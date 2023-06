Deutsche Bahn & Sommerferien: Streik droht - wenn eines nicht passiert

Zwei deutsche Bahnhöfe schaffen es in die Top 10 der schlechtesten europäischen Bahnhöfe. Beide sind in Berlin.

Kommentar Deutsche Bahn: Im Tarifstreit muss zügig ein Schlichter her

Berlin. Droht uns kurz vor Beginn der Sommerferien ein großer Bahnstreik oder ist eine Einigung bei der Deutschen Bahn doch noch möglich? Das ist jetzt die Frage, die Millionen Menschen in Deutschland bewegt. Viele wollen in den kommenden Wochen mit dem Zug in den lange ersehnten Sommerurlaub reisen, andere sind bei ihrem Weg zur Arbeit täglich auf die Bahn angewiesen. Sie alle müssen sich nun möglicherweise erneut auf Ausfälle, Verspätungen und nervenaufreibende Reiseverschiebungen einstellen.

Lesen Sie auch: Deutsche Bahn: Über diese Regelung werden sich Kunden freuen

Eigentlich schien eine Lösung in den seit Februar laufenden Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG zum Greifen nahe. Die Verhandlungspartner hatten bereits 140 Seiten des neuen Tarifvertrages festgeschrieben. Doch die Gewerkschaft ließ die Verhandlungen nun doch platzen: Ihr sind die Tariferhöhungen der Bahn weiterhin zu niedrig und die Laufzeit zu lang.

Wirtschaft in Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Wirtschafts-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Funke Zentralredaktion / Berliner Morgenpost Mitarbeiter: Beate Kranz Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Gewerkschaft EVG zeigt sich in diesem Jahr besonders hart in ihren Positionen: Nicht nur sind die Forderungen nach einem Gehaltsplus von 12 Prozent, einem Inflationsausgleich sowie 27 Monaten Laufzeit sind stolz. Sie setzt mit ihrer Unnachgiebigkeit in den Verhandlungen auch ein Zeichen gegenüber dem Konzern und gegenüber der deutlich kleineren Lokführergewerkschaft GDL.

Im Wettbewerb mit der GDL will sich die EVG beweisen

In den Vorjahren hatte sich die GDL bei Tarifkonflikten mit dem Bahn-Konzern immer deutlich aggressiver positioniert. Im Wettbewerb mit der Lokführergewerkschaft will nun auch die EVG gegenüber ihren Mitgliedern beweisen, dass sie kämpfen kann. Auf der Strecke bleiben dabei alle Bahnreisenden.

Auch das öffentliche Image der sanierungsbedürftigen Bahn nimmt weiteren Schaden, die Solidarität der Bahnnutzer mit dem Personal ist nicht unendlich. Im Sinne aller sollte schnellstens ein Schlichter oder eine Schlichterin berufen werden, um für eine Einigung zu sorgen – wie es auch im öffentlichen Dienst gelungen ist.

Auch interessant: Deutsche Bahn: Gewerkschaft will Tausende Lokführer abwerben