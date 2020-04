Kann mein Vater mir den Pflichtteil entziehen?

Leserfrage: Meine Eltern haben mich als einzigen Sohn aus dem Testament verbannt. Weitere Geschwister habe ich nicht. Letztens bat mich mein Vater mit zu einem Notar zu kommen, damit ich auch auf meinen Pflichtanteil verzichte bzw. er wünscht, dass ich den Pflichtanteil nicht bekomme. Ich habe im BGB gelesen, dass ich nicht von meinem Pflichtanteil ausgeschlossen werden kann. Ausnahme: Ich wäre eines Verbrechens beschuldigt oder trachte meinen Eltern nach dem Leben. Wenn er mich zu Lebzeiten zu diesem Verzichtsschritt bewegen will, so habe ich gelesen, müssten meine Eltern ihr Vermögen darlegen und mir eine Abfindung zahlen. (Pflichtanteil generell nur in *BAR*) Sind diese Fakten richtig oder habe ich etwas falsch gedeutet im Gesetz?

Dr. Max Braeuer: Ihre Eltern können jederzeit entscheiden, dass sie ihren Sohn aus dem Testament „verbannen“ wollen, ihn also enterben. Die Eltern können beliebige andere Personen als Erben einsetzen. Den Pflichtteil können sie Ihnen aber nicht entziehen. Wenn Sie enterbt worden sind, haben Sie beim Tod eines jeden Ihrer beiden Eltern einen Pflichtteilsanspruch. Das Gesetz sieht zwar auch die Möglichkeit vor, dass Eltern ihren Kindern den Pflichtteil entziehen können. Dafür müssten sie eine entsprechende Klausel in ihr Testament schreiben. Allerdings sind die Voraussetzungen für eine Pflichtteilsentziehung im Gesetz extrem streng formuliert. Die Voraussetzungen liegen praktisch nie vor. Wie Sie richtig schreiben, müsste den Kindern ein schweres, gegen die Eltern gerichtetes Verbrechen vorgeworfen werden können. Was auch immer die Eltern für ein Fehlverhalten ihrer Kinder halten sollten, reicht nicht aus, um den Pflichtteil zu entziehen.

Das ist offenbar auch Ihrem Vater bewusst, weshalb er Sie zu einem Pflichtteilsverzicht zu Lebzeiten bewegen möchte. Ein Verzicht auf den zukünftigen Pflichtteil ist im Gesetz ebenfalls vorgesehen. Damit ein solcher Verzicht wirksam wird, muss er allerdings notariell beurkundet werden. Der Pflichtteilsverzicht ist also ein Vertrag zwischen dem Vater oder beiden Eltern und ihrem Sohn. Ob Sie einem solchen Verzicht zustimmen, steht in Ihrer völlig freien Entscheidung.

Im Gesetz gibt es keine Bestimmung darüber, was die Eltern im Falle eines notariellen Pflichtteilsverzichtes offenzulegen haben. Weil Sie aber völlig frei darin sind, ob Sie dem Wunsch Ihrer Eltern entsprechen, können Sie die Zustimmung zu dem Verzicht natürlich auch davon abhängig machen, dass die Eltern ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Sollten die Eltern sich weigern, dann weigern Sie sich eben auch, an dem Pflichtteilsverzicht mitzuwirken. In dem Verzichtsvertrag kann natürlich auch vereinbart werden, dass die Eltern Ihnen schon zu Lebzeiten eine Abfindung für den Pflichtteilsverzicht bezahlen. Es gibt aber allerdings keine gesetzliche Vorgabe dafür, wie hoch eine solche Abfindung sein müsste. Das muss völlig frei zwischen den Eltern und ihren Kindern ausgehandelt werden. Hilfreich bei solchen Verhandlungen wird es sein, wenn die Eltern ihre Vermögen offengelegt haben. Auch die Abfindung muss in den notariellen Vertrag mit aufgenommen werden.

Ein Pflichtteilsverzicht ist auch noch möglich, wenn Ihr Vater gestorben ist und Sie als enterbter Sohn einen Pflichtteilsanspruch haben. Sie sind nicht gezwungen, diesen Anspruch auch durchzusetzen. Den Pflichtteil müsste derjenige bezahlen, der in dem Testament als Erbe Ihres Vaters eingesetzt worden ist. Für diesen Erben ist der Pflichtteil eine Schuld wie jede andere Verbindlichkeit, die er mit dem Nachlass übernommen hat. Sie können mit dem Erben eine beliebige Vereinbarung über den Pflichtteil schließen, auch ganz oder teilweise auf ihn verzichten. Nach dem Tod Ihres Vaters gibt es dafür keine besondere Formvorschrift mehr. Ein Notar muss dann nicht mehr eingeschaltet werden.

