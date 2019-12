Lebensmittelwarnungen.de: Warnungen wegen Keimen in Wurst, Fleisch und Milch

Bei Lebensmittelkontrollen wurden in diesem Jahr Wurst, Fleisch und Geflügel wird am häufigsten beanstandet.

Schimmel auf Wurst, Keime in Milch oder Plastik in Nudeln: Lebensmittelkontrolleure haben bis November schon 183 Verunreinigungen festgestellt.

Berlin. Mal sind es Keime in Wurst, Bakterien in Milch, Fipronil in Eiern, Schimmel in Backstuben, Mineralölspuren in Babypulver oder metallartige Folienreste in Tortellini. Kaum ein Werktag vergeht in Deutschland ohne eine Warnung oder einen Rückruf von Lebensmitteln. Und die Zahl der Beanstandungen nimmt offenbar mit jedem Jahr zu.