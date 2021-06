Lufthansa mustert A380 aus und streicht noch mehr Jobs

Die von der Corona-Krise schwer getroffene Lufthansa will noch mehr Stellen als bislang geplant streichen. Zudem will der Konzern alle Großraumflugzeuge vom Typ Airbus A380 ausmustern und insgesamt 150 Flugzeuge aus ihrer Flotte stilllegen.