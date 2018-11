Helene Fischer zum Jubiläum auf dem Cover der „Vogue“

Die Jubiläumsausgabe der „Vogue“ mit den Bildern von Helene Fischer erscheint am 4. Dezember.

Für die „Vogue“ wurde die Sängerin von Starfotograf Peter Lindbergh in Szene gesetzt.

Berlin. Schlicht und natürlich ist Helene Fischer in der neuen deutschen „Vogue“ zu sehen. Für das Modemagazin, das mit seiner neuen Ausgabe sein 40-jähriges Bestehen feiert, wurde die Schlagersängerin von Starfotograf Peter Lindbergh in Szene gesetzt – in einem sehr puristischen Setting.

Bei jedem ihrer vielen Shootings sei es ihr Ziel, sich als „echte Person“ zu präsentieren, sagte Fischer. „Trotzdem sind extravagante Outfits, das Make-up, das Setting natürlich auch immer eine Barriere, manchmal auch Schutz und Spielplatz zugleich.“

Bei dem neuen Shooting für die „Vogue“, die am 4. Dezember (Dienstag) erscheint, sei das anders gewesen: „Ich war so pur wie noch nie.“

Die Schwarzweiß-Fotos von Starfotograf Peter Lindbergh erinnern stark an die 90er, die Zeit der Supermodels. In einem Video sagt Fischer beim Angucken der Bilder: „Oh Gott, ist das ehrlich, Wahnsinn“ und „Ich habe noch nicht mal meine Wimpern getuscht!“ Lindbergh sagt über das Shooting, er sei ganz beseelt nach Hause gegangen.

Dass sich prominente Frauen im natürlichen Look zeigen, ist seit einiger Zeit ein Trend - zu sehen etwa bei Schauspielerin Cameron Diaz oder Sängerin Alicia Keyes. Die Botschaft: Auch wir Stars sind nicht perfekt.

Helene Fischer taucht in Top Ten von „Forbes“ auf

Die 34-Jährige war zuletzt auch international in den Schlagzeilen, nachdem sie vom US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ in den Top Ten der am meisten verdienenden Musikerinnen aufgeführt wurde.

Demnach hat die Schlagersängerin, vor allem dank ihrer erfolgreichen Tour-Konzerte, in den zwölf Monaten nach Juni 2017 rund 28 Millionen Euro verdient – mehr als Britney Spears und Celine Dion. (dpa/ba)