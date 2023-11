Ohne Tarifvertrag: Beschäftigte verdienen 3022 Euro weniger

Die DGB-Chefin Fahimi prangert Tarifflucht an. Was das für die Bezahlung und Kaufkraft der Mitarbeitenden in Ost und West bedeutet.

Berlin. In Deutschland zahlen immer weniger Unternehmen ihre Beschäftigten nach Tarif. Durch die Tarifflucht der Arbeitgeber entstehe dem Staat ein Schaden von rund 130 Milliarden Euro, nannte die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, das Ergebnis einer Berechnung des DGB auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes.

Konkret gingen durch niedrigere Löhne den Sozialversicherungen jährlich rund 43 Milliarden Euro an Beiträgen verloren. Bund, Länder und Kommunen nähmen rund 27 Milliarden weniger Einkommenssteuer ein. Die Kosten der Tarifflucht summieren sich damit nach Berechnungen des DGB im Osten auf mehr als 31 Milliarden Euro und im Westen auf 99 Milliarden Euro.

Zudem werde die Kaufkraft der Bevölkerung „in erheblichem Ausmaß“ geschmälert. „Mit einer flächendeckenden Tarifbindung hätten die Beschäftigten insgesamt rund 60 Milliarden Euro mehr pro Jahr im Portemonnaie“, so der DGB. Unter Tarifflucht versteht die Gewerkschaft den Versuch von Arbeitgebern, einen Tarifvertrag zu unterlaufen und damit Löhne und Gehälter unter den tariflich vereinbarten zu bezahlen.

Gewerkschaft: Nur jeder Zweite wird nach Tarif bezahlt

„Aktuell profitieren nur noch rund die Hälfte aller Beschäftigten hierzulande von tarifvertraglichen Regelungen und ihrem Schutz“, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, am Montag. Die DGB-Chefin sieht in der Tarifflucht der Arbeitgeber ein Problem mit Folgen für die ganze Gesellschaft: „Dieser Trend gefährdet unseren Wohlstand, schwächt die Demokratie und kommt uns teuer zu stehen.“

Den Beschäftigten im Osten gingen jährlich mehr als 14 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren. Unterm Strich bedeutet dies, dass jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin in den neuen Bundesländern pro Jahr im Schnitt 3915 Euro netto weniger Gehalt erhalte. Im Westen beziffert der DGB den Verlust auf 46 Milliarden Euro. Beschäftigte in den alten Bundesländern hätten damit 2819 Euro weniger in der Tasche. Unterm Strich verdienen damit Beschäftigte ohne Tarifvertrag bundesweit pro Jahr 3022 Euro netto weniger als Tarifbeschäftigte.

Fahimi fordert die Arbeitgeber auf, „ihrer gesellschaftlichen Verantwortung wieder gerecht zu werden“ und Tarifverträge mit den Gewerkschaften abzuschließen. Öffentliche Aufträge und Fördergelder sollten nur noch an Unternehmen vergeben werden, die Tarifverträge anwenden, so die Gewerkschaftschefin.

Tarifvertrag: Diese Vorteile bringt ein Tarifvertrag

Für die private Wirtschaft seien wiederum bessere Gesetze notwendig, um die Tarifbindung zu stärken. „Im Falle einer Aufspaltung oder Abspaltung eines Unternehmens sollten Tarifverträge bis zu einer neuen Regelung fortgelten“, fordert der Gewerkschaftsbund.

Mit Tarifverträgen gibt es nicht nur mehr Geld, sondern auch „mehr Freizeit, mehr Lebensqualität“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. „Bei gleicher Tätigkeit haben Beschäftigte mit Tarifvertrag im Schnitt 12 Prozent mehr Geld in der Lohntüte – und zudem auch öfter Urlaubs- und Weihnachtsgeld.“

Gleichzeitig bieten Tarifverträge auch mehr Sicherheit in Krisenzeiten, unterstreicht der Gewerkschafter, „etwa durch bessere Regeln für das Kurzarbeitergeld“. Die Verluste durch weniger Einnahmen für die Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung zeigen „schwarz auf weiß, warum wir eine Tarifwende brauchen“.