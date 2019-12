Streik: Rund 180 Germanwings-Flüge entfallen - auch Berlin ist betroffen

Berlin.

Germanwings wird bis Mittwoch bestreikt

Die Kabinenwerkschaft Ufo hat die Belegschaft dazu aufgerufen

Die Flugbegleiter legen die Arbeit nieder – und treffen damit auch den Silvesterverkehr

Möglicherweise wird der Streik noch länger gehen als nur drei Tage

Einige Reisende werden für ihre Ausflüge zur Verwandtschaft und in andere Länder umplanen müssen – aufgrund eines Streiks fallen rund 180 Flüge aus. Viele, die eigentlich hatten fliegen wollen, hatten sich bereits im Vorfeld über die Ausfälle informiert. Betroffen sind viele größere Flughäfen in Deutschland.

Die Eskalation des Tarifkonflikts zwischen den Flugbegleitern und dem Lufthansa-Konzerns fällt in die verkehrsreiche Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Ein letzter Versuch der Airline zur kurzfristigen Schlichtung scheiterte am Wochenende.

Stattdessen: Drohungen, den Streik noch auszuweiten: „Wir können das kurzfristig verlängern“, sagte Ufo-Vize Daniel Flohr am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir wollen das nicht“, ergänzte er zwar, aber wenn die Gewerkschaft am Ende der drei Tage glaube, „dass es mehr davon braucht“, werde sie zu weiteren Streiks aufrufen.

Streik bei Germanwings: Aufruf am Freitag – Streik beginnt Montagmorgen

Flohr hatte die Mitarbeiter der Lufthansa-Tochter Germanwings am Freitagabend in einer Videobotschaft zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Von Montagmorgen, 30. Dezember, bis zum Abend des 1. Januar sollen die Maschinen am Boden bleiben.

Germanwings führt mit 30 Flugzeugen etwa jeden vierten Flug des Lufthansa-Billigablegers Eurowings durch. Am Montag und Dienstag fallen wegen des Streiks voraussichtlich jeweils 54 Verbindungen aus. Am Mittwoch, 1. Januar, hat Eurowings bereits 66 Flüge gestrichen. Insgesamt entfallen so an den drei Tagen mindestens 174 Flüge.

Betroffen sind vor allem innerdeutsche Strecken von und nach Berlin-Tegel, Hamburg und Köln/Bonn. Dort sind besonders viele Germanwings-Maschinen stationiert. Aber auch einige Verbindungen nach Wien und Zürich fallen aus. Das geht aus einer Übersicht der Fluggesellschaft hervor, die sie auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat.

In Köln/Bonn fallen demnach knapp 80 Verbindungen (Starts und Landungen) an den drei Tagen aus

fallen demnach knapp 80 Verbindungen (Starts und Landungen) an den drei Tagen aus In Berlin-Tegel hat Eurowings 68 Flüge abgesagt

hat Eurowings 68 Flüge abgesagt In Düsseldorf sind insgesamt 13 Flüge betroffen

sind insgesamt 13 Flüge betroffen In Hamburg wurden 52 Starts und Landungen abgesagt

wurden 52 Starts und Landungen abgesagt Fluge von und nach Hannover und Bremen sollen nicht von dem Streik betroffen sein

Eurowings bietet Fluggästen eine Umbuchung oder Rückerstattung der gebuchten Tickets an. Bei innerdeutschen Flügen bestehe zudem die Möglichkeit, auf Züge der Deutschen Bahn auszuweichen.

Zukunft der Airline ist für die Mitarbeiter unklar

Die Zukunft des Flugbetriebs Germanwings ist seit Jahren unklar, die Gesellschaft soll zum Teil in der Nachfolgegesellschaft Eurowings aufgehen. 800 der 1400 Mitarbeiter arbeiten in der Kabine. Das Management biete den Mitarbeitern nach Ansicht der Gewerkschaft keine klare Perspektive. „Diese Perspektivlosigkeit zeigt sich auch in den Tarifthemen am Verhandlungstisch“, erklärte Ufo-Vorstand Flohr. Er erklärte die Verhandlungen am Freitag für ergebnislos und gescheitert.

Am Samstag hatte Germanwings-Geschäftsführer Francesco Sciortino noch versucht, den Streik mit einem Gesprächsangebot abzuwenden. Beim offiziellen Streikgrund, einer Regelung zur Teilzeitarbeit, biete die Lufthansa-Tochter den entsprechenden Tarifvertrag des Mutterkonzerns mit sofortiger Wirkung an. Die Gewerkschaft Ufo sah darin jedoch keinen Grund, den Aufruf zur Arbeitsniederlegung zurückzunehmen.

Eine kurzfristige Ausweitung der Streiks auf weitere Flugbetriebe des Lufthansa-Konzerns schloss die Gewerkschaft Ufo nicht aus. „Wir hatten bis zuletzt die Hoffnung, heute andere Nachrichten verkünden zu können“, sagte Flohr.

Germanwings-Streik: Lufthansa verurteilt den Streikaufruf

Hinter den Kulissen hatten die beiden Schlichter im Tarifkonflikt bei der Lufthansa auch an den Feiertagen versucht, den Konflikt beizulegen. Doch der frühere Ministerpräsident Brandenburgs, Matthias Platzeck (SPD), und der Ex-Chef der Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise, blieben erfolglos.

In den vergangenen Wochen sei auf jede erdenkliche Art versucht worden, den Konflikt zwischen den Kabinenmitarbeitern und dem Lufthansa-Konzern auf friedlichem Weg zu einer Lösung zu bringen, erklärte Ufo-Vorstand Flohr. „Nichts davon hat Lufthansa aufgenommen, Gespräche sind gar nicht erst zustande gekommen.“

Die Lufthansa-Gruppe verurteilte den Streikaufruf. „Hier wird offensichtlich ein Arbeitskampf missbraucht, um persönliche und finanzielle Interessen des Vorstandsbeauftragten der Gewerkschaft durchzusetzen“, schimpfte Konzernvorstand Detlef Kayser am Freitag. „Der Konflikt ist für uns kaum lösbar, da Ufo sich seit Wochen weigert, schriftlich mitzuteilen, was die konkreten Inhalte der Forderungen ihres Beauftragten sind.“ Lösungen für die festgefahrene Situation will die Lufthansa in einem Moderationsprozess erarbeiten.

Ufo-Vizechef Flohr forderte die Fluggesellschaft unterdessen auf, den Pfad einzuschlagen, den die bisherige Lufthansa-Arbeitsdirektorin Bettina Volkens eingeschlagen hatte. Sie hatte mit dem früheren Ufo-Chef Nicoley Baublies eine umfassende Schlichtungsvereinbarung vorgestellt – wenig später musste sie Anfang Dezember ihren Posten räumen.

Im Tarifkonflikt der Ufo mit der Lufthansa geht es um ein breites Spektrum an Themen. Bei der Kerngesellschaft Lufthansa fordert die Gewerkschaft zwei Prozent höhere Löhne, höhere Spesen und Zulagen sowie bessere Möglichkeiten für Saisonkräfte hinsichtlich des Wechsels in reguläre Arbeitsverhältnisse.

Lufthansa-Streik im November: 1500 Flüge fielen aus

Bereits im November hatte Ufo bei vier Lufthansa-Töchtern zum Warnstreik und bei der Lufthansa-Kerngesellschaft zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.Rund 1500 Flüge fielen aus, 200.000 Passagiere mussten sich einen anderen Weg ans Ziel suchen. Mit der hohen Streikbereitschaft der Flugbegleiter und den daraus folgenden heftigen Auswirkungen auf den Flugplan hatte vorher kaum jemand gerechnet – nach einem heftigen internen Machtkampf war es unklar, wie viele Mitarbeiter noch zu der Gewerkschaft stehen.

Auch bei der Lufthansa-Cateringtochter LSG Sky Chefs rumort es derzeit. Wegen des beschlossenen, aber noch nicht vollzogenen Verkaufs an den Schweizer Weltmarktführer Gategroup verlangt die Gewerkschaft Verdi tarifliche Absicherungen für die betroffenen Mitarbeiter. Befürchtet werden Sparmaßnahmen unter dem neuen Eigentümer, denn die Sparte ist bislang nicht sonderlich ertragreich. Arbeitsgerichte hatten einen Streikaufruf vor Weihnachten gestoppt. Dennoch kam es zu Einschränkungen bei der Verpflegung an Bord der Lufthansa-Maschinen.