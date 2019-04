Chaos in Tegel und Schönefeld vor Ostern: Passagiere berichten

In acht Bundesländern haben am Freitag die Osterferien begonnen. Der ADAC rät Autofahrern, zu ungewöhnlichen Zeiten loszufahren.

In acht Bundesländern haben am Freitag die Osterferien begonnen. Der ADAC rät Autofahrern, zu ungewöhnlichen Zeiten loszufahren.

Start in die Ferien bedeutet Staus auf den Autobahnen In acht Bundesländern haben am Freitag die Osterferien begonnen. Der ADAC rät Autofahrern, zu ungewöhnlichen Zeiten loszufahren.

Berlin. Die Hauptstadtflughäfen Tegel und Schönefeld gewinnen sicher keine Design- oder Service-Wettbewerbe mehr, doch bis jetzt haben sie noch die meisten Krisen gemeistert. Dieser Eindruck wird kurz vor dem Beginn der Osterferien in Berlin infrage gestellt. In sozialen Netzwerken berichteten Fluggäste am Freitag und Samstag, dass sie ihre Flüge verpassten, weil die Wartezeit an den Sicherheitsschleusen so lange wurde.

Die Berichte scheinen nun die nächste Steigerung zum Flughafen-Chaos in Berlin zu sein. Denn der neue Flughafen BER ist noch immer nicht fertig und wird wohl auch zum anvisierten Termin im Jahr 2020 nicht eröffnen. Die Verzögerung dort hat auch Auswirkungen auf die kleineren Flughäfen Tegel und Schönefeld. Vor allem Tegel verliert seinen Ruf als praktischer Flughafen in Stadtnähe mit kurzen Wartezeiten.

Wer in Tegel nämlich von den Terminals A und B abgeflogen ist, brauchte mit Handgepäck meist nur 30 bis 45 Minuten vor dem Flug da sein. Die Sicherheitsbereiche, die für jeweils zwei Gates galten, wurden eh kaum früher als 90 Minuten vor dem Start geöffnet. An den Terminals C und D ist das jedoch anders. Dort gibt es wesentlich größere Sicherheitsbereiche für mehrere Gates und damit ein höheres Fluggastaufkommen. Und dort kam es nun zu Problemen.

Fotos, die Nutzer auf Twitter geteilt haben, lassen erahnen, wie problemreich die Abfertigung und die Sicherheitskontrollen verliefen. Auf den Bildern ist zu sehen, dass sowohl im Sicherheitsbereich wie auch in der Eingangshalle des Terminals C kaum noch Platz zum Stehen war.

Wie das Portal t-online.de berichtet, verpassten durch die Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen sogar mehrere Fluggäste ihre Flieger. Die Wartezeiten sollten mitunter bis zu vier Stunden betragen haben – Fluglinien wie Easyjet empfehlen ihren Kunden in der Regel, zwei Stunden vorm Abflug da zu sein.

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat auf die Kritik einzelner Fluggäste in sozialen Netzwerken nicht geantwortet, jedoch gibt es eine Mitteilung vom 9. April, die verdeutlicht, dass den Betreibern klar ist, dass es rund um Ostern zu Verzögerungen kommen kann. „Allein am ersten Ferienwochenende (12. bis 14. April) erwartet die Flughafengesellschaft mehr als 2.200 Flüge mit mehr als 240.000 Passagieren“, heißt es dort.

• Hintergrund: Warnung vor Engpässen: Ostern droht wieder Flugchaos

• Hintergrund: Thomas-Cook-CEO: „Fliegen wird sehr, sehr günstig bleiben“

• Hintergrund: Ostern 2019: Darum feiern wir das Fest dieses Jahr so spät

Für das Osterwochenende heißt es: „Höhepunkt der Oster-Reisewelle ist das lange Wochenende vom 19. bis 22. April mit bis zu 400.000 Fluggästen. Insgesamt werden in den beiden Osterferienwochen mehr als 1,3 Millionen Passagiere erwartet.“ Treffen diese Erwartungen ein, würde das ein Plus von 20 Prozent zum Vorjahr und damit einen neuen Rekord bedeuten.

Ein Sprecher des Flughafens sagte der „Berliner Morgenpost“ am Freitag, dass auch die an den Flughäfen arbeitenden Dienstleistungsunternehmen ihre Personalkapazitäten erhöhen werden, um flexibler auf unvorhergesehene Situationen, wie etwa Unwetter, reagieren zu können.

Ein Reporter der „Morgenpost“ war am Samstagnachmittag noch einmal vor Ort in Tegel und schilderte eine beruhigte Lage. Selbst kritische Teile des Flughafens wirkten fast leer.

(Aaron Clamann)