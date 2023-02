ÖPNV: Verdi kündigt großen Streik für Freitag an

Am Freitag werden vielerorts Busse und Bahnen still stehen. Grund dafür ist der Warnstreik im Nahverkehr, den Verdi angekündigt hat.

Stadtbahnen der hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra auf dem Betriebshof Glocksee. Die Gewerkschaft Verdi will Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen.

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte.

Verdi kündigt Streik an: Verkehrschaos droht

Im Zuge stockender Tarfiverhandlungen hat Verdi gemeinsam mit der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) dazu aufgerufen, den Freitag als Verkehrswendeaktionstag zu nutzen. Die vom Streik betroffenen Länder sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Bereits am Montag und Dienstag standen viele öffentliche Verkehrsmittel in Nordrhein-Westfalen still.

Zudem droht in München ein Verkehrschaos. Tram und S-Bahn-Verkehr sollen größtenteils, die U-Bahnen komplett zum Erliegen kommen. Laut Presseberichten soll sich die Stadtverwaltung in Verhandlungen mit privaten Busunternehmen für den Ersatzverkehr befinden.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr – Arbeitgeber-Angebot "Schlag ins Gesicht"

Mit dem flächendeckenden Warnstreik will Verdi vor der dritten Verhandlungsrunde Druck auf Bund und Kommunen machen. Diese hatten nach Ansicht der Gewerkschaft ein "indiskutables Angebot vorgelegt". Christine Behle, stellvetretende Verdi-Vorsitzende bezeichnete die Offerte von fünf Prozent Plus über 27 Monate und "Sonderopfer einzelner Beschäftigungsgruppen" als "Schlag ins Gesicht der Beschäftigten". Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn und einen Sockelbetrag von 500 Euro für die untere Lohngruppe.

Behle monierte weiter den Abbau eines Fünftels der Beschäftigten im Nahverkehr in den vergangenen 20 Jahren. Laut Verdi-Kalkulation steuert der Verkehrssektor der öffentlichen Hand auf ein Defizit von 100.00 Arbeitskräften bis 2030 zu. Zudem mahnte sie ein Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land an, zu wenige Verkehrsmittel hier, übervolle Busse und Bahnen dort. Im Verbund mit Fridays for Future, die in 200 Städten deutschlandweit ihren Protest auf die Straße tragen wollen, fordert die Gewerkschaft einen tiefgreifenden Infrastrukturwandel. (sk/dpa)