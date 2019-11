Flughafen Tegel, Schönefeld: Wirtschaft fordert mehr Langstreckenflüge ab Berlin

Drei von vier Unternehmen in der Hauptstadtregion sind mit aktuellem Langstreckenangebot ab Berlin unzufrieden.

Berlin. Die Berliner Wirtschaft hat erneut mehr Engagement von Politik und Flugunternehmen gefordert, die deutsche Hauptstadt direkter an das internationale Flugverkehrsnetz anzubinden. Derzeit werden lediglich sieben Langstreckenverbindungen ab den Flughäfen Tegel und Schönefeld angeboten. Die Wirtschaft hält das für unzureichend.

Laut einer am Mittwoch präsentierten IHK-Umfrage sind drei von vier Unternehmen in der Hauptstadtregion unzufrieden mit dem Langstreckenangebot in Berlin. Demnach hätten Mitarbeiter von Firmen aus Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr hochgerechnet rund 1,55 Millionen Langstreckenflüge als Dienstreisen absolviert.

Fast immer hätten die Mitarbeiter dafür über die Drehkreuze Frankfurt am Main, München oder auch Istanbul, London oder Paris umsteigen müssen, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. „Das kostet unsere Unternehmen Zeit und Geld und ist für die Umwelt noch schädlicher“, so Kramm.

Analyse sieht Potenzial für 15 weitere Langstrecken ab Berlin

IHK und weitere Partner, darunter der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Berlin, die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) und die Standortmarketingagentur Berlin Partner, hatten sich bereits im vergangenen Jahr zur sogenannte Langstreckeninitiative zusammengeschlossen.

Laut einer ebenfalls am Mittwoch präsentierten Analyse des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts für Tourismusforschung gebe es auf Basis des von der Wirtschaft gemeldeten Bedarfs Potenzial für 15 weitere Langstrecken-Destinationen ab Berlin. Elf der 15 Zielmärkte liegen im asiatischen Raum. Daneben sei die arabische Halbinsel und Nordamerika für die Firmen aus Berlin und Brandenburg besonders interessant.