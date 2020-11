Leiter des Berliner Mercedes-Werks geht zu Tesla

Der US-Elektroautobauer Telsa hat offenbar den Leiter des Berliner Mercedes-Werks abgeworben. Nach Angaben der Industriegewerkschaft IG Metall vom Mittwoch wechselt der bisherige Chef des Motorenwerks in Marienfelde, René Reif, zu Tesla. Der Elektroautopionier errichtet vor den Toren Berlins, im brandenburgischen Grünheide, derzeit eine neue Produktionsstätte.

In welcher Funktion Reif künftig für Tesla arbeitet, wurde zunächst nicht bekannt. Weder Mercedes Benz noch Tesla waren auf Anfrage zunächst für eine Bestätigung der Personalie zu erreichen. Nach Morgenpost-Informationen hatte die Verantwortlichkeit im Mercedes-Werk zuletzt gewechselt. Clemenz Dobrawa leitet seit 1. November den Standort. René Reif sollte noch bis Jahresende den Übergang in der Leitungsposition begleiten, hieß es.

René Reif, ehemaliger Leiter des Mercedes Benz-Werks

Foto: Daimler AG

In Marienfelde bei Mercedes werden Stellen abgebaut

Reif verlässt das Mercedes-Motorenwerk in bewegten Zeiten. Wie Ende September bekannt wurde, will Daimler an dem Standort in den nächsten Jahren zahlreiche Stellen abbauen. Zuletzt hieß es, etwa 2000 der rund 2500 Arbeitsplätze am Standort könnten den Plänen zum Opfer fallen. Daimler hatte den Schritt mit der Transformation von Verbrenner- zu Elektromotoren begründet. Bislang wird in Marienfelde der V6-Dieselmotor produziert.

Die IG Metall hatte die Pläne scharf verurteilt und als verheerend für die deutsche Premium-Marke bezeichnet. „Es kann doch nicht angehen, dass Tesla keine 50 Kilometer vom Mercedes Benz-Werk Berlin entfernt ein ganz neues Werk mit 10.000 Arbeitsplätzen baut und dem Daimler-Management fällt gleichzeitig nicht mehr ein, als vor der Zukunft zu kneifen und sein ältestes produzierendes Werk hier dicht machen zu wollen“, sagte der Geschäftsführer der Berliner IG Metall, Jan Otto.

„Mit solchen seelenlosen Managern können wir die Zukunft nicht bauen“

Otto kritisierte am Mittwoch auch den Abgang des bisherigen Werksleiters in Marienfelde: „Mit solchen seelenlosen Managern können wir die Zukunft nicht bauen“, so Otto. „Wir verstehen nicht, warum so ein traditionsreicher und innovativer Autobauer wie der Daimler-Konzern vor dem amerikanischen Konkurrenten kapitulieren will. Wir wollen die Zukunft im Werk gestalten. Dazu sind wir im Gespräch mit der Landespolitik.“

Otto kündige zudem eine Kundgebung vor dem Mercedes-Werkstor am Donnerstag an. „Wir werden klarmachen, dass wir den Wechsel des Werksleiters als Verrat empfinden, fraglich ist, ob wir nicht die ganze letzte Zeit belogen wurden“, sagte Otto.