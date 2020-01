Svenja Schulze fordert vor Weltwirtschaftsforum klimaneutrale Weltwirtschaft

Heute beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Es geht um zentrale Weichenstellungen. Was Umweltministerin Svenja Schulze fordert.

Davos. Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos herrscht dieses Jahr Hochbetrieb. US-Präsident Donald Trump hat sich angekündigt, ebenso Klima-Aktivistin Greta Thunberg, Erfinderin der „Fridays for Future“-Bewegung. Der Auflauf kommt dem WEF, dem jährlichen Gipfel der globalen Wirtschafts- und Politikelite, zu seinem 50. Jubiläum in den Schweizer Alpen gerade recht.