Apple Pay in Deutschland: Hier können iPhone-Nutzer bald bezahlen

Ein Bezahl-Terminal in Moskau. Auch in Russland können Kunden schon mit Apple Pay bezahlen.

Schon seit vier Jahren können Kunden in den USA mit Apple Pay einkaufen. Nun soll auch Deutschland folgen. Ein Termin steht noch aus.

Berlin. Erstmals hat Apple am Montag eine Liste von Banken und Geschäften veröffentlicht, deren Kunden in Deutschland demnächst mit dem Bezahldienst Apple Pay bezahlen können.

Unter den Banken sind einige der in Deutschland am weitesten verbreiteten Anbieter.

Apple Pay – diese Kreditkartenanbieter sind dabei:

Visa

Mastercard (inklusive Maestro)

American Express

Kostenloses Bezahlen per App – diese Geldinstitute sind dabei:

Deutsche Bank

Comdirect

Hypo Vereinsbank

Apple listet zudem einige Banking-Apps für Deutschland auf:

N26

bunq

boon

Vimpay

Edenred

Generell sollen Apple-Kunden an allen Bezahl-Terminals bezahlen können, die Near Field Communication (NFC) unterstützen. Zum Bezahlen hält man die Geräte im Geschäft an das Terminal.

Auf der Website von Apple zählt der Konzern zudem zahlreiche Geschäfte auf, die den Bezahldienst akzeptieren sollen.

Apple Pay in Geschäften:

Aldi

dm

Lidl

H&M und viele andere

Auch Zahlungen in Apps wie Mytaxi, Foodora oder Booking.com sollen Kunden mit Apple Pay vornehmen können.

Starttermin in Deutschland ist noch unklar

Wann genau der Dienst in Deutschland startet, ist noch unklar. In den Vereinigten Staaten führte Apple den Bezahl-Service schon im Oktober 2014 ein. Auch in Ländern wie Großbritannien, Kanada, der Schweiz und Frankreich können Kunden bereits das kontaktlose Zahlen nutzen.

Apple bietet den Bezahl-Service nicht nur auf dem iPhone und der Apple Watch für den Kauf in stationären Geschäften an. Auch auf dem Mac soll über den Browser Safari das Bezahlen möglich sein. (les)