
Branche: Industrie
- Familie Dietmar Hopp
Vermögen 2026: 13,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −1,9 Mrd. Euro
Firmen, Orte: SAP, Dievini, beide Walldorf; CureVac, Tübingen; Motel One, München
Branche: Software, Biotech, Hotels, Beteiligungen
- Familie Knauf
Vermögen 2026: 13,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,7 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Knauf Gips, Iphofen
Branche heute: Bauzulieferer
- Familie Brenninkmeijer
Vermögen 2026: 12,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −1,5 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Cofra, Schweiz; C&A, Düsseldorf
Branche: Mode, Immobilien, Beteiligungen
- Familie Porsche
Vermögen 2026: 12,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −3,1 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Porsche, Stuttgart; Volkswagen, Wolfsburg
Branche: Auto, Beteiligungen
- Familie Andreas Strüngmann
Vermögen 2026: 12,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,3 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Biontech, Mainz; vorm. Hexal, Athos Service, Santo-Holding, alle Holzkirchen; Grupo Megalabs, Uruguay
Branche: Biotech, Pharma, Beteiligungen
- Familie Thomas Strüngmann
Vermögen 2026: 12,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,3 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Biontech, Mainz; vorm. Hexal, Athos Service, Santo-Holding, alle Holzkirchen; Grupo Megalabs, Uruguay
Branche: Biotech, Pharma, Beteiligungen
- Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler
Vermögen 2026: 11,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,6 Mrd. Euro
Firmen, Orte: Schaeffler Technologies, Herzogenaurach; Continental, Hannover
Branche: Maschinenbau, Autozulieferer
Alle Angaben und Daten: Manager Magazin
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