Frage: Unser Sohn wird im Mai 18 Jahre und wohnt bei der Mutter, die EU-Rentnerin ist. Ich selbst zahle einen Unterhalt in Höhe von 420 Euro. Wer zahlt den Unterhalt der Mutter, wenn beide Elternteile mit Volljährigkeit des Sohnes unterhaltspflichtig sind?

Dr. Max Brauer: Wenn die Eltern eines Kindes voneinander getrennt leben, dann ist die Unterhaltszahlung sehr pauschal geregelt, solange das Kind minderjährig ist. Das Kind lebt dann regelmäßig bei einem Elternteil, häufig bei der Mutter. Nur der andere Elternteil, der Vater, muss Unterhalt in Form von Geld leisten. Den Anspruch auf diese Geldzahlung hat die Mutter. Die Höhe der Unterhaltszahlung ist sehr pauschal geregelt. Man kann die Unterhaltshöhe aus der regelmäßig veröffentlichten Düsseldorfer Tabelle ablesen. Die Unterhaltshöhe richtet sich nur nach dem Einkommen des zahlungspflichtigen Elternteils. So ist vermutlich auch der Betrag von 420 Euro ermittelt, den Sie bisher für Ihren Sohn gezahlt haben. Aus der Düsseldorfer Tabelle kann man ablesen, dass Sie wohl ein monatliches Nettoeinkommen zwischen 1.900 Euro und 2.300 Euro haben.

Wenn Ihr Sohn nun volljährig wird, dann wird bei der Unterhaltsverpflichtung sehr vieles anders. Zunächst einmal ist es nicht mehr die Mutter, die die Unterhaltszahlungen für den Sohn verlangen kann. Der Sohn ist ja jetzt erwachsen und verfügt selbst über sein Geld. Er hat den Unterhaltsanspruch also jetzt selbst, und Sie müssen nicht mehr an die Mutter zahlen, sondern an Ihren Sohn unmittelbar. Dabei geht es jetzt nicht mehr in erster Linie darum, wieviel Sie zahlen müssen, sondern darum, auf welchen Unterhalt Sie sich mit Ihrem Sohn verständigen. Mit der Mutter sind Sie seinerzeit vermutlich im Streit auseinandergegangen, so dass der Unterhalt vom Gericht festgesetzt werden musste. Mit Ihrem Sohn haben Sie hoffentlich keinen Streit, und Sie werden sich hoffentlich auf die Unterhaltszahlung mit ihm verständigen. Sie sollten also jetzt mit Ihrem Sohn reden und mit ihm einen einvernehmlichen Weg suchen.

Erst wenn diese Einigung gescheitert ist, stellt sich die Frage, wie hoch der gesetzliche Unterhaltsanspruch Ihres Sohnes ist. Dabei müssen Sie zunächst klären, ob er überhaupt noch einen Anspruch hat. Volljährige Kinder können keineswegs automatisch auf Kosten ihrer Eltern leben. Nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, können sie noch Unterhalt verlangen. Das gilt natürlich dann, wenn die allgemeine Schule am 18. Geburtstag noch nicht abgeschlossen ist. Auch während der (ersten) Ausbildung zu einem Beruf muss noch Unterhalt gezahlt werden. Ohne Schule oder Ausbildung wäre es Sache Ihres Sohnes, irgendeinen Job anzunehmen, um davon zu leben.

Die Höhe des Unterhaltsanspruches für volljährige Kinder ist auch anders als bei minderjährigen geregelt. Vom Einkommen der Eltern hängt der Unterhaltsanspruch Ihres Sohnes nur noch dann ab, wenn er weiterhin bei seiner Mutter wohnt und wenn er weiterhin zur Schule geht. Sobald er Student ist, hat er einen Unterhaltsanspruch gegenüber seinen Eltern, der von deren Einkommen unabhängig ist. Er kann von seinen Eltern die Überweisung des Kindergeldes verlangen. Das sind zurzeit monatlich 204 Euro und er hat dann noch einen monatlichen Unterhaltsanspruch von 626 Euro. Lebt der Sohn weiterhin bei seiner Mutter, dann ist der Unterhalt noch nach der Düsseldorfer Tabelle zu berechnen, und damit ist das zusammengerechnete Einkommen beider Eltern maßgeblich.

Sie weisen in Ihrer Frage darauf hin, dass nun auch die Mutter barunterhaltspflichtig sei. Die Eltern müssen also nun den Unterhaltsanspruch ihres Sohnes unter sich aufteilen. Bei der Aufteilung ist maßgeblich, wie leistungsfähig jeder der beiden Elternteile ist. Wenn die Mutter nur Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht, ist ihr Einkommen vermutlich nicht hoch. Sollte es sogar niedriger als 1.200 Euro monatlich sein, dann muss sie sich am Unterhalt des Sohnes gar nicht beteiligen. Dann trifft Sie die Last weiter alleine.

