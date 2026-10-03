Wer ist aktuell der reichste Deutsche? Welche Familie hat derzeit das größte Vermögen? Auskunft über die Rangfolge der deutschen Milliardäre gibt regelmäßig das „Manager Magazin“. Im aktuellen Ranking der „500 reichsten Deutschen“ findet sich eine neue Nummer eins: Es handelt sich um die Gesellschafterfamilie des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Zu den umsatzstärksten verschreibungspflichtigen Medikamenten des Unternehmens zählen etwa Spiriva, Pradaxa und Micardis. 

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Die Familie sei jahrelang nicht in dem Ranking aufgetaucht, „aufgrund einer Vereinbarung aus den Anfangsjahren der Liste“, wie es die Autoren schreiben. Mittlerweile sei die „Rechtmäßigkeit der Reichstenliste von deutschen Gerichten abgesegnet und auch international etabliert“, heißt es.

Die Discounterkette Lidl gehört zur Schwarz-Gruppe. Ihr Gründer Dieter Schwarz gilt laut dem Ranking als aktuell zweitreichster Deutscher.
Die Discounterkette Lidl gehört zur Schwarz-Gruppe. Ihr Gründer Dieter Schwarz gilt laut dem Ranking als aktuell zweitreichster Deutscher.© dpa | Jens Kalaene

Deutlich bekannter dürften die weiteren Plätze sein: Auf Boehringer Ingelheim folgen der Lidl-Gründer Dieter Schwarz, das Pharmaunternehmen Merck, die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt oder die Aldi-Brüder.

Die Zeitschrift berechnet das Ranking anhand von Schätzungen. Zurate gezogen werden dabei laut eigenen Angaben Recherchen in Archiven und Registern, bei Vermögensverwaltern, Anwälten, Bankern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Rangliste selbst. Als Vermögen gelten dabei etwa Beteiligungen, Grund- und Immobilienbesitz, Aktien und Kunstobjekte. Hier finden Sie die Top 20:

Die reichsten Deutschen 2026: Das ist die Top 20

  1. Gesellschafterfamilie Boehringer Ingelheim
    Vermögen 2026: 66,7 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Boehringer Ingelheim, Ingelheim
    Branche: Pharma
  2. Dieter Schwarz
    Vermögen 2026: 53,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +7,2 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Schwarz-Gruppe, Lidl, Kaufland, PreZero, Schwarz Digits, alle Neckarsulm
    Branche: Einzelhandel, Entsorgung, IT, Immobilien
  3. Familie Merck
    Vermögen 2026: 50,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +26,2 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Merck, Darmstadt
    Branche: Pharma, Chemie
  4. Familien Susanne Klatten und Stefan Quandt
    Vermögen 2026: 33,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,8 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: BMW, München; Altana, Wesel; SGL Carbon, Wiesbaden; Aqton, Delton, beide Bad Homburg
    Branche: Auto, Beteiligungen
  5. Familien Albrecht und Heister
    Vermögen 2026: 29,8 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +2,1 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Aldi Süd, Mülheim/Ruhr
    Branche: Einzelhandel, Immobilien
  6. Andreas von Bechtolsheim
    Vermögen 2026: 27,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +9,5 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Arista Networks, vorm. Sun Microsystems, beide USA
    Branche: Netzwerktechnik, Beteiligungen
  7. Familie Reimann
    Vermögen 2026: 21,5 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,5 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: JAB Holding, Luxemburg; Keurig Dr Pepper, Coty, beide USA
    Branche: Getränke, Kosmetik, Haustierbedarf
  8. Familie Henkel
    Vermögen 2026: 19,6 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,1 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Henkel, Düsseldorf
    Branche: Konsumgüter
  9. Familien Theo Albrecht jr. und Babette Albrecht
    Vermögen 2026: 17,8 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,2 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Aldi Nord, Essen; Trader Joe‘s, USA
    Branche: Einzelhandel, Immobilien, Grundbesitz
  10. Familie Hasso Plattner
    Vermögen 2026: 15,6 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −2,1 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: SAP, Walldorf
    Branche: Software
  11. Familie Reinhold Würth
    Vermögen 2026: 14,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,5 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Würth-Gruppe, Künzelsau; Liqui Moly, Ulm; Internationales Bankhaus Bodensee, Friedrichshafen
    Branche: Werkzeughandel, Kunst, Chemie, Finanzdienstleistungen
  12. Familie Viessmann
    Vermögen 2026: 14,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,2 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Viessmann Generations Group, Allendorf; Carrier Global, USA
    Branche: Beteiligungen, Oldtimer
  13. Familie von Siemens
    Vermögen 2026: 13,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,5 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Siemens, München
    Branche: Industrie
  14. Familie Dietmar Hopp
    Vermögen 2026: 13,9 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −1,9 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: SAP, Dievini, beide Walldorf; CureVac, Tübingen; Motel One, München
    Branche: Software, Biotech, Hotels, Beteiligungen
  15. Familie Knauf
    Vermögen 2026: 13,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +0,7 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Knauf Gips, Iphofen
    Branche heute: Bauzulieferer
  16. Familie Brenninkmeijer
    Vermögen 2026: 12,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −1,5 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Cofra, Schweiz; C&A, Düsseldorf
    Branche: Mode, Immobilien, Beteiligungen
  17. Familie Porsche
    Vermögen 2026: 12,4 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: −3,1 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Porsche, Stuttgart; Volkswagen, Wolfsburg
    Branche: Auto, Beteiligungen
  18. Familie Andreas Strüngmann
    Vermögen 2026: 12,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,3 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Biontech, Mainz; vorm. Hexal, Athos Service, Santo-Holding, alle Holzkirchen; Grupo Megalabs, Uruguay
    Branche: Biotech, Pharma, Beteiligungen
  19. Familie Thomas Strüngmann
    Vermögen 2026: 12,3 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,3 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Biontech, Mainz; vorm. Hexal, Athos Service, Santo-Holding, alle Holzkirchen; Grupo Megalabs, Uruguay
    Branche: Biotech, Pharma, Beteiligungen
  20. Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler
    Vermögen 2026: 11,7 Mrd. Euro, Veränderung zum Vorjahr: +1,6 Mrd. Euro
    Firmen, Orte: Schaeffler Technologies, Herzogenaurach; Continental, Hannover
    Branche: Maschinenbau, Autozulieferer

Alle Angaben und Daten: Manager Magazin

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