Berlin. Das weltweite Geschäft mit Frachtgütern sei bislang auch von Unverbindlichkeit und Unzuverlässigkeit geprägt gewesen, erzählt Michael Wax, einer der Gründer des Berliner Start-ups Forto. Mitunter sei es nämlich vorgekommen, dass Kunden, die zum Beispiel Kapazitäten auf einem Frachtschiff reserviert hatten, einfach nicht aufgetaucht seien. Zugleich sei aber auch gebuchte Ware im Hafen stehen gelassen worden, weil das Schiff bereits voll beladen gewesen sei.

Glaubt man Forto, liegt das auch an dem geringen Grad der Digitalisierung in der Branche. Das Berliner Start-up ist vor vier Jahren angetreten, den technischen Wandel in der weltweiten Speditionsbranche zu beschleunigen.

Heute hat das junge Unternehmen mehr als 2500 Kunden und beschäftigt weltweit 300 Mitarbeiter, 150 davon am Hauptsitz in Berlin. Eigene Lastwagen oder Schiffe, um Produkte zu transportieren, hat das Start-up allerdings nicht. Forto greift auf Kapazitäten von Reedereien, Flugzeug-Logistikern oder Lastwagen-Transportunternehmen zurück.

Forto will pünktlich und transparent sein

Möglich macht das eine digitale Plattform. Kunden können über die Oberfläche nicht nur Aufträge erteilen, sondern auch verfolgen, wo sich der gebuchte Container gerade befindet. „Wir halten unser Versprechen, was Verfügbarkeit von Transportkapazitäten und Anlieferzeit angeht, und zeigen dem Kunden sehr transparent, wo seine Ware ist“, sagt Wax. Über die Plattform könnten die Nutzer sowohl mit den eigenen Lieferanten als auch mit den Forto-Mitarbeitern kommunizieren. Zudem würden über das Portal auch alle Dokumente verfügbar sein, die etwa für die Zoll-Formalitäten in den jeweiligen Ländern benötigt werden. Bei anderen Speditionen hingegen liefen ähnliche Prozesse häufig noch papierbasiert ab.

Michael Wax gründete das Unternehmen 2016 gemeinsam mit den Brüdern Ferry und Fabian Heilemann sowie Erik Muttersbach unter den Namen Freighthub, in der Hoffnung, sich in dem weltweit rund 600 Milliarden US-Dollar schweren Speditionsmarkt nachhaltig etablieren zu können. „Wir wollten in einen Markt, der groß ist, nachhaltig groß bleibt und nur wenig digitalisiert ist“, erklärt Mitgründer Ferry Heilemann.

Vor dem Aufbau des Unternehmens erledigten die Gründer ihre Hausaufgaben, sprachen mit Spediteuren, aber auch Kunden über die Herausforderungen. In einem Büro in Hongkong entdeckte die Gruppe Papierstapel, die sogar die daneben stehenden Röhrenmonitore überragten. „Uns wurde klar, dass der manuelle Kommunikationsaufwand in dieser Industrie noch immer sehr hoch ist“, sagt Erik Muttersbach.

75 Millionen Dollar Risikokapital eingesammelt

Weltweit werden jedes Jahr fast 200 Millionen Container bewegt, schätzen Experten. Muttersbach geht davon aus, dass für jeden Container 30 bis 60 E-Mails verschickt werden, hinzu kommen notwendige Dokumente. Forto will das Speditionsgeschäft vereinfachen. „Einen Container von A nach B zu schicken, soll so einfach sein, wie einen Flug zu buchen. Wir wollen, dass die Kunden einfach nicht mehr darüber nachdenken müssen“, erklärt Muttersbach, der sich bei der Berliner Firma vor allem um die Technik kümmert.

Inzwischen ist die Lösung aus der deutschen Hauptstadt längst im Markt angekommen. Forto sorgt dafür, dass Teile für Mittelständler ebenso den Weg von China nach Deutschland finden wie Lebensmittel für große Einzelhändler oder Produkte für Baumärkte. Der Umsatz liegt derzeit im mittleren zweistelligen Millionenbereich, das Geschäft hat sich seit der Gründung jedes Jahr mehr als verdoppelt.

Rund 75 Millionen Dollar Kapital haben Investoren dem jungen Unternehmen bislang zur Verfügung gestellt. Zu den Geldgebern zählen unter anderem der frühere Chef der Reederei Hamburg-Süd, Ottmar Gast, und die dänische Mærsk, die weltweit größte Containerschiff-Reederei.

Corona-Krise für Forto eine Wachstumsbremse

Insbesondere der Anspruch von Forto, eine ganze Branche revolutionierten zu wollen, scheint die Investoren zu beeindrucken. Auch unter den rund 90.000 weltweit tätigen Speditionen werde mitunter an digitalen Lösungen gearbeitet, sagt Ferry Heilemann. Es gebe allerdings einen Flickenteppich von Programmen, und vor allem glaube die Branche weiter an das Papier. Das Festhalten an den alten Verfahrensweisen stelle Speditionen aber beim Integrieren digitaler Lösungen vor Herausforderungen.

Forto-Investor Mærsk etwa bietet seit dem vergangenen Jahr Preismodelle an, die ständig wechselten und sich an der Nachfrage orientierten, so Heilemann. „Ein traditioneller Spediteur hat dann ein Problem, wenn er Preise auf eine Liste schreibt, die schon fünf Stunden später nicht mehr gültig sind“, erklärt der Gründer.

Die Corona-Krise hat sich aber auch für das junge Unternehmen zunächst zur Wachstumsbremse entwickelt. Der Konsum sei durch die Ausgangsbeschränkungen und Schließungen im stationären Handel merklich zurückgegangen, sagt Heilemann. Der Wachstumssprung von Forto vom ersten auf das zweite Quartal werde wohl nur im unteren zweistelligen Prozentbereich liegen. Zuvor hatte Forto mit einem Sprung von rund 60 Prozent kalkuliert.

Auch kleinen Unternehmen Handel ermöglichen

Langfristig wollen die Berliner ihren Kunden helfen, sich stärker auf das eigene Kerngeschäft fokussieren zu können. Forto könnte dann etwa eine Liste von den zu transportierenden Produkten bekommen, dazu Zeit- und Ortsangaben. „Wir kümmern uns dann um den Rest“, sagt Erik Muttersbach.

„Unsere Kunden wollen über ihre Produkte nachdenken, nicht über die Logistik“, so der Gründer. Das könnte auch kleineren Firmen den Handel über die Weltmeere ermöglichen, die zuvor an der Komplexität gescheitert wären.