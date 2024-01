Berlin. Prinz Mateen von Brunei hat geheiratet. Das wird gefeiert – für ganze zehn Tage. Die positive Außenwirkung ist dabei durchaus gewollt.

Es ist die wohl größte royale Hochzeit seit langem: In Brunei hat Prinz Mateen seine Verlobte Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah binti Adam geheiratet. An Prunk und Protz war die Trauung kaum zu überbieten – und das Fest geht noch weiter. Ganze zehn Tage lang wird die frisch geschlossene Ehe gefeiert.

Dabei ist der Prinz, der seine Braut erst kurz vor der Hochzeit öffentlich vorstellte, nicht einmal der Thronfolger der reichen Monarchie: Er ist der Sohn einer Zweitfrau von Sultan Hassanal Bolkiah, die Ehe seiner Eltern ist inzwischen geschieden. Dennoch zählte er zu den begehrtesten Junggesellen Asiens, wurde als „Bruneis Prinz Harry“ bezeichnet.

Royale Mega-Hochzeit in Brunei: Positive Berichterstattung ist willkommen

Dennoch wird die Eheschließung groß zelebriert – wohl auch im Wissen um die Außenwirkung eines solchen Festes. Brunei hat damit die Möglichkeit, sich international als glamouröse Monarchie zu präsentieren. Angesichts der angespannten Menschenrechtslage im Land, für Ehebrecher und Homosexuelle ist basierend auf der Scharia die Todesstrafe durch Steinigung angedacht, sind positive Schlagzeilen mehr als willkommen.

Für diese bietet sich Prinz Mateen an: Er ist gutaussehend, besuchte die besten Schulen des Landes, studierte unter anderem am renommierten King‘s College in London und diente im britischen Militär. Zudem bindet ihn sein Vater zunehmend in die Diplomatie Bruneis ein, nahm ihn etwa mit zur Thronbesteigung des japanischen Kaisers Naruhito.

Prinz Mateen heiratet: Die Braut sorgt für den Glamour

Für den nötigen Glamour sorgte zudem die Braut. Auf Instagram veröffentlichte Bilder zeigen sie in atemberaubenden Roben. Gefeiert wird in der Hauptstadt Bandar Seri Begawan – im größten noch als Monarchensitz genutzten Palast der Welt. Auf rund 200.000 Quadratmetern Wohnfläche und in über 1700 Zimmern residiert die Familie des Sultans.

Doch auch die Öffentlichkeit von Brunei wird in die Feierlichkeiten eingebunden: Für den 14. Januar ist eine Parade durch die Hauptstadt geplant. Am 15. Januar findet ein großes Hochzeitsbankett statt.

