Berliner Raumfahrtunternehmen wollen hoch hinaus

Am Mittwoch startet der Weltraumkongress in Berlin. Um im umkämpften All mitzumischen, wird ein Paradigmenwechsel gefordert.

Berlin. Wer an Satelliten denkt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die mehrere Meter breiten Flugkörper im Kopf haben, die nahe der Erdoberfläche im Weltraum schweben. Dass das ganze deutlich minimalistischer geht, beweist das Unternehmen Planet Labs, das nach San Fransisco in Berlin seinen zweitgrößten Standort betreibt.

Fünf bis sechs Kilogramm schwer, wenige Dutzend Zentimeter breit: Die Satelliten passen in eine Tasche. „Ich habe das Modell schon im Handgepäck mitgenommen“, berichtet Marcus Apel, Direktor Geschäftsentwicklung des New Space-Unternehmens.

Wie Satelliten im Umweltschutz eingesetzt werden können

New Space steht für die Kommerzialisierung des Weltraums. Nachdem in der Vergangenheit vor allem Staaten den Weltraum erobert haben, greifen immer mehr und mehr privatwirtschaftliche Akteure – in erster Linie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – nach den Sternen.

Planet Labs ist eines davon. Rund 200 seiner kleinen Trabanten fliegen derzeit im All – seit der Gründung wurden 500 hochgeschickt. Ausgestattet mit einer Kamera, macht der Satellit Aufnahmen von der Erdoberfläche und davon nicht zu wenige: „Wir decken nahezu die gesamte Erdoberfläche ab“, so Apel. Planet Labs habe die größte Erdbeobachtungssatellitenflotte weltweit und beschäftige 180 Mitarbeitende in Berlin – über alle Standorte hinweg seien es über 1.000.

Marcus Apel von Planet Labs stellt das kleine Satellitenmodell vor.

Foto: Alexander Rothe

Zur Kundschaft gehörten vor allem staatliche Institutionen, wie das Bundesinnenministerium, aber auch private Akteure. Vorwiegend würden die Bilderdaten in der Landwirtschaft eingesetzt: „Was wächst wo und wie viel davon?“, nennt Apel eine der Fragen, die die Kundschaft von Planet Labs umtreibt.

Gleichzeitig könne die Technologie im Umweltschutz eingesetzt werden. So ist sich Apel sicher, dass das massenhafte Fischsterben in der Oder im vergangenen Jahr hätte verhindert werden können, wäre die Algenproduktion des Flusses mithilfe von Satellitenbildern überwacht worden.

Warum Berlin ein guter Standort für die New Space-Branche ist

Klimaforschung, Katastrophenschutz, Smart Farming, autonomes Fahren: Die Anwendungsmöglichkeiten von Daten aus dem All sind enorm, die Innovationskraft hoch, wie Matthias Wachter erklärt, der beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) als Abteilungsleiter unter anderem für das Thema Raumfahrt zuständig ist.

„In keinem anderen Land in Europa entstehen so viele New Space-Unternehmen wie in Deutschland, nirgendwo sonst wird so viel Wagniskapital investiert“, lobt Wachter den Standort Deutschland. Neben München sei Berlin eines der beiden New-Space-Zentren. Laut Senatswirtschaftsverwaltung sind in der Region Berlin-Brandenburg 185 Unternehmen in der luftverkehrsbezogenen Wirtschaft tätig und bieten rund 17.000 Menschen eine Beschäftigung.

In der Branche wird das bestehende New Space-Ökosystem und die Anbindung an die Technische Universität (TU) hervorgehoben, die viele Ausgründungen, Talente und sogar eigene Satelliten hervorbringe. Gemäß Senatswirtschaftsverwaltung ist die TU weltweit die Universität mit den meisten Satelliten im Orbit.

Weltraumkongress in Berlin: „Raumfahrt im nationalen Bewusstsein angekommen“

Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, dass der vom BDI organisierte Weltraumkongress am 18. Oktober in Berlin stattfindet, bei dem sich unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) angekündigt hat. Für Unternehmen wie Planet Labs und andere Branchenvertreter eine große Chance.

„Wir begrüßen es sehr, dass die Raumfahrt im nationalen Bewusstsein angekommen ist“, freut sich Farid Gamgami, Chefstratege des 2010 gegründeten Unternehmens Berlin Space Technologies (BST). „Die Branche wurde bislang stiefmütterlich behandelt: zu teuer und meist nur für wissenschaftliche und militärische Zwecke genutzt.“

Rund ein halbes Jahr kann die Herstellung eines Kleinsatelliten bei BST dauern.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

BST stellt ähnlich wie Planet Labs Kleinsatelliten her – nach Auskunft der Berliner Wirtschaftsverwaltung stellen diese das größte Segment im regionalen Raumfahrtsektor dar. In Adlershof werden unter strengen Hygienestandards und akribischer Überwachung der Qualitätsstandards die Komponenten der Trabanten zusammengestellt.

Im Gegensatz zu Planet Labs, das bis zu 40 seiner kleinen Satelliten in einer Woche produzieren kann, konzentriert sich BST auf privatwirtschaftliche Kunden sowie größere Satellitenmodelle, deren Herstellung laut Mitarbeitern in der Regel ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. „Wenn wir Glück haben, schießen wir dieses Jahr drei Satelliten ins All, einen haben wir bereits oben, der zweite Start ist im November geplant“, so Gamgami. Selbst größere Raumfahrtkonzerne kommen nicht auf diese Quote. Aber dieses Jahr ist auch ein besonderes, vermerkt er.

Doch das Berliner Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitern will hoch hinaus und irgendwann in die Serienfertigung von Satelliten einsteigen. „Wir wollen den Umsatz verzehnfachen.“ Es wäre ein kometenhafter Aufstieg. Auch Planet Labs hat Ambitionen: „Unser Ziel ist es, einmal pro Tag die gesamte Landmasse der Erde aufzunehmen“, erklärt Marcus Apel.

Kurswechsel und Verdreifachung des nationalen Budgets für Raumfahrt gefordert

Dafür müsse es allerdings eine Kursänderung in der Politik geben, sind sich alle Unternehmensvertreter einig. „Die Bundespolitik ist ein Mühlstein für das deutsche New Space-Ökosystem“, moniert Wachter vom BDI. „Die Fehler in anderen Zukunftstechnologien, wie Halbleiter, werden wiederholt. Jetzt ist der Moment, wo die Weichen gestellt werden.“

Ähnliche Töne kommen von Branchenvertretern, die vor allem monieren, dass das nationale Budget für die Raumfahrt um mehr als 15 Prozent für das nächste Jahr gekürzt wurde. Die Minderausgaben würden der strategischen Bedeutung der New Space-Branche nicht gerecht werden. „Wir wünschen uns eine Verdoppelung des nationalen Raumfahrtbudgets“, erklärt Farid Gamgami von BST. Angesichts der mehr als dreifach höheren nationalen Ausgaben Frankreichs sei dies keine anmaßende Forderung.

