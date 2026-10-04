Wer ist aktuell der reichste Deutsche? Welche Familie hat derzeit das größte Vermögen? Auskunft über die Rangfolge der deutschen Milliardäre gibt regelmäßig das „Manager Magazin“. Im aktuellen Ranking der „500 reichsten Deutschen“ findet sich eine neue Nummer eins: Es handelt sich um die Gesellschafterfamilie des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Zu den umsatzstärksten verschreibungspflichtigen Medikamenten des Unternehmens zählen etwa Spiriva, Pradaxa und Micardis.

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Die Familie sei jahrelang nicht in dem Ranking aufgetaucht, „aufgrund einer Vereinbarung aus den Anfangsjahren der Liste“, wie es die Autoren schreiben. Mittlerweile sei die „Rechtmäßigkeit der Reichstenliste von deutschen Gerichten abgesegnet und auch international etabliert“, heißt es.

Die Gesellschafterfamilie des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim steht laut „Manager Magazin“ an der Spitze des Rankings mit den reichsten Deutschen. © news aktuell GmbH

Deutlich bekannter dürften die weiteren Plätze sein: Auf Boehringer Ingelheim folgen der Lidl-Gründer Dieter Schwarz, das Pharmaunternehmen Merck, die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt oder die Aldi-Brüder.

Die Zeitschrift berechnet das Ranking anhand von Schätzungen. Zurate gezogen werden dabei laut eigenen Angaben Recherchen in Archiven und Registern, bei Vermögensverwaltern, Anwälten, Bankern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Rangliste selbst. Als Vermögen gelten dabei etwa Beteiligungen, Grund- und Immobilienbesitz, Aktien und Kunstobjekte. Hier finden Sie die Top 20:

Die reichsten Deutschen 2026: Das ist die Top 20

Gesellschafterfamilie Boehringer Ingelheim

Vermögen 2026: 66,7 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Boehringer Ingelheim, Ingelheim

Branche: Pharma Dieter Schwarz

Vermögen 2026: 53,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +7,2 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Schwarz-Gruppe, Lidl, Kaufland, PreZero, Schwarz Digits, alle Neckarsulm

Branche: Einzelhandel, Entsorgung, IT, Immobilien Familie Merck

Vermögen 2026: 50,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +26,2 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Merck, Darmstadt

Branche: Pharma, Chemie Familien Susanne Klatten und Stefan Quandt

Vermögen 2026: 33,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,8 Mrd. Euro

Firmen, Orte: BMW, München; Altana, Wesel; SGL Carbon, Wiesbaden; Aqton, Delton, beide Bad Homburg

Branche: Auto, Beteiligungen Familien Albrecht und Heister

Vermögen 2026: 29,8 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +2,1 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Aldi Süd, Mülheim/Ruhr

Branche: Einzelhandel, Immobilien Andreas von Bechtolsheim

Vermögen 2026: 27,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +9,5 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Arista Networks, vorm. Sun Microsystems, beide USA

Branche: Netzwerktechnik, Beteiligungen Familie Reimann

Vermögen 2026: 21,5 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,5 Mrd. Euro

Firmen, Orte: JAB Holding, Luxemburg; Keurig Dr Pepper, Coty, beide USA

Branche: Getränke, Kosmetik, Haustierbedarf Familie Henkel

Vermögen 2026: 19,6 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,1 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Henkel, Düsseldorf

Branche: Konsumgüter Familien Theo Albrecht jr. und Babette Albrecht

Vermögen 2026: 17,8 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,2 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Aldi Nord, Essen; Trader Joe‘s, USA

Branche: Einzelhandel, Immobilien, Grundbesitz Familie Hasso Plattner

Vermögen 2026: 15,6 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,1 Mrd. Euro

Firmen, Orte: SAP, Walldorf

Branche: Software Familie Reinhold Würth

Vermögen 2026: 14,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,5 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Würth-Gruppe, Künzelsau; Liqui Moly, Ulm; Internationales Bankhaus Bodensee, Friedrichshafen

Branche: Werkzeughandel, Kunst, Chemie, Finanzdienstleistungen Familie Viessmann

Vermögen 2026: 14,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,2 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Viessmann Generations Group, Allendorf; Carrier Global, USA

Branche: Beteiligungen, Oldtimer Familie von Siemens

Vermögen 2026: 13,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,5 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Siemens, München

Branche: Industrie Familie Dietmar Hopp

Vermögen 2026: 13,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −1,9 Mrd. Euro

Firmen, Orte: SAP, Dievini, beide Walldorf; CureVac, Tübingen; Motel One, München

Branche: Software, Biotech, Hotels, Beteiligungen Familie Knauf

Vermögen 2026: 13,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,7 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Knauf Gips, Iphofen

Branche heute: Bauzulieferer Familie Brenninkmeijer

Vermögen 2026: 12,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −1,5 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Cofra, Schweiz; C&A, Düsseldorf

Branche: Mode, Immobilien, Beteiligungen Familie Porsche

Vermögen 2026: 12,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −3,1 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Porsche, Stuttgart; Volkswagen, Wolfsburg

Branche: Auto, Beteiligungen Familie Andreas Strüngmann

Vermögen 2026: 12,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,3 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Biontech, Mainz; vorm. Hexal, Athos Service, Santo-Holding, alle Holzkirchen; Grupo Megalabs, Uruguay

Branche: Biotech, Pharma, Beteiligungen Familie Thomas Strüngmann

Vermögen 2026: 12,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,3 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Biontech, Mainz; vorm. Hexal, Athos Service, Santo-Holding, alle Holzkirchen; Grupo Megalabs, Uruguay

Branche: Biotech, Pharma, Beteiligungen Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler

Vermögen 2026: 11,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,6 Mrd. Euro

Firmen, Orte: Schaeffler Technologies, Herzogenaurach; Continental, Hannover

Branche: Maschinenbau, Autozulieferer

Alle Angaben und Daten: Manager Magazin

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