Frankfurt/Berlin. Die Frisur perfekt, die Garderobe erstklassig, die Haltung gerade: Christine Lagarde hat während ihrer Zeit in der internationalen Finanzwelt gelernt, sich zumindest äußerlich unangreifbar zu machen. Sie beherrscht den souveränen Auftritt. Die frühere Synchronschwimmerin spricht perfektes Englisch, lächelt meist freundlich und zieht trotzdem im Hintergrund knallhart die Strippen – wenn nötig.

Die Französin steht ab Freitag an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) – als erste Frau. Sie folgt dem Italiener Mario Draghi, der nach acht Jahren abtritt.

Die Juristin Lagarde kennt sich aus in der internationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Seit 2011 war sie – nach dem unrühmlichen Abgang ihres Landsmannes Dominique Strauss-Kahn – die erste Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit Sitz in Washington.

Nicolas Sarkozy holte sie in sein Kabinett

Bevor sie 2005 in die Politik ging, leitete die 63-Jährige eine der größten Kanzleien der Welt. Für den Job pendelte Lagarde zwischen Büros in Hongkong, Chicago und Paris. Dieses Leben hatte seinen Preis, ihre zwei Kinder sah sie selten, ihre Ehe wurde geschieden. Sie sei ein „Arbeitstier“ sagte sie in einem Interview einmal über sich. Bereits als Juristin galt sie vor allem als gut vernetzt und als sehr geschickte Verhandlerin.

2007 machte der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy Lagarde dann zur Wirtschafts- und Finanzministerin. Der Job in der Politik brachte ihr große Bekanntheit, aber auch unschöne Schlagzeilen ein. Ein Pariser Gericht urteilte 2016, dass sie in ihrer Zeit als Finanzministerin fahrlässig im Amt gehandelt habe. Der Gerichtshof der Republik sprach sie schuldig, verhängte aber keine Strafe.

Sie selbst hatte stets beteuert, nach bestem Gewissen gehandelt zu haben. Die Vorwürfe trafen sie damals sehr, sie fühlte sich in ihrer Ehre verletzt. Die Contenance verlor sie dennoch nie.

Draghis Kurs dürfte Lagarde zunächst fortsetzen

Lagarde nahm bereits als IWF-Chefin kein Blatt vor den Mund. Immer wieder äußerte sie sich zur Finanzpolitik von US-Präsident Donald Trump und zeigte sich besorgt über die Unabhängigkeit von Notenbanken. Trump hatte sich mehrfach in die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve eingemischt.

Dem Antritt der ersten Frau an der Spitze der EZB gehen hohe Erwartungen und viele Vorschusslorbeeren voraus. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte bei ihrer Nominierung, er sei absolut sicher, dass sie eine „sehr unabhängige“ EZB-Präsidentin werde. Auch der scheidende EZB-Präsident hält sich mit öffentlichen Ratschlägen zurück: „Sie weiß sehr gut, was zu tun ist. Ratschläge sind nicht notwendig“, sagte Draghi nach seiner letzten Ratssitzung.

Lagarde stellte in Aussicht, die ultralockere Geldpolitik Draghis, in Deutschland sehr umstritten, fortzusetzen. Gleichzeitig sprach sie sich aber dafür aus, deren mögliche negative Effekte im Blick zu haben.

Doch sie hat noch andere Ziele: So will sie die Kommunikation der EZB ändern, die Entscheidungen, die Auswirkungen auf jeden Sparer in der Eurozone haben, besser erklären. Und auch intern will sie vermitteln. „Mein Ziel ist es, die Mitglieder des Zentralbankrats dabei frühzeitig einzubeziehen“, sagte sie dem „Spiegel“. „Wir werden Nutzen und Risiken der verschiedenen Optionen unvoreingenommen untersuchen.“ Lagarde will zudem die Themenfelder der Währungshüter um gesellschaftliche Fragen wie Klimapolitik und Frauenförderung erweitern.

Lagarde will manches anders machen als Vorgänger Draghi

Lagarde hat sich vorgenommen, weniger zu polarisieren als ihr Vorgänger. Nullzins, Strafzins für Banken, Anleihenkäufe – Draghi zog im Kampf gegen Mini-Inflation und Konjunkturflaute alle Register. Nie zuvor pumpte die EZB über einen so langen Zeitraum so viel billiges Geld in den Markt. Noch kurz vor Ende seiner Amtszeit setzte Draghi gegen heftige Widerstände eine weitere Verschärfung der ultralockeren Geldpolitik durch.

Dabei zeigte sich der einstige Jesuitenschüler von der Dauerkritik stets unbeeindruckt. Noch im Juni 2019 resümierte er – wie so oft mit stoischer Miene –, die EZB habe in schwierigen Zeiten bewiesen, wie flexibel sie handeln könne.

Und es stimmt: Während Europas Politiker stritten, schuf der Chef einer nicht demokratisch gewählten Institution Fakten. „Die EZB wird alles tun, um den Euro zu retten“, versprach Europas oberster Währungshüter im Sommer 2012: „Whatever it takes“ („Was auch immer notwendig ist“). Draghis Machtwort stabilisierte die Eurozone in der tiefsten Krise ihrer jungen Geschichte – das gestehen ihm sogar seine Kritiker zu.

Dass Lagarde künftig sehr viel mehr Rücksicht auf deutsche Sparer nehmen wird, ist nicht zu erwarten. So forderte sie das wirtschaftlich stärkste Land der Eurozone bereits vor ihrem Amtsantritt auf, im Kampf gegen die Konjunkturschwäche mehr zu investieren.

Diese Töne hört man in der Bundesregierung nicht allzu gerne. Die neue Chefin sorgt vor: Um die Kommunikation zumindest formal zu verbessern, nimmt Lagarde gerade Deutschunterricht.

Besonderes Verhältnis zu Wolfgang Schäuble

Mit einem deutschen Spitzenpolitiker hat sie sich in der Vergangenheit auch ohne diese Sprachkenntnisse bestens verstanden: Auch wenn der heutige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in seiner Zeit als Finanzminister mit Lagarde nicht immer einer Meinung war – etwa bei der Griechenlandrettung –, ist zwischen den beiden ein Vertrauensverhältnis entstanden.

„Europa hat eine Seele, aber Europa hat auch ein Herz – und das schlägt in Wolfgang Schäuble“, sagte sie zu seinem 70. Geburtstag 2012 in Berlin. Schäuble wiederum bringt der eleganten Dame der Finanzwelt großen Respekt entgegen. Lagarde verbinde französische Eleganz mit amerikanischer Härte, sagte er jüngst über sie. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie die EZB aus ihrer nicht einfachen Lage führen kann.“