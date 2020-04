Kann mein Vater mir den Pflichtteil entziehen?

Frage: Mein Mann ist am 24. Mai 2019 verstorben. Wir waren seit dem 29. März 1985 verheiratet. Er hatte aus seiner ersten Ehe, die etwa 1966 geschieden wurde, drei Kinder. Aus wenigen Erzählungen weiß ich, dass seit ca. 1971 aus einer Beziehung noch ein Sohn existiert, für den er regelmäßig und vollständig Unterhalt bezahlt hat. Da dieser Umstand seit unserer Eheschließung keinerlei Rolle spielte und auch nicht darüber gesprochen wurde, kenne ich weder Namen noch Aufenthaltsort dieses Kindes (müsste jetzt fast 50 Jahre alt sein). Ich kann mich erinnern, dass die Mutter des Kindes in den 80er-Jahren bei uns vorsprach, da sie „in den Westen ausreisen wolle“ und die Unterschrift des leiblichen Vaters zur Ausreise des minderjährigen Kindes brauchte. Nach telefonischer Auskunft bei einer Rechtspflegerin war ein Erbschein (da nur geringes Vermögen und keinerlei Immobilien, Grundstücke usw.) nicht nötig, um das gesetzliche Erbrecht anzuwenden, was gemeinsam mit den drei Kindern auch so erledigt und der Anteil für das uneheliche Kind separiert wurde. Bin ich verpflichtet, irgendwie tätig zu werden oder warte ich einfach ab – und wie lange?

Dr. Max Braeuer: Ihr Mann hat anscheinend früher in der DDR gelebt. Das ergibt sich daraus, dass seine Unterschrift benötigt wurde, als die Mutter mit dem Kind in den Westen ausreisen wollte. Für das Erbrecht spielt das allerdings heute keine Rolle mehr. Für alle Todesfälle, die nach der deutschen Wiedervereinigung eingetreten sind, ist einheitlich das Erbrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch anzuwenden. Ihr Mann ist verstorben, ohne ein Testament gemacht zu haben. Seine Erben sind also die Personen, die vom Gesetz dafür vorgesehen sind. Zur Hälfte sind Sie das, seine Witwe, und die andere Hälfte teilen sich seine vier Kinder, also die drei Kinder aus erster Ehe und der nichteheliche Sohn. Ihnen gebührt als Witwe der weitaus größte Erbteil. Trotzdem gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, dass Sie Kontakt mit den anderen Erben aufnehmen müssen. Sie müssen auch nicht den unehelichen vierten Sohn Ihres Mannes suchen und mit ihm Kontakt aufnehmen. Es könnte allerdings empfehlenswert sein, das zu tun. Für die Aufnahme und Verteilung des Nachlasses, sind Sie auf die Mitwirkung aller Erben, auch des nichtehelichen Sohnes angewiesen. Sie haben die Hälfte des Vermögens Ihres Mannes geerbt. Sie können aber nicht einfach die Hälfte des Hinterlassenen an sich nehmen und behalten. Sie sind nämlich mit den übrigen Miterben, also den Kindern Ihres verstorbenen Mannes, in einer Erbengemeinschaft. Sie können diese Erbengemeinschaft nur gemeinsam, unter Mitwirkung aller Erben, auflösen. Um den Nachlass, auch wenn er nicht sehr umfangreich sein sollte, zu verteilen, ist also die Mitwirkung dieses Sohnes notwendig. Wenn Sie und die drei Kinder aus der geschiedenen Ehe Ihres Mannes sich darüber hinweggesetzt und untereinander den Nachlass bereits verteilt haben, ist das rechtlich nicht wirksam. Der nichteheliche Sohn ist Miteigentümer aller Gegenstände im Nachlass. Er kann ohne zeitliche Begrenzung diese Eigentumsansprüche geltend machen, auch wenn der Nachlass aufgeteilt und nicht mehr rekonstruierbar sein sollte. Sie hatten nicht die Befugnis, ohne Markung dieses Sohnes bei der Erbaufteilung ihm einen bestimmten Teil zuzuweisen. Beim Standesamt am früheren Wohnort des Mannes werden Sie möglicherweise Informationen bekommen können. Sollten Sie damit jedoch scheitern, gibt es für Sie wieder den Weg zum Nachlassgericht. Sie können dort beantragen, dass für den unbekannten Erben ein gerichtlicher Pfleger eingesetzt wird. Gemeinsam mit diesem Pfleger können Sie dann den Nachlass Ihres Mannes endgültig verteilten.