Berlin. Nie wurde in Deutschland mehr mit Immobilien umgesetzt als derzeit. Während die Zahl der Immobilienkäufe im dritten Jahr in Folge zurückging, hat sich zugleich der Geldumsatz massiv erhöht: 2018 flossen bundesweit 269 Milliarden Euro in Immobilien, teilten die amtlichen Gutachterausschüsse im am Dienstag vorgestellten Immobilienmarktbericht mit. Das sind 31,5 Milliarden Euro mehr als noch im Jahr 2016 – ein Rekordwert.

Damit einher geht ein doppelter Effekt. Zum einen wird Wohnen insbesondere in den Metropolregionen immer teurer. Die Mieten steigen und auch die Bauplätze für Eigenheime werden teurer. Wer in München ein 500-Quadratmeter-Grundstück erwirbt, muss dafür eine Million Euro zahlen – damit ließe sich im thüringischen Landkreis Sonneberg, wo der Quadratmeterpreis 133-fach günstiger ist, ein mittelgroßes Dorf erwerben. Zum anderen kann die Wertsteigerung eine hohe Rendite für Spekulanten bedeuten. Baugewerkschaft will Kommunen Vorkaufsrecht ermöglichen Doch genau dagegen regt sich Widerstand. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) fordert nun sogar einen Zwangsverkauf von leerstehenden Immobilien. „Spekulation und brachliegendes Bauland können wir uns bei der derzeitigen Wohnungsnot nicht leisten“, sagte IG-BAU-Chef Robert Feiger unserer Redaktion. Die Baugewerkschaft möchte es Kommunen und Städten ermöglichen, eine seit mindestens drei Jahren leerstehende Immobilie kaufen zu können – und zwar nicht zum vorgeschlagenen Preis des Eigentümers, sondern zu einem von einem unabhängigen Gutachter vorgeschlagenen Angebot. Feigers Stellvertreter Dietmar Schäfers betonte, dass eine solche Regelung „nichts mit Enteignungen zu tun“ habe, sondern im Sinne des Grundsatzes „Eigentum verpflichtet“ stehe. Kommunen und Städte müssten sich verpflichten, die erworbenen Immobilien langfristig zu behalten. Häuser könnten auch wieder abgerissen werden Anhand wirtschaftlicher Kriterien solle die Stadt oder Kommune anschließend entscheiden, ob eine Sanierung oder ein Umbau erforderlich sei, sagte IG-BAU-Vize Schäfers. Um eine „optimale Flächennutzung“ zu gewährleisten, soll auch der Abriss der Immobilie möglich werden. Laut einer Erhebung des Pestel-Instituts, unserer Redaktion vorliegt, sollen allein im vergangenen Jahr 757.000 Einfamilienhäuser leer gestanden haben, bei denen sich ein Nachverdichtungspotenzial bieten würde. • Hintergrund: Bundesregierung verfehlt laut Studie ihr Wohnungsbau-Ziel • Baupflicht: Kommt so die „leichte Enteignung“? Deutscher Städtetag wirbt für „Leerstandsverbote“ Laut dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, würden in Städten mit großer Wohnungsknappheit und hohen Mietpreisen oft geeignete Grundstücke für mehr bezahlbaren Wohnraum fehlen. „Dort könnte ein erleichtertes kommunales Vorkaufsrecht für nicht genutzte, leerstehende Immobilien natürlich helfen und die aktuelle Situation entschärfen“, sagte Dedy unserer Redaktion. Der Städtetags-Geschäftsführer forderte, dass Städte unterstützt werden sollten – etwa mit Rückbaugeboten bei sogenannten „Schrottimmobilien“. Auch könnten „Leerstandsverbote für Wohnraum“ helfen. • „Wohn-Altersarmut“: Jedem vierten Deutschen droht im Alter die Grundsicherung • Klimaschädling Haus: Warum es für Mieter teuer werden könnte Grüne wollen Mietendeckel im Baurecht verankern Am Donnerstag wird sich auch der Deutsche Bundestag mit der Städtebauentwicklung beschäftigten. Unter anderem werden die Grünen einen Antrag einbringen, mit dem das Baurecht geändert werden soll. Der Antrag liegt unserer Redaktion vor. Darin wollen die Grünen darin den Kommunen das vom Städtetag geforderte Vorkaufsrecht einräumen – etwa bei Schrottimmobilien, Anteilskäufen und Zwangsversteigerungen. „Wenn wir den steigenden Bodenpreisen länger tatenlos zuschauen, leisten wir der weiteren Spaltung der Gesellschaft Vorschub, dies muss sich endlich ändern“, sagte Daniela Wagner, Grünen-Fraktionssprecherin für Stadtentwicklung. Auch wollen die Grünen sozial durchmischte Gebiete schützen – und dafür ein bundesweites Recht für Mietendeckel etablieren. Das Baugesetzbuch soll nach Vorstellung der Grünen geändert werden, um „die Möglichkeit der Festlegung von Mietobergrenzen ausdrücklich zu verankern“, heißt es in dem Antrag. Löst der Mietendeckel im Baurecht das Problem der Verfassungswidrigkeit? Laut Daniela Wagner sei dieses Konzept nicht neu: „Die Kommunen konnten früher in Milieuschutzgebieten nach öffentlich geförderten Modernisierungen Mietobergrenzen festlegen“, sagte Wagner. Dieses Instrument würden die Grünen nun reaktivieren wollen. Der Vorschlag, Mietobergrenzen im Baugesetzbuch zu regeln, würde einer wesentlichen Schwierigkeit des Berliner Mietendeckels entgegenwirken. Laut dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, wäre ein solcher Mietendeckel nämlich verfassungswidrig, da ein Gesetz auf Landesebene die im Bundesrecht verankerte Mietpreisbremse aushebeln würde. So lautet Papiers Gutachten im Wortlaut. Eine Ansiedlung des Instruments im Baugesetzbuch würde dagegen mit der Mietpreisbremse auf einer Ebene stehen – auch wenn es diese in Teilen unwirksam machen würde. Allerdings: Hans-Jürgen Papier hält einen Mietendeckel auch inhaltlich für verfassungswidrig. Bereits im Frühjahr hatte Grünen-Chef Robert Habeck für Aufsehen gesorgt, als er sich zustimmend zur Enteignung von Wohnungskonzernen äußerte.