Rammstein kommt 2019 nach Berlin - alle Informationen zu Tickets

Rammstein bei einem Konzert in Hamburg.

Rammstein touren zehn Jahre nach ihrem letzten Album endlich wieder durch Deutschland. Die Ankündigung der Termine erfolgt per Twitter.

Konzerte Rammstein geben 2019 Konzert in Berlin

Berlin. 2009 haben sie die letzte Platte veröffentlicht – zehn Jahre später gehen Rammstein offenbar wieder auf Tour. Mit einer Viralkampagne bei Twitter machen sie ihre Fans derzeit nervös. Ein neues Album ist noch nicht fertig – aber angekündigt.

Die Twitter-Ankündigung der Band zeigte drei Hausfassaden, auf die das Bandlogo und die Silhouette eines Stadions projiziert wurde. Wer genau hinsieht, erkennt, dass es sich dabei nicht um das Olympia-Stadion, sondern um das Stadion an der Alten Försterei handelt – der Heimspielstätte von Union Berlin.

Rammstein-Tour 2019 – alle Termine

Die Viralkampagne sieht vor, dass Fans unter dem Hashtag #gebtfeinacht posten, wenn sie Hinweise auf Shows in ihrer Heimatstadt entdecken. Das Portal „Regioactive“ will von 26 geplanten Terminen in Deutschland und anderen europäischen Ländern wissen.

Laut „Musikexpress“, der auch die bisherigen Tourdaten zusammengestellt hat, und den Sichtungen von Fans, stehen folgende Tourtermine bereits fest:

27. und 28.05.2019 in Gelsenkirchen (Veltins Arena)

(Veltins Arena) 08.06.2019 in München (Olympiastadion)

(Olympiastadion) 05.06.2019 in Bern (Stade de Suisse)

(Stade de Suisse) 12. und 13.06 2019 in Dresden (Rudolf-Harbig-Stadion)

(Rudolf-Harbig-Stadion) 16.06.2019 in Rostock (Ostseestadion)

(Ostseestadion) 22.06.2019 in Berlin (Alte Försterei)

(Alte Försterei) 02.07.2019 in Hannover (HDI Arena)

(HDI Arena) 10.07.2019 in Brüssel (König Baudouin Stadion)

(König Baudouin Stadion) 13.07.2019 in Frankfurt am Main (Commerzbank Arena)

(Commerzbank Arena) 16. und 17.07.2019 in Prag (Eden Arena)

Noch ohne Termin sind folgende Konzerte in Europa:

Wien (Ulrich-Haberland-Stadion)

(Ulrich-Haberland-Stadion) Rotterdam (De Kuip)

(De Kuip) Riga

Antwerpen

Moskau

Rammstein-Album auf Facebook angekündigt

Bereits vor einigen Wochen hatte die Band auf Facebook angekündigt, dass ihr neues Studioalbum bereits fertig sei. „Geigen brennen mit Gekreisch, Harfen schneiden sich ins Fleisch“, hieß es dazu in typischer Rammstein-Manier. Ob das ein Hinweis auf den Titel des Albums war?

Das neue Album ist mit der Hilfe des Orchesters von Minz entstanden. Es ist das siebte Studioalbum.

Rammstein-Alben im Überblick

Herzeleid (1995)

Sehnsucht (1997)

Mutter (2001)

Reise, Reise (2004)

Rosenrot (2005)

Liebe ist für alle da (2007)

Die Anhänger Rammsteins hoffen seit der Ankündigung zweier Konzerte in Mexiko um den Jahreswechsel 2018/2019 herum auf ein neues Werk – und entsprechende Shows in der Heimat der weltweit erfolgreichen Rockband.

Besonderer Rammstein-Auftritt mit Heino

Rammstein trat 2013 mit Heino auf.

Foto: Carsten Rehder / dpa

Dass die Band immer wieder für Überraschungen gut ist, hatte sie immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt – wenngleich ein Moment auf dem Wacken-Festival besonders in Erinnerung geblieben ist: 2013 trat die Band auf dem Festival mit Heino auf und sorgte so für Aufregung unter den Fans.

Aufregung dürften auch die zahlreichen Plakate entfacht haben, die in vielen deutschen Städten gesichtet wurden. In Gelsenkirchen wurde schon ein Plakat mit einem konkreten Termin gesichtet. Offenbar wurden die Plakate schon vor der offiziellen Ankündigung der Rammstein-Tour und damit einen Tag zu früh angebracht:

Rammstein está anunciando los conciertos con carteles y proyecciones en la calle. pic.twitter.com/PJZ4QDUBxZ — Martin Grao (@martingrao) October 31, 2018

Rammstein Tour 2019 - wo gibt es Tickets?

Der Kartenvorverkauf beginnt am 8. November, 10 Uhr, bei Eventim . Der Ticketverkäufer, der immer mal wieder in der Kritik steht, hat ein exklusives Vorverkaufsrecht. Die Tickets kosten zwischen 55 und 105 Euro.

Richard Kruspe von Rammstein performt beim Echo 2012 mitz Marilyn Manson.

Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Eventim schreibt auf seiner Internetseite, dass mit einer extrem hohen Nachfrage gerechnet werden. Alle, die ein Ticket kaufen wollen, sollten sich deshalb Infos auf „Eventim“ durchlesen. Darüber hinaus lohnt es sich, immer mal wieder auf die Seite zu gehen und nach aktualisierten Informationen zu suchen.

Wer Glück hatte, darf sich noch über ein weiteres Highlight freuen: „Beim Rammstein-Vorverkauf wird es zum allerersten Mal eigens designte Hochformat-Hardtickets bei Eventim geben“, heißt es wieter. Das Ticket diene als Erinnerungsstück.

Tickets werden personalisiert verkauft

Die Rammstein-Tickets sind personengebunden. Bereits beim Kauf muss der Name angegeben werden. Der Käufer kann aber auch für andere Fans Karten kaufen. Bis zu sechs Tickets darf jeder Fan kaufen. Am Einlass wird eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Alle Informationen zum Bestellprozess finden Sie hier.

Wer Mitglied im Rammstein-Fanclub „LIFA“ ist, hat bereits ab dem 5. November die Chance, sich ein Ticket zu gergattern. (ses/ac/bekö)

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes haben wir geschrieben, dass noch kein neues Album der Band angekündigt ist. Das ist falsch. Wir bitten um Entschuldigung.