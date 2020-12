Bund fördert Berliner Weiterbildungsprojekt

Berlin. Mitarbeiter bei den Industrie-Unternehmen Berlins erfahren bereits seit einigen Jahren immer mal wieder, welche Folgen die Digitalisierung, die Energiewende oder auch der Wandel in der Antriebstechnologie für sie haben kann. Konzerne wie Siemens im firmeneigenen Dynamowerk in Spandau oder zuletzt Daimler im Mercedes-Motorenwerk in Marienfelde reagierten darauf nicht selten mit Stellenstreichungen.

Experten gehen davon aus, dass diese Veränderungen in den kommenden Jahren auch in kleineren Betrieben, etwa bei den Handwerkern, ankommen werden. Weiterbildung wird deshalb immer wichtiger. Das Bundesarbeitsministerium hat dafür eine neue Förderung gestartet. Mit dem „Bundesprogramm zum Aufbau von Weiterbildungsverbünden“ soll es vor allem kleinen und mittleren Unternehmen gelingen, ihre Beschäftigten besser auf die neuen Anforderungen vorzubereiten.

Berliner Weiterbildungsverbund erhält 700.000 Euro Förderung

Rund fünf Millionen Euro stehen zunächst für 13 Weiterbildungsverbünde zur Verfügung. Am 1. Dezember startet unter Federführung der Pankower GFBM Akademie der Weiterbildungsverbund „R-Learning kollektiv“ als eines der ersten Projekte. Mit rund 700.000 Euro wird der Bund die Arbeit des Berliner Weiterbildungsverbunds in den nächsten drei Jahren unterstützen. GFBM-Geschäftsführerin Jun Yan (42): „Wir freuen uns dabei zu sein. Wir haben ganz viel vor“.

Yan will mit ihrem Team zunächst eine Hybrid-Plattform aufbauen, also Offline- und Online-Angebote schaffen. So sollen die Firmen eine möglicher Weiterbildung für ihre Mitarbeiter einfacher als bislang in den Arbeitsalltag integrieren können. Denn vor allem den kleineren Unternehmen fiel es in der Vergangenheit schwer angesichts der Arbeitsbelastung noch darüber nachzudenken, wie eine mögliche Qualifizierung für die Beschäftigten organisiert werden könnte.

Heil: Weiterbildung bietet Beschäftigten Schutz und Chancen im Wandel

Vor alle die Weiterbildung bei digitalen Prozessen stehe im Vordergrund. Die GFBM-Akademie werde die Firmen dabei unter anderem gezielt bei der Einführung von Systemen mit Künstlicher Intelligenz zur Simulation von Prozessabläufen und der Personalqualifikation sowie -entwicklung unterstützen, hieß es. GFBM arbeitet dabei im Verbund mit den Bildungsanbieter AVT und BBVP und dem ABB Ausbildungszentrum zusammen. Auch drei Pilotunternehmen sind von Anfang an mit dabei. Die Firmen sollen zum Beispiel dafür sorgen, dass Qualifikationsanforderungen und Weiterbildungsangebote besser als bislang zusammengebracht werden.

Auch in der Arbeitswelt von morgen werde die Arbeit nicht ausgehen, aber in vielen Berufen werde es eine andere Art von Arbeit sein, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil der Berliner Morgenpost. „Deshalb sorgen wir mit Weiterbildung und Qualifizierung dafür, dass die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen können. Mit unserem Bundesprogramm für Weiterbildungsverbünde unterstützen wir insbesondere kleine und mittlere Unternehmen dabei, sich zu vernetzen und ihre Kraft zu bündeln. So bekämpfen wir den Fachkräftemangel und bieten den Beschäftigten Schutz und Chancen im Wandel“, so Heil weiter.

Bis 2024 sollen insgesamt 40 Millionen Euro in dem Programm zur Verfügung stehen

Mit dem Bundesprogramm setze das Arbeitsministerium eine zentrale Vereinbarung aus der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) um. Ziel sei, die Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen an Weiterbildungen zu steigern und regionale Wirtschafts- und Innovationsnetzwerke zu stärken, hieß es in einer Mitteilung.

Aus dem Haushalt des Bundesarbeitsministeriums stehen dafür bis 2024 rund 13 Millionen Euro zur Verfügung. „In Umsetzung der Beschlüsse des Autogipfels vom 17. November dieses Jahres wollen wir diese Summe bis 2024 um 27 Millionen Euro aus dem Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums auf dann insgesamt 40 Mio. Euro aufstocken“, sagte eine Sprecherin des Arbeitsministeriums der Berliner Morgenpost. Neben dem Berliner Projekt wird zum Start Anfang Dezember auch ein Träger für einen Weiterbildungsverbund in Thüringen gefördert.

Wegen Corona ging Zahl der Weiterbildungen in Berlin zuletzt zurück

In der deutschen Hauptstadt ist die Zahl der Qualifikationen Weiterbildungen nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zuletzt zurückgegangen. Im Oktober seien in Berlin etwas mehr als 10.800 berufliche Weiterbildungen durch die Arbeitsagenturen gefördert worden. Das seien zwar 1,8 Prozent mehr als im September, aber 16,2 Prozent weniger als im Vorjahr gewesen. „Der Rückgang ist den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geschuldet“, erklärte ein Sprecher der Regionaldirektion.

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) sagte, betriebliche oder außerbetriebliche Weiterbildung müsse zum festen Bestandteil der Bildungs- und Arbeitsbiografien werden. „Nur durch ständige Qualifizierung können die vielfältigen Herausforderungen des digitalen, wirtschaftlichen und demografischen Wandels bewältigt werden“, erklärte sie. Immer mehr Betriebe würden das Potenzial der eigenen Mitarbeiter zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfs zu nutzen.

Laut Arbeitsverwaltung hätten im ersten Halbjahr 2019 Beschäftigte in mehr als der Hälfte der Berliner Betriebe an betrieblicher Weiterbildung teilgenommen. „Das können und müssen noch mehr werden! Gerade jetzt in der Corona-Pandemie zeigt sich verstärkt, dass ein erheblicher Weiterbildungsbedarf – vorrangig bei der Bewältigung des digitalen Wandels – besteht“, so Breitenbach.

Für die Pankower GFBM-Akademie ist Weiterbildung kein neues Tätigkeitsfeld. Bereits seit mehr als zehn Jahren arbeitet das gemeinnützige Unternehmen dabei auch als Projektträger für öffentlich geförderte Weiterbildungsprojekte. In Berlin ist GFBM unter anderem im Rahmen des von der Arbeitsverwaltung geförderten Projekts „Make-IT“ tätig. Dabei werden wettbewerbsorientierte Qualifikationsmodelle für Auszubildende entwickelt.

Pankower Akademie-Chefin: „Offen für Veränderungen sein“

Akademie-Chefin Jun Yan hat in ihrer Laufbahn selbst erlebt, wie wichtig lebenslanges Lernen ist. 2001 kam die Chinesin im Rahmen eines Austauschprogramms nach Deutschland. 2005 begann sie nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre als Praktikantin bei einem Vorgängerunternehmen der GFBM. „Wir müssen wachsam bleiben, lernen und offen für Veränderungen sein“, sagte Yan. Mithilfe der Förderung vom Bundesarbeitsministerium soll sich dieser Anspruch nun auch verstärkt in den kleinen und mittleren Unternehmen Berlins und Brandenburgs festsetzen.