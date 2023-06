Heizölpreise heute: Der aktuelle Preis pro Liter am 30.6.

Berlin. Für Verbraucherinnen und Verbraucher herrscht etwas mehr Klarheit: Die Ampel-Koalition hat einen Kompromiss geschlossen und sich bei wichtigen Fragen des Heizungsgesetzes geeinigt. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden. Für deutsche Haushalte ein Riesenschritt: Die potenziellen Kosten für den Austausch der Heizungsanlage sind schließlich enorm. Auch die dynamische Preisentwicklung der Energieträger sollte weiterhin im Auge behalten werden. Lesen Sie hier, wie viel Heizölkundinnen und -kunden am 30. Juni für einen Liter Heizöl zahlen.

Heizölpreise am 30. Juni: Die aktuellen Preise für einen Liter Heizöl auf einen Blick

Je nach Anbieter können sich die Heizölpreise leicht unterscheiden. Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für das Premium-Öl muss etwa mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Allerdings gibt es Mittelwerte, die Verbraucherinnen und Verbraucher für einen Vergleich kennen sollten. Die Tabelle zeigt die Preise pro Liter verschiedener Anbieter und Vergleichsportale. Doch auch hier gilt: Die Heizölpreise ändern sich regelmäßig. Die Tabelle wird von uns täglich aktualisiert.

TotalEnergies Tecson esyoil Heizölpreise vom 26. Juni 0,98 Euro 0,93 Euro 0,90 Euro Heizölpreise vom 27. Juni 0,95 Euro 0,93 Euro 0,90 Euro Heizölpreise vom 28. Juni 0,95 Euro 0,94 Euro 0,89 Euro Heizölpreise vom 29. Juni 0,95 Euro 0,93 Euro 0,88 Euro Heizölpreise vom 30. Juni 0,94 Euro 0,92 Euro 0,89 Euro

So entwicken sich die Heizöl-Preise in Deutschland Aktueller Preis in Euro für 100 Liter Hezöl im deutschlandweiten Durchschnitt | Quelle: FastEngery Basis für den Preis ist eine Bestellmenge von 3000 Litern von einer Lieferstelle



Heizölpreise heute (30.6.): Internationalen Heizölpreisen fehlt es an Führung – Marktanalyst ordnet ein

Die Heizölpreise, die die einzelnen Vergleichsportale aktuell ausweisen, haben sich stabil unter der Marke von einem Euro je Liter eingependelt. Auch am Freitag zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen 89 und 94 Cent pro Liter.

Damit zeigt sich: Der Aufstand der Wagner-Söldner hatte für den Ölmarkt keinerlei Bedeutung. Dafür erteilte Präsident Putin allerdings neue Anweisungen zum Umgang mit Staaten, die sich beim Rohölkauf auf den Preisdeckel berufen, der von G7, EU und Australien eingeführt wurde. Dieser sollte einen Angebotsschock durch eine Preisexplosion verhindern und demnach die Gewinne Russlands aus dem Ölgeschäft schmälern.

Infolge der Einführung des Preisdeckels wurde ein Verkaufsverbot an Länder erlassen, die auf Grundlage dessen Geschäfte machen wollten. Nun wurde das Verbot verlängert, es gilt nicht mehr bis zum 1. Juli, sondern bis Jahresende. Russische Unternehmen und Einzelpersonen müssen nachweisen, dass ihre Verträge über Öllieferungen weder einen Preisdeckel erwähnen, noch ein solcher Anwendung findet.

Ein nachweislicher Erfolg, was den Preisdeckel und die Sanktionen gegen Russland betrifft, liegt bis heute nicht vor.

Heizölpreise aktuell (30.6.): Jetzt kaufen oder noch warten? Experten geben Tipps

Marktanalyst Steffen Bukold untermalt in seinem Kommentar für "esyoil" vom 29. Juni: Heizöl wird am frühen Morgen erneut billiger. Das Jahrestief liegt jetzt nur noch etwa 2 Euro entfernt. Die niedrigen Preise hätten den bislang trägen Heizölmarkt in dieser Woche sogar aufgeweckt. Die Bestellmengen lagen zuletzt wohl weit über dem Durchschnitt.

Diese Beobachtung geht allerdings mit einer eindeutigen Prognose einher: Die kürzlich starke Preisreaktion auf die fallenden Lagerbestände in den USA könnte bedeuten, dass bei den Preisen nicht mehr viel Luft nach unten bleibt.

Zudem sei nichts billiger und klimaschonender als Heizöl, das nicht verbrannt wird. "Reduzieren Sie Ihren Verbrauch und überdenken Sie Ihre aktuelle Heizlösung, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der globalen Klimakrise", so Bukold.

So setzt sich der Heizölpreis zusammen So setzt sich der Heizölpreis zusammen

Heizölpreise im Überblick: Prognose und Entwicklung – das sollten Sie jetzt beachten

Die Prognose der Heizölpreise ist schwierig – gerade weil internationale Krisen und Preisfaktoren nur schwer kalkulierbar sind. Eine Orientierung bieten die Heizölpreise der vergangenen Monate und Jahre. Tendenziell ist Heizöl in den kalten Monaten am teuersten, wenn die Nachfrage hoch ist. Günstige Angebote gibt es im Frühjahr und Sommer. In der folgenden Tabelle haben wir die durchschnittlichen Heizölpreise der letzten 12 Monate ausgelistet. Zu beachten ist: Mit der Datenerhebung haben wir im Juli 2022 – also mitten in der Energiekrise – gestartet.

Datum Heizölpreise pro Liter 15. Juli 2022 1,52 Euro 15. August 2022 1,53 Euro 15. September 2022 1,52 Euro 15. Oktober 2022 1,68 Euro 15. November 2022 1,37 Euro 15. Dezember 2022 1,25 Euro 15. Januar 2023 1,13 Euro 15. Februar 2023 1,05 Euro 15. März 2023 0,98 Euro 15. April 2023 0,97 Euro 15. Mai 2023 0,87 Euro 15. Juni 2023 0,88 Euro

Neben dem Zeitpunkt der Bestellung spielt auch der Anbieter eine wichtige Rolle. Viele Hausbesitzer bestellen bei ihrem Stammhändler – die Nähe zum Wohnort ist oft ein Grund. Doch gerade in Zeiten schwankender Energiepreise lohnt sich ein Vergleich. Vergleichsportale wie "esyoil" oder "TotalEnergies" können helfen. Anhand von Eingaben wie der Postleitzahl und der nötigen Menge wird das günstigste Angebot ermittelt. Neben den Kosten für das Heizöl sollte man immer auch mögliche Zusatzkosten wie eine Kilometerpauschale im Blick haben.

FAQ zum Thema Heizölpreise

Welche Faktoren bestimmen den Preis für Heizöl?

Die Preise für Heizöl werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst – dazu zählen:

Internationale Rohölpreise

Wechselkurse

Nachfrage und Angebot

Wettersituationen wie Hitze

Politische Ereignisse wie der Ukraine-Konflikt

Warum schwanken die Preise für Heizöl?

Die Preise für Heizöl können stark schwanken – auch, weil sie eng mit den Rohölpreisen auf den internationalen Märkten verknüpft sind. Diese wiederum können durch globale Ereignisse, wie politische Instabilität, Wetterbedingungen, Änderungen in der Förderpolitik und Nachfrageänderungen stark beeinflusst werden.

Wie kann ich die Heizkosten senken?

Es gibt mehrere Möglichkeiten – dazu zählen:

Die Verbesserung der Energieeffizienz des Hauses – etwa durch Dämmung

Der Einsatz von energiesparenden Geräten und Lampen

Die regelmäßige Wartung der Heizung

Der bewusste Umgang mit der Raumtemperatur

Zimmer Temperatur Wohnbereiche 20 Grad Küche 18 Grad Schlafzimmer 17 Grad Bad 23 Grad In Abwesenheit 15 bis 18 Grad In der Nacht um 5 Grad senken

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Heizölbestellung?

Generell können die Preise für Heizöl im Sommer oft niedriger sein. In diesen Monaten ist die Nachfrage tendenziell geringer als im Winter. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass andere Faktoren, wie geopolitische Ereignisse oder Änderungen in der Rohölproduktion diese allgemeine Tendenz beeinflussen können.

Wo kann der aktuelle Preis für Heizöl gefunden werden?

Die aktuellen Heizölpreise können über verschiedenen Websites von Vergleichsportalen gefunden werden. Zudem können auch lokalen Heizölhändlern eine Auskunft erteilen. Zu beachten ist: Die Angaben sind immer tagesaktuell und können sich ändern.

Ist die Bestellung größerer Mengen Heizöl sinnvoll?

Der Kauf von Heizöl in großen Mengen kann oft zu niedrigeren Preisen führen. Denn viele Anbieter bieten einen Mengenrabatt an. Allerdings sollte man dabei auch die Lagerkapazitäten und den Verbrauch berücksichtigen.

Wie wirken sich Währungsschwankungen auf die Heizölpreise aus?

Weil Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt wird, können Wechselkursschwankungen einen Einfluss auf die Heizölpreise haben. Für die Heizölkunden bedeutet das: Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnt, kann dies dazu führen, dass Heizöl für Verbraucher in der Eurozone günstiger wird – und umgekehrt.

Wie kann ich mich vor steigenden Heizölpreisen schützen?

Einige Heizölhändler bieten Verträge an, bei denen die Verbraucher einen festen Preis für eine bestimmte Liefermenge über einen bestimmten Zeitraum vereinbaren können. Dies kann vor zukünftigen Preiserhöhungen schützen – birgt aber auch das Risiko, dass man mehr bezahlen muss, wenn die Preise für Heizöl wieder fallen. Zudem können effiziente Heizsysteme und gute Isolierung den Verbrauch und damit die Brennstoffkosten senken.

Wie sinnvoll sind Online-Preisvergleiche für Heizöl?

Online-Preisvergleiche für Heizöl können sehr nützlich sein, um einen Überblick über die aktuellen Preise der verschiedenen Anbieter zu bekommen. Sie ermöglichen es, das günstigste Angebot zu finden und zu prüfen, ob die Preise in der jeweiligen Region der allgemeinen Markttendenz entsprechen. Dennoch sollten neben dem Preis auch die Qualität des Heizöls und die Seriosität des Anbieters berücksichtigt werden. Manchmal können zudem Extra-Kosten wie die Liefergebühren anfallen, die nicht immer im ursprünglichen Preis enthalten sind.

Worauf ist bei der Bestellung von Heizöl zu achten?

Mehrere Punkte sollten Heizölkunden bei der Bestellung beachten – das sind:

Die aktuellen Heizölpreise und mögliche Preisänderungen Der zu erwartenden Verbrauch und die Lagerkapazität Die Heizölqualität Qualität des Heizöls – dieses sollte die Anforderungen der Heizung entsprechen Extra-Kosten wie eine zusätzliche Liefergebühr können anfallen. Der Lieferant sollte seriösen sein und der Lieferprozess sollte reibungslos verlaufen – eine gute Vorbereitung ist wichtig

Wie wirkt sich der CO2-Preis auf die Heizölpreise aus?

Der Preis für CO2-Zertifikate ist ein wichtiger Faktor für die Kosten fossiler Brennstoffe – einschließlich Heizöl. Wenn Unternehmen für ihren CO2-Ausstoß zahlen müssen, führt dies zu höheren Kosten für die Produktion und Lieferung von Heizöl. Diese Mehrkosten geben die Unternehmen die in der Regel an die Verbraucher weiter. Daher kann ein Anstieg des CO2-Preises dazu führen, dass auch die Heizölpreise für Hausbesitzer steigen. Sparsame Heizsysteme oder rein regenerative Anlagen wie eine Wärmepumpe können eine Alternative sein.