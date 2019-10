Netflix hat ein Büro in Berlin eröffnet. Und: Facebook nimmt zeitweise ein Profil vom Netz, das an „Tempo“ erinnert, und löscht einen Artikel.

Hamburg. Heimlich, still und leise ist Netflix nach Berlin gekommen. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers unterhält der US-Streamingdienst seit dem 1. Oktober ein Büro in der Hauptstadt. Einstweilen werkeln etwa 20 Mitarbeiter in Räumen des Coworking-Anbieters WeWork. Bis Mitte 2020 sollen etwa 30 Beschäftigte der Online-Video-Plattform – dann in eigenen Büros, die derzeit gesucht werden – die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz bearbeiten.