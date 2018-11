Til Schweigers Hotel - bald weltweit zu finden

Berlin. Wenn es läuft, dann läuft es richtig – gerade hat Til Schweiger sich erstmals mit seiner neuen Freundin Francesca Dutton in der Öffentlichkeit gezeigt. Mit dem Glück in der Liebe geht offenbar auch Glück im Geschäft einher. Der Schauspieler wird nun auch im größeren Stil Hotelier.

Bisher gibt es ein Hotel der von Schweiger kreierten Marke „Barefoot Hotels“. Der 54-Jährige, immer für Schlagzeilen gut, hat es praktischerweise auf Sylt eröffnet – Deutschlands Promi-Insel.

Arcona Hotels will die Marke vorantreiben

Mit Hilfe der Hotelgesellschaft Arcona sollen die „Barefoot Hotels“ nun international eröffnen. Dazu wurde eine eigene Gesellschaft gegründet, an der Arcona Hotels & Resorts mit 60 Prozent die Mehrheit hält. Das meldet die AHGZ Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) und beruft sich auf die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft.

Geschäftsführer der neu gegründeten Barefoothotels Lizenz- und Managementgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg sind die Gesellschafter der Arcona-Gruppe, Alexander Winter und Stephan Gerhard. Der Geschäftsführer des bestehenden Barefoot Hotels, Mirko Stemmler, ist Mitgesellschafter der Neugründung.

Der Name der Hotels, „Barefoot“ ist inspiriert von Schweigers eigenem Film „Barfuß“, der 2005 veröffentlich wurde. Schweiger spielte darin, war aber auch Regisseur und Produzent.

Hotel-Interieur ist sehr naturbezogen

Die Arcona-Gruppe betreibt derzeit insgesamt 23 Hotels. Dazu gehören zehn Häuser der Marke Arcona Living und vier Stadthotels. Darüber hinaus ist die Kette Franchisenehmer von fünf Steigenberger-Hotels. Zusätzlich drei Hotels werden mit Managementverträgen betrieben, darunter das kürzlich renovierte und wiedereröffnete Hotel Elephant in Weimar. Hinzu kommt das Romantikhotel auf der Wartburg.

Schauspieler Til Schweiger und Francesca Dutton bei einer Veranstaltung in Hamburg.

Foto: Patrick Becher / dpa

Til Schweiger, der sich erstmals mit seiner neue Liebe in Hamburg zeigte und in der „Gala“ über sein Glück schwärmte, hat sein erstes Hotel 2017 in Timmendorfer Strand eröffnet. Es hat 57 Zimmer. Er ließ es mit seinen Lieblingsprodukten ausstatten, das Interieur ist sehr naturbetont. (ses/dpa)