Bahnkunden müssen sich ab Montag auf Streiks einstellen

Tarifgespräche Bahnkunden müssen am Montag mit Streiks rechnen

Hannover. Verspätungen oder Züge, die gar nicht fahren – damit müssen Bahnkunden ab diesem Montag rechnen. Die Gewerkschaft hat zu Streiks aufgerufen. Viele Details über den Arbeitsausstand gibt es aber noch nicht. Offenbar soll aber vor allem Nordrhein-Westfalen betroffen sein.

Nach dem Abbruch von Tarifgesprächen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn hatte die Gewerkschaft ab Beginn der Woche Warnstreiks angekündigt. Die Kunden könnte das schon ab diesem Montag (10.12.) treffen.

Schwerpunkt des Streiks am Montag: NRW

Wie lange die Streiks dauern werden, welche Strecken betroffen sind – und wann genau es los gehen soll, das ist bislang nicht klar. Offenbar ist das noch nicht entschieden. Nur so viel: Schwerpunkt wird laut Deutscher Bahn der Zugverkehr in NRW sein. Das werde auch überregionale Auswirkungen haben, heißt es auf der Website der Bahn.

Die Bahn empfiehlt Bahnreisenden aus und nach NRW, schon am heutigen Sonntag an- bzw. abzureisen – oder am Montag erst nach Streikende.

Reisende sollten sich vor Fahrtantritt informieren

Zuvor hatte es geheißen , am Montag würden Beschäftigte vor allem in Stellwerken und Werkstätten bundesweit ihre Arbeit niederlegen. Die Aktion könnte demnach bis zum Mittag anhalten.

Wer sicher gehen möchte, dass sein Zug auch tatsächlich fährt, sollte sich auch jenseits von NRW vor Fahrtantritt informieren. Entweder auf der Website der Bahn oder telefonischen unter 0180/6996633 (20 ct/Anruf, bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf).

Die EVG rechtfertigt die angekündigten Streiks mit zu wenig Entgegenkommen der Deutschen Bahn bei den Gesprächen. „Der Arbeitgeber hat uns nur Angebote vorgelegt, die nicht den Forderungen unserer Mitglieder entsprachen“, erklärte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. „Am Ende fehlte aus unserer Sicht ein Prozent mehr angesichts der vom Arbeitgeber angebotenen längeren Laufzeit“, fügte sie hinzu.

Die Deutsche Bahn reagierte auf die Streikankündigung und sprach von einer „völlig überflüssigen Eskalation“. Man habe ein Paket im Volumen von insgesamt sieben Prozent in Aussicht gestellt. „Bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar und verunsichert völlig unnötig unsere Kunden mitten in der Weihnachtszeit“, sagte Personalvorstand Martin Seiler.

EVG-Verhandlungsführerin Rusch-Ziemba sagte, die Bahn habe eine Vertagung auf Dienstag vorgeschlagen. „Das kam für uns nicht infrage.“

Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Gehalt

Die erneuten Tarif-Verhandlungen in Hannover liefen seit Donnerstag. Es war die vierte Runde mit der EVG in dieser Tarifauseinandersetzung. Separat verhandelte die Bahn auch mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Hier ist es bereits die fünfte Runde.

Beide Gewerkschaften hatten 7,5 Prozent mehr Geld gefordert.

Die EVG vertritt etwa 160.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn im Inland. Die kleinere GDL verhandelt für einen Teil davon – etwa 36.000 Beschäftigte des Zugpersonals, darunter vor allem Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen. (sdo/dpa)