Gas und Mehrwertsteuer: Wie die Regierung die Gasinflation mildern kann

Scholz stellt weitere Entlastungen für die Bürger in Aussicht

Angesichts der Absage aus Brüssel an einen Verzicht auf die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz in Berlin weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger in Aussicht gestellt.

