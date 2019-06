Stiftung Warentest: Jedes vierte rezeptfreie Medikament "nicht geeignet"

Berlin. Ein Viertel der 2000 rezeptfreien Medikamente in der Datenbank der Stiftung Warentest bekommt die schlechteste Bewertung: „wenig geeignet“. Auch bekannte Namen wie Aspirin Complex, Thomapyrin oder Gaviscon Advance fielen in diese Kategorie, berichtet die Stiftung in der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift „test“.

Die Warentester prüfen in regelmäßigen Abständen Medikamente und stellen die Ergebnisse in einer Datenbank zusammen. Dass die Arzneimittelexperten zu einem anderen Ergebnis kommen als die Zulassungsbehörden, liegt an der Bewertung: Die unabhängigen Experten legen bei der Prüfung der Präparate strengere Maßstäbe an.

Warum diese Experten von Aspirin Complex abraten

So will das Team etwa wissen, wie ein Mittel langfristig wirkt und ob es von hohem Nutzen für die Patienten ist. „Die Studien laufen oft zu kurz“, wird Professor Gerd Glaeske von der Universität Bremen zitiert, der das Expertenteam leitet. „Nebenwirkungen, die häufig erst nach längerer Einnahme entstehen, lassen sich so nicht erkennen.“

Viele der Präparate, von denen die Arzneimittelexperten abraten, sind Kombinationspräparate, die mehrere Inhaltsstoffe kombinieren. Darunter beliebte Erkältungsmittel wie Aspirin Complex, Grippostad C oder Wick Medinait. Häufig würden sich die Wirkstoffe nicht sinnvoll ergänzen und das Risiko für Nebenwirkungen steige. Außerdem seien die Kombipräparate mit bekannten Namen oft teuer. Einzelstoffe separat einzunehmen, sei bei Schmerzen und Erkältung besser.

Abführmittel können den Darm stark reizen

Die Bewertung „wenig geeignet“ erhält ein Medikament laut Stiftung Warentest, wenn seine therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend belegt oder im Vergleich zu seinen Nebenwirkungen gering ist. Als Beispiel nennen die Warentester etwa Abtei-Abführkapseln mit Rizinusöl gegen Magen-Darm-Beschwerden oder Kräuterlax mit Aloe gegen Verstopfung. Die Präparate wirkten stark abführend und würden so den Darm sehr reizen.

Doch es gibt Alternativen. So empfehlen die Experten etwa statt Aspirin Complex Granulat gegen Schmerzen und Fieber den Wirkstoff Azetylsalizylsäure allein (zum Beispiel ASS oder Aspirin). Und zusätzlich bei Schnupfen ein Nasenspray. Statt zu Grippostad C raten die Tester bei Schmerz und Fieber zu Paracetamol und zusätzlich bei Bedarf zu Nasenspray.

Eine Liste von 35 bekannten, aber wenig geeigneten Mitteln gibt es kostenfrei auf test.de. Die komplette Liste der 2000 rezeptfreien und 7000 rezeptpflichtigen Präparate gibt es dort kostenpflichtig. (lary)