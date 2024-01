Berlin. Der Schauspieler verrät, wie wichtig ihm Disziplin ist, wo er Moral und Anstand aktuell vermisst und ob er ein strenger Vater war.

Nach langem ist Till Demtrøder wieder in einer großen Serienhauptrolle zu sehen. In „Das Küstenrevier“ geht er ab 11. Januar täglich auf SAT.1 um 19 Uhr als Kommissar auf Spurensuche. Was er daran schätzt und weshalb ihm das auch große Kraft abverlangt, erklärt der 56-Jährige, der mit Serien wie „Großstadtrevier“ oder „Der Landarzt“ eine große Fangemeinde fand, im Interview. Doch sein Leben beschränkt sich keinesfalls auf die Schauspielerei, denn er hatte auch drei Töchter großzuziehen. Überdies spielen seine Schlittenhunde eine wichtige Rolle.